Observan incremento de brillo del cometa 220P/McNaught en más de 10 mil veces

Cometa. Un astrónomo de la Universidad Estatal de Novosibirsk (UEN), en Siberia, observó el aumento de la luminosidad del comenta 220P/McNaught en casi 10.000 veces, según informó este lunes el servicio de prensa de este centro de estudios, que publicó una foto del cuerpo celeste. (Universidad Estatal de Novosibirsk/EFE/ Universidad Estatal De Novosibirsk)

Un astrónomo de la Universidad Estatal de Novosibirsk (UEN), en Siberia, observó el aumento de la luminosidad del comenta 220P/McNaught en casi 10 mil veces, según informó este lunes el servicio de prensa de este centro de estudios, que publicó una foto del cuerpo celeste.

Este cometa “experimentó dos picos de actividad considerables, vinculados probablemente a la descomposición parcial de su núcleo y la expulsión al espacio de una gran cantidad de sustancia, lo cual incrementó la cantidad de luz solar reflejada (...) lo que incrementó su brillo en 10.000 veces”, señala el comunicado.

Estos picos de luminosidad se produjeron el 31 de mayo y el 3 de agosto y provocaron que este comenta dejara de ser “uno de los objetos menos destacado para convertirse en uno de los más brillantes de 2026”.

La nota añade que el brillo del cometa ha comenzado a apagarse y si no hay nuevos destellos el material expulsado se disipará y el cuerpo celeste “volverá a su nivel habitual de brillo”.Este cometa, de la familia de Júpiter, fue descubierto por el astrónomo australiano Robert H. McNaught el 20 de mayo de 2004 y tiene una órbita de 5 años y medio alrededor del sol.