Revista científicas, impacto y quartiles, explicación mundialista

Inecol Banner periódico. Así como las selecciones de Fútbol se clasifican en el Ranking FIFA, las revistas científicas se organizan en cuartiles (Q1-Q4) según su impacto.

Ranking FIFA y Factor de Impacto (FI)

En el fútbol, el Ranking FIFA o Clasificación Mundial Masculina de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) es el sistema oficial que evalúa, ordena y clasifica a las selecciones de fútbol de sus países miembros. Solo las selecciones que pertenecen a esa Asociación aparecen en el Ranking. Este se calcula con el Modelo Elo, el cual suma o resta puntos por partidos al total de puntos existentes de un equipo. El nivel relativo de cada selección, la importancia del partido y su resultado, así como el resultado esperado son los aspectos que determinan los puntos que se suman o restan. La fecha de cálculo no es exacta y puede actualizarse aproximandamente, pero la FIFA, después de partidos oficiales internacionales, como lo será la Copa del Mundo, lo actualiza.

En las revistas científicas, el Factor de Impacto (FI) es calculado anualmente por la empresa Clarivate Analytics en su informe Journal Citation Reports (JCR). Igual que los países miembros de la FIFA, solo las revistas que están en Clarivate Analytics en su colección Web of Science (WoS) tienen FI. Este se calcula contando cuántas veces otros científicos citaron los artículos publicados en esa revista durante los dos años anteriores. Después, ese número se divide entre el total de artículos publicados por la revista en ese mismo periodo. Por ejemplo, en una revista que tiene un FI=26.5 se observó que en 2024 tuvo 805 citas a artículos publicados en 2022 y 650 citas a los publicados en 2023; las 1455 citas se dividen entre los 55 artículos publicados en 2022(27) + 2023(28) y el total es el FI de 26.5.

Tabla de posiciones: los cuartiles (Q1-Q4)

El Factor de Impacto (FI) y el Ranking FIFA se parecen porque ambos sirven para comparar el desempeño dentro de un grupo. En el fútbol, las selecciones nacionales se comparan entre sí; en la ciencia, las revistas se comparan también entre sí, pero siempre y cuando WoS las haya catalogado en la misma área temática (ej. Multidisciplinary, Plant Sciences). Una forma de clasificar las revistas científicas dentro de su área es mediante cuartiles (Q). Después de ordenar las revistas según su Factor de Impacto (mayor a menor) se dividen en Q1 que reúne al 25% de las revistas con mayor FI; Q2, al siguiente 25%; Q3, al tercer grupo y Q4, al 25% con menor impacto relativo dentro de esa área o categoría.

Hay una diferencia muy importante: el Ranking FIFA funciona más como una escala “global” o casi absoluta, porque todas las selecciones compiten bajo reglas similares y el puntaje puede interpretarse de manera más directa; generalmente, mientras más puntos tiene un equipo, mejor se considera su rendimiento internacional. En cambio el FI no es absoluto, sino contextual. Un FI alto en un área no necesariamente significa que una revista sea “mejor” que otra de diferente disciplina. Por ejemplo, una revista catalogada como Multidisciplinary en el área de Biología o Bioquímica es común que tenga FI (71.5 el más alto) más altos que las de categorías Plant Siences (26.5 el más alto) o Chemistry (11.6 el más alto), mientras que en Matemáticas (FI=11.3 el más alto) los FI suelen ser mucho menores. Por eso, una revista con FI de 1.7 puede ser excelente en una categoría (p. ej. Q2 Plant Sciences) y promedio en otra (p. ej. Q4 en Biology, Biomchemistry, Multidisciplinary). Debido a esto, las revistas se comparan principalmente mediante cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4) dentro de su propia área temática, y no solo por el número absoluto de FI.

Si bien el sistema empuja a buscar siempre el Q1, la realidad es que no todos los temas de ciencia pueden (ni deben) ser “estrellas de rock” de Nature (revista Multidisciplinary, Q1). Necesitamos defensas centrales sólidos en áreas como Botánica, Geología o Historia, que aunque no metan 100 goles (FI), son los que mantienen el orden del conocimiento nacional.

Árbitros locales, estándares internacionales

En cuanto a las revistas nacionales, uno de los mitos más dañinos es que tienen un “arbitraje” laxo. Nada más alejado de la realidad. En este Mundial 2026 veremos algo histórico: la consolidación de árbitras mexicanas en el escenario internacional. Figuras como Katia Itzel García han demostrado que el rigor, la disciplina y el conocimiento de las reglas no conocen fronteras ni géneros. En la edición científica mexicana el proceso es el mismo. Los editores y revisores son quienes aseguran que no haya “goles ilegales” o fuera de lugar (plagio o errores metodológicos). Que una revista sea editada en México no significa que sus reglas sean distintas; al contrario, muchas revistas nacionales siguen estándares de indexación internacionales que las ponen al mismo nivel de exigencia que cualquier publicación extranjera.

En este Mundial de la Ciencia 2026, el objetivo es jugar limpio, con rigor metodológico y con una elección de “cancha” (revista) donde nuestro mensaje sea más útil para transformar el mundo. Esta Mundial nos enseñará que el éxito depende de la preparación, del respeto a las reglas y del saber elegir el terreno de juego. Ya sea en un estadio extranjero o en uno nacional, lo que define a un gran científico es la limpieza en su juego y la capacidad de sus resultados para emocionar y dejar huella.

Referencias