Santander y Elena Reygadas lanzan Becas de Liderazgo Gastronómico para Mujeres Mexicanas

Lanzamos nuevamente esta beca única en el país para apoyar la creatividad, vocación y liderazgo femenino en la gastronomía, señala Arturo Cherbowski Lask —

Santander Universidades El proceso de inscripción para las becas de manutención permanecerá abierto en la plataforma Santander Open Academy hasta el 26 de julio de 2026, ofrece un fondo total de 40 mil pesos por estudiante seleccionada. (Santander Universidades)

Para impulsar, visibilizar y consolidar el liderazgo de las mujeres mexicanas dentro de la industria culinaria, y facilitar su acceso y permanencia en la Educación Superior, Banco Santander México y la internacionalmente reconocida chef Elena Reygadas anunciaron oficialmente el lanzamiento de la cuarta edición de las Becas Santander Gastronomía – Elena Reygadas 2026.

La iniciativa rompe barreras económicas que truncan las carreras de las futuras promesas de la cocina nacional.

Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México, explicó que el programa otorga 20 becas de manutención a mujeres mexicanas interesadas en estudiar gastronomía o que actualmente cursan esta disciplina a nivel superior.

Blindaje Económico contra Deserción Escolar

Añadió que la iniciativa permite la continuidad de los estudios a través de un apoyo económico de 40 mil pesos por beneficiaria, en pagos mensuales de 4 mil pesos durante un decamestre.

“Hoy estamos lanzando nuevamente esta beca que es única en el país al apoyar la creatividad, vocación y liderazgo en la gastronomía, para impulsar a mujeres mexicanas, de la mano de la prestigiada chef Elena Reygadas”, indicó.

Cherbowski Lask recordó que esta beca cumple cuatro años de ser entregada, con el beneficio de que 80 mujeres que estudian gastronomía logren sus metas.

Resaltó que el programa está dirigido a mujeres mexicanas mayores de 18 años interesadas en realizar estudios de gastronomía, que actualmente estén inscritas en una institución educativa o deseen iniciar su formación profesional en esta área.

Las inscripciones para este apoyo fueron abiertas desde el 25 de mayo y continuarán así hasta el 26 de julio de 2026 en el siguiente portal de Santander Open Academy.

Del Platillo de Autor a la Narrativa Digital

Cherbowski Lask detalló que el proceso de selección conlleva presentar una fotografía de un platillo de su autoría, un video de hasta cuatro minutos explicando su receta, y una semblanza biográfica.

El comité evaluador dictaminará los expedientes considerando en un 70 por ciento el contenido, la elocuencia y la técnica demostrada en el video, mientras que el 30 por ciento restante corresponderá a la solidez de la semblanza personal presentada.

Los resultados definitivos de las 20 seleccionadas podrán ser consultados de forma oficial a partir del 11 de agosto de 2026 directamente en el sitio web de la institución; las beneficiarias serán notificadas de manera personalizada a través de su correo electrónico.

Formación continua y Equidad Familiar

La relevancia del programa trasciende la cocina tradicional para incidir directamente en las dinámicas de mentalidad y economía familiar en México, al proveer a las jóvenes de herramientas de autogestión y emprendimiento.

El Director Ejecutivo de Santander Universidades dijo que con estas acciones, Banco Santander refuerza su “liderazgo histórico como la institución bancaria que de manera más decidida invierte en la educación, la formación continua y el desarrollo del talento especializado en el territorio mexicano, transformando sectores tradicionales en plataformas de equidad y trascendencia ética”.

Santander y Elena Reygadas lanzan Becas de Liderazgo Gastronómico para Mujeres Mexicanas