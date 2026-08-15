Premian a lo mejor del mundo editorial en ciencias antropológicas

Premiación La entrega se realizó en el marco de la FILAH.

En el marco de la 37 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entregó los reconocimientos de la vigésima octava edición del Premio Antonio García Cubas, a la excelencia editorial en ciencias antropológicas, con galardones en obra científica, divulgación, novela histórica, literatura juvenil e infantil, libro de arte, catálogo, edición facsimilar y lenguas originarias.

Entre las distinciones se encuentra el reconocimiento a publicaciones de la UAM y de El Colegio Nacional.

En la categoría Obra Científica, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibió la distinción por Ciudad de México. Siete categorías materiales. El título coordinado por la doctora María Moreno Carranco y el doctor C. Greig Crysler, propone una lectura de los cambios de la ciudad, desde Tenochtitlan hasta la actualidad, a partir del agua, la tierra, el concreto, el pigmento, la sangre, los desechos y los escombros.

Crysler explicó que el libro surgió de un curso sobre la Ciudad de México desarrollado en la Universidad de California en Berkeley, con financiamiento de la Fundación Mellon. En la experiencia participaron estudiantes de posgrado de esa institución y de la Unidad Cuajimalpa; ambas instituciones realizaron intercambios académicos durante el desarrollo.

En ese espacio se definió la estructura editorial inicial y el alumnado elaboró propuestas de capítulos. Al concluir las clases, el proceso continuó hasta convertirse en el volumen premiado. Crysler definió el ejercicio como un “experimento pedagógico e intelectual crítico de carácter transnacional”. Acerca del reconocimiento, afirmó que obtenerlo era “un honor increíble” y que significaba valorar el amplio esfuerzo detrás de la propuesta.

EL COLEGIO NACIONAL.

Dos publicaciones de El Colegio Nacional fueron reconocidas con mención honorífica del Premio Antonio García Cubas.

Las obras distinguidas fueron El español. Un ADN cultural de muchas lenguas (El Colegio Nacional, 2025), de la lingüista Concepción Company Company, integrante de El Colegio Nacional, y Soy mi memoria (El Colegio Nacional-UNAM-Universidad Iberoamericana-Academia Mexicana de la Lengua-Academia Mexicana de Historia, 2026). Se trata de la autobiografía póstuma del historiador Miguel León-Portilla (1926-2019), quien también formó parte de esta institución.

Concebido como un libro de divulgación, El español. Un ADN cultural de muchas lenguas invita al lector a descubrir la historia del español a través de los préstamos lingüísticos que ha recibido de numerosas lenguas a lo largo de más de dos mil años. En ocho capítulos, la obra explica de manera accesible conceptos fundamentales de la lingüística y muestra cómo idiomas como el árabe, el griego, el francés, el alemán o el náhuatl han dejado una profunda huella en el español, revelando que la lengua constituye un auténtico “ADN cultural” que expresa nuestra identidad y nuestra forma de entender el mundo.

Por su parte, Soy mi memoria reúne los recuerdos que Miguel León-Portilla dictó durante los últimos años de su vida y ofrece un recorrido por su infancia, formación intelectual y trayectoria como uno de los más destacados estudiosos de las culturas originarias de México. Profusamente ilustrada, la obra reconstruye episodios decisivos de su vida académica, su paso por instituciones como la UNAM, El Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua y la Academia Mexicana de la Historia, así como el proceso de creación de algunos de sus libros más influyentes, entre ellos La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes y Visión de los vencidos.

OTROS PREMIADOS.

Instituido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Premio Antonio García Cubas reconoce anualmente las mejores publicaciones editoriales dedicadas a la antropología, la arqueología, la historia, la lingüística y disciplinas afines, valorando tanto la calidad de sus contenidos como su realización editorial.

Entre los otros galardones se encuentran, en Novela Histórica, Las Cervantas (Hachette), de Martha Bátiz. La mención honorífica fue para A donde te lleve el tiempo (Grijalbo), de Ana Lilia Cepeda.

El premio a Obra Juvenil fue para Niebla. Un relato sobre autogobierno y comunidad para las niñeces en San Felipe de los Herreros (UNAM, Secretaría de Educación del Estado de Michoacán), de Luis Pérez Ortiz, Orlando Aragón Andrade y Nurivan Viloria Martínez; ilustrador, Bernardo Alonso Bejar. La mención honorífica fue para Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol (UNAM

En Mejor Obra Infantil se reconoció Lola y Leonila. La palabra que canta (Ediciones Castillo), de Yasbil Mendoza, Ana Zarina Palafox y Jazmín Rincón; grabados de Alec Dempster. La mención honorífica fue para Un día en Monte Albán (Museo Infantil de Oaxaca), de Brenda Arango, Patricia García y Marichelle Romero; ilustraciones de Carlos Vélez Aguilera.

En el rubro Libro de Arte, el galardón fue para Miguel Covarrubias: trazos, diagramas y contactos de América a los mares del sur (UNAM), de Rita Eder, editora. En tanto, 90 obras de artistas mujeres en México. 90 años del Instituto de Investigaciones Estéticas (UNAM), de Rían Lozano y Angélica Velázquez Guadarrama, coordinadoras, recibió mención honorífica, así como El bordado maya de Yucatán. Patrimonio vivo (Gobierno del Estado de Yucatán), de Silvia Terán y Contreras, Salomón Bazbaz Lapidus et al.

En la categoría de Catálogo ganó El jardín de Velasco (Museo Kaluz), de Omar Olivares Sandoval, Peter Krieger et al.

En el rubro Edición Facsimilar se reconoció a Historia de las Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme (UNAM), de fray Diego Durán.

La 37 FILAH reunirá 95 stands y un programa de 350 actividades: 150 presentaciones editoriales, 87 talleres, 14 foros académicos, 40 proyecciones, 32 presentaciones artísticas y cuatro exposiciones temporales.