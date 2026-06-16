La ketamina: más allá de la anestesia

Inecol La aparición ambiental de ketamina se puede atribuir a dos fuentes principales: (1) abuso por parte de las personas que la usan de manera recreativa, y (2) uso como anestésico general y analgésico de acción corta en veterinaria y clínica.

¿Qué es la ketamina?

La ketamina es un anestésico derivado de la fenciclidina, utilizado en medicina por sus propiedades sedantes, analgésicas y anestésicas [1]. En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la incluyó dentro de la lista de medicamentos esenciales, y actualmente se considera uno de los anestésicos más utilizados a nivel mundial. No obstante, a pesar de su eficacia y seguridad en el ámbito clínico, este fármaco puede provocar efectos adversos como alucinaciones y alteraciones perceptivas.

La ketamina como contaminante emergente

La aparición ambiental de ketamina se puede atribuir a dos fuentes principales: (1) abuso por parte de las personas que la usan de manera recreativa, y (2) uso como anestésico general y analgésico de acción corta en veterinaria y clínica [2], su uso y disposición inadecuada y una tasa baja de eliminación de alrededor del 50% de los ecosistemas acuáticos y terrestres representa un importante fuente de contaminación y un riesgo potencial para el equilibrio ecológico por sus efectos tóxicos a los ambientes naturales [3] (Figura 1).

Inecol. Figura 1. Principales fuentes, rutas de dispersión y organismos potencialmente afectados por la ketamina como contaminante emergente.

Implicaciones ecológicas de la ketamina

Además de sus propiedades y aplicaciones en la salud humana, se han descrito diversas implicaciones en el ambiente. En plantas se ha descrito que la ketamina puede alterar procesos fisiológicos alterando respuestas en las señales eléctricas [4] (Figura 2), se ha demostrado que la ketamina tiene un impacto en el crecimiento radicular de las plantas de Arabidopsis thaliana, inhibiendo el crecimiento de la raíz primaria y formación de raíces laterales, lo que puede alterar la toma de agua y nutrientes, afectando el crecimiento óptimo de la planta (Figura 2). En conjunto, estos efectos sugieren que la ketamina puede actuar como un contaminante emergente capaz de interferir con procesos fisiológicos esenciales en organismos vegetales. Las alteraciones fisiológicas inducidas por ketamina en organismos vegetales también podrían extenderse a las interacciones planta-microorganismo o redes más complejas presentes en ecosistemas acuáticos y terrestres.

Inecol. Figura 2.Impacto de la ketamina en el crecimiento de las plantas.

Imágenes superiores se muestra los niveles de Calcio (Ca2+) en la planta de Arabidopsis (Adaptado de Pavlovič et al. (2024) y en las imágenes de las cajas Petri se puede observar el efecto de la ketamina en el desarrollo radicular de la planta de Arabidopsis crecidas con o sin ketamina (Creditos: Montano-Alvarado, 2026).

Las comunidades microbianas asociadas a sedimentos, rizosferas y cuerpos de agua desempeñan funciones fundamentales en procesos como reciclaje de nutrientes, degradación de materia orgánica y mantenimiento de la estabilidad ecológica. Por ello, la presencia de contaminantes emergentes capaces de modificar tanto la fisiología vegetal como la actividad microbiana podría generar desequilibrios importantes en la dinámica ecosistémica [3].

Entre los procesos potencialmente afectados en las comunidades bacterianas se encuentra el quorum sensing, un sistema de comunicación bacteriana basado en señales químicas que coordina diversas funciones en las bacterias como la formación de biopelículas, adaptación al estrés, movilidad y producción de metabolitos secundarios, virulencia entre otros procesos permitiendo a las bacterias coordinar respuestas colectivas en función de la densidad poblacional [5] (Figura 3). Debido a que las comunidades microbianas cumplen funciones fundamentales en la estabilidad de los ecosistemas, las modificaciones inducidas por contaminantes emergentes como la ketamina representan un posible riesgo ecológico.

Inecol Figura 3.Efecto de la ketamina sobre la motilidad swimming y swarming en la bacteria de Pseudomonas aeruginosa PAO1 (Créditos Vite-López, 2026).

Además, la coexistencia de ketamina con otros contaminantes emergentes, como pesticidas, antibióticos y metanfetaminas, puede generar efectos sinérgicos capaces de incrementar la toxicidad ambiental y el estrés oxidativo en organismos expuestos [6]. Estas interacciones dificultan la evaluación real del riesgo ecotoxicológico asociado a este compuesto y evidencian la necesidad de desarrollar investigaciones enfocadas en sus efectos a largo plazo sobre ecosistemas acuáticos y terrestres.

Referencias

[1] García-Pardo, M. P., Navarro-Selfa, E., De La Rubia, J. E., & García-Pardo, M. P. (2018). Drogas alarmantes en la última década, ¿qué sabemos sobre ellas? Alarming drugs in the last decade, what do we know about them? In Revista Española de Drogodependencias (Vol. 43, Number 2).

[2] Lin, A. Y.-C., Lee, W.-N., & Wang, X.-H. (2014). Ketamine and the metabolite norketamine: Persistence and phototransformation toxicity in hospital wastewater and surface water. Water Research, 53, 351–360. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.01.022

[3] Wang, Z., Han, S., Cai, M., Du, P., Zhang, Z., & Li, X. (2020). Environmental behavior of methamphetamine and ketamine in aquatic ecosystem: Degradation, bioaccumulation, distribution, and associated shift in toxicity and bacterial community. Water Research, 174, 115585. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115585

[4] Pavlovič, A., Ševčíková, L., Hřivňacký, M., & Rác, M. (2024). Effect of the General Anaesthetic Ketamine on Electrical and Ca2+ Signal Propagation in Arabidopsis thaliana. Plants, 13(6), 894. https://doi.org/10.3390/plants13060894

[5] Papenfort, K., & Bassler, B. L. (2016). Quorum sensing signal–response systems in Gram-negative bacteria. Nature Reviews Microbiology, 14(9), 576–588. https://doi.org/10.1038/nrmicro.2016.89

[6] Gu, D.-M., Guo, C.-S., Feng, Q.-Y., Zhang, H., & Xu, J. (2020). Degradation of Ketamine and Methamphetamine by the UV/H2O2 System: Kinetics, Mechanisms and Comparison. Water, 12(11), 2999. https://doi.org/10.3390/w12112999

1Laboratorio de Microbiología Ambiental, 2Laboratorio de Farmacología Experimental, 3Laboratorio de Fitopatología, Red de Estudios Moleculares Avanzados, Instituto de Ecología, A.C.

Autor correspondiente: randy.ortiz@inecol.mx