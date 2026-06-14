UDLAP gradúa a 1,719 profesionistas comprometidos con la transformación de la sociedad

UDLAP El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, y una de las egresadas.

La Universidad de las Américas Puebla llevó a cabo su 82ª Ceremonia de Graduación, en la que 1,719 egresados de licenciatura y posgrado recibieron, de manos del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, el grado académico que acredita la culminación exitosa de su formación profesional en alguna de las cinco escuelas que conforman la oferta académica de la institución.

Las ceremonias se realizaron en el emblemático gimnasio Morris “Moe” Williams, donde el Vicerrector Académico y los Decanos de las cinco escuelas que agrupan los programas académicos que se imparten en la Universidad de las Américas Puebla, reconocieron el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de los graduados, así como su preparación para enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más dinámico y complejo en las áreas de artes, los negocios, las ciencias, la ingeniería y las ciencias sociales.

“Hoy reciben un título universitario, pero también una caja de herramientas intelectual y humana que les permitirá participar activamente sin temerle al futuro, porque las organizaciones necesitan personas capaces de pensar, las sociedades necesitan ciudadanos capaces de discernir, y los países necesitan líderes capaces de actuar con criterio, responsabilidad y visión de largo plazo y ustedes han sido formados para eso”, expresó la Dra. Elizabeth Salamanca Pacheco, decana de la Escuela de Negocios y Economía de la UDLAP, al destacar el papel que desempeñarán los egresados en la construcción de un mundo mejor. Asimismo, invitó a los graduados a mantener siempre el vínculo con su alma mater y recordar los valores que distinguen a la comunidad UDLAP: el conocimiento, la excelencia, la responsabilidad social y el compromiso con el trabajo bien hecho.

UDLAP Alumnos de excelencia de la UDALP.

Reconocimiento a la excelencia

Como parte de esta inmemorable celebración, la Universidad de las Américas Puebla reconoció el mérito académico de sus estudiantes mediante la entrega de los reconocimientos Cum Laude, Magna Cum Laude y Summa Cum Laude, a quienes al término de sus estudios lograron aprobar en forma destacada la totalidad de las materias cursadas.

Uno de los momentos más significativos, fue la entrega de la Medalla al Más Alto Promedio, reconocimiento que distingue a los estudiantes de cada escuela y programa de posgrado que obtuvieron el mejor promedio de su generación. En esta 82ª Ceremonia, la distinción fue otorgada a María Angélica Hernández Ochoa, de la Escuela de Ciencias; Mónica Romero Sánchez, de la Escuela de Artes y Humanidades; Grecia Aguirre Moreno, de la Escuela de Ciencias Sociales; Leonardo Jael Vargas Bermúdez, de la Escuela de Ingeniería; Ana Laura González Navarro, de la Escuela de Negocios y Economía; y de Posgrados a Andrés Espinosa Ortega.

El campus se viste de gala para un festejo inolvidable

Al concluir las ceremonias, los egresados de la 82ª Ceremonia de Graduación compartieron con familiares y amigos la alegría de alcanzar una de las metas más importantes de su trayectoria académica. Entre fotografías, abrazos y muestras de orgullo, la comunidad universitaria celebró este logro en los distintos espacios del campus, preparados especialmente para la ocasión.

De esta forma, con esta ceremonia, la UDLAP reafirma su compromiso con la formación de profesionistas críticos, creativos e innovadores, capaces de liderar en entornos cambiantes y contribuir al desarrollo de la sociedad mediante una visión global, una sólida preparación académica y un firme sentido de responsabilidad ética y social.