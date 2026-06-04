Aceites esenciales: una alternativa contra hongos que dañan cultivos

Inecol. Figura 1. Actividad antifúngica de aceites esenciales frente a Fusarium oxysporum. (A) Inhibición del crecimiento micelial con aceites esenciales. (B) Obtención y evaluación de aceites esenciales mediante destilación por arrastre de vapor y pruebas antifúngicas en medio PDA. (C) Plantas medicinales utilizadas en el estudio.

¿Todos los hongos del suelo son dañinos?

No todos los hongos del suelo son perjudiciales; la mayoría cumplen funciones benéficas en los ecosistemas. Sin embargo, algunos actúan como patógenos y afectan a los cultivos. Entre ellos, Fusarium, especialmente Fusarium oxysporum, destaca por causar enfermedades como la pudrición de raíces y la marchitez vascular en cultivos de importancia agrícola. Estos hongos ingresan por la raíz, bloquean el transporte de agua y nutrientes y provocan marchitez, y en casos severos causan la muerte de las plantas.

¿Qué problemas tienen los fungicidas químicos?

El control de estos patógenos se ha basado tradicionalmente en el uso de fungicidas químicos. Sin embargo, su uso continuo ha generado problemas importantes, como la contaminación de suelos y aguas, posibles efectos negativos en la salud humana y el desarrollo de resistencia en los propios hongos, lo que reduce su eficacia con el tiempo.

¿Cómo se defienden las plantas?

Ante este panorama, la búsqueda de alternativas más sostenibles ha cobrado relevancia. Una de ellas se encuentra en las propias plantas, que a lo largo de su evolución han desarrollado mecanismos de defensa química. Entre estos se encuentran los aceites esenciales, sustancias aromáticas compuestas por metabolitos como los terpenos, capaces de inhibir el crecimiento de microorganismos. Estos compuestos pueden obtenerse de hojas, flores, corteza o raíces mediante técnicas como la destilación por arrastre de vapor, en la que el vapor de agua permite extraer las sustancias volátiles responsables del aroma y de su actividad biológica.

¿Cómo se evaluaron los aceites esenciales?

La Figura 1A muestra la evaluación antifúngica de diferentes aceites esenciales frente a Fusarium oxysporum. En estos ensayos, el hongo F. oxysporum se cultivó en medio PDA y se colocaron discos impregnados con aceites esenciales para observar su efecto sobre el crecimiento micelial. Cuando el aceite presenta actividad antifúngica, se forma un “halo de inhibición”, es decir, una zona donde el hongo deja de crecer. Los resultados mostraron diferencias importantes entre los tratamientos, destacando el aceite esencial de canela con el mayor halo de inhibición (8.50 cm), seguido por clavo y linaloe.

Para obtener los aceites esenciales utilizados en el estudio, se empleó un sistema de destilación por arrastre de vapor, como se observa en la Figura 1B. Posteriormente, los aceites fueron recolectados y evaluados en condiciones controladas de laboratorio frente al hongo fitopatógeno.

Las principales plantas medicinales utilizadas como fuente de aceites esenciales se presentan en la Figura 1C. Entre ellas destacan la canela (Cinnamomum verum), el clavo (Syzygium aromaticum) y el linaloe (Bursera linanoe). También se evaluaron otros aceites esenciales como copal, citronela, acuyo, lavanda, menta, sándalo y eucalipto. En conjunto, los resultados evidencian que algunos aceites esenciales, especialmente el de canela, poseen un importante potencial para el control de hongos fitopatógenos como Fusarium oxysporum.

¿Qué sigue después del laboratorio?

Aunque estos estudios se realizaron en condiciones de laboratorio, los hallazgos abren la posibilidad de desarrollar alternativas más sostenibles para el manejo de enfermedades en cultivos. El uso de aceites esenciales podría integrarse en estrategias de agricultura sustentable, reduciendo la dependencia de agroquímicos convencionales.

No obstante, antes de su aplicación en campo, es necesario evaluar aspectos como la dosis adecuada, la estabilidad de los compuestos y su comportamiento en condiciones ambientales reales.

Para Saber más

Albarracin-Gómez, L. D., Hortua-Gamboa, S., & Acero-Godoy, J. (2023). Efecto inhibitorio del aceite esencial de Lippia graveolens sobre Fusarium oxysporum en la familia Solanaceae. Una revisión. Revista Tecnología en Marcha, 36(1), 54-65.

Kalemba, D. A. A. K., & Kunicka, A. (2003). Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Current medicinal chemistry, 10(10), 813-829.