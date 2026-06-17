Riesgos en este Mundial: la amenaza de la trata de personas

Economía del crimen Los grandes espectáculos deportivos mundiales suelen generar alzas temporales en la demanda de diversos servicios, como los sexuales. (UAM)

El Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, podría convertirse en un factor que favorezca a redes de trata de personas y explotación sexual vinculadas al crimen organizado, alertó el investigador y especialista en seguridad pública, doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés.

En entrevista con el programa Ser es humano que se transmite por UAM Radio 94.1 FM, emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el analista explicó que los grandes espectáculos deportivos internacionales suelen generar alzas temporales en la demanda de diversos servicios, entre ellos los sexuales, fenómeno que se ha documentado en competencias como los mundiales de futbol celebrados en Brasil y Sudáfrica, en Juegos Olímpicos y Super Bowls.

Consideró que el principal reto ético y social en el reciente torneo mundialista será la prevención de la captación de víctimas para tráfico sexual, en particular, aquella que afecta a niñas, niños y adolescentes.

“Debemos evitar que la celebración de un acto deportivo de esta magnitud se traduzca en mayores beneficios para las estructuras criminales. La prioridad debe ser proteger a las víctimas y garantizar los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual de manera voluntaria”.

El doctor en Políticas Públicas mencionó que este país albergará partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entidades que cuentan con dinámicas distintas en cuanto a la presencia y control territorial de organizaciones del crimen organizado entre las que se han identificado diez vinculadas a corredores de prostitución.

Mientras en Guadalajara existe una influencia predominante del Cártel Jalisco Nueva Generación en diversas zonas identificadas con esta actividad, en Monterrey se registra una competencia más limitada entre grupos criminales. En contraste, la capital de esta nación es un escenario más fragmentado, con la participación de distintos núcleos ilícitos en corredores específicos, detalló.

El académico señaló que una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que circuitos delincuenciales nacionales y trasnacionales aprovechen la llegada masiva de visitantes para incrementar sus operaciones, entre ellas el desarrollo de infraestructuras delictivas que captan mujeres a través de engaños en diversos países de América Latina, para luego obligarlas a ejercer la prostitución en territorio mexicano.

Otro de los efectos esperados es el incremento generalizado de precios en las ciudades sede que se traduce en el aumento en tarifas hoteleras, transporte, alimentos y servicios que impactan en los mercados relacionados con el ejercicio sexual lucrativo.

“Existe el riesgo de que las organizaciones criminales aumenten los cobros de derecho de piso y absorban una parte importante de esos ingresos extraordinarios”, indicó el doctor Sánchez Valdés.

Respecto a las experiencias globales que podrían servir de referencia para este territorio, Sánchez Valdés destacó a Brasil 2014 como referente, donde algunas autoridades implementaron planes de acompañamiento institucional dirigidas a población dedicada al trabajo sexual como campañas informativas y acciones preventivas orientadas a reducir peligros de violencia y explotación.

Asimismo, reconoció iniciativas recientes como la de ONU México llamada Un día sin trata para sensibilizar al sector hotelero, plataformas de transporte y entidades financieras para denunciar casos sospechosos.

Sin embargo, consideró que las medidas llevadas a cabo son insuficientes y no se observa una estrategia integral que incluya coordinación entre dependencias, organizaciones de la sociedad civil y colectivos que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales.

DISCURSO OFICIAL.

Por otra parte, Fernando Zárate Salgado, diputado y presidente de la Comisión Especial para el Mundial del Congreso de la Ciudad de México, dijo en la UAM que el acontecimiento forma parte de los compromisos institucionales internacionales que se adquirieron en sexenios pasados, ajustándose a los lineamientos y reglas que la FIFA solicita a las sedes.

El objetivo es lograr que la derrama económica que generará el evento ya pactado sea benéfica para la mayoría de los habitantes con estrategias vinculadas al turismo, dijo el legislador.

Durante la conferencia La cancha fuera del Estadio: Ciudadanía y Mundial 2026, realizada en la Unidad Iztapalapa de la UAM, dijo que la movilidad y los servicios urbanos en la capital se fortalecerán con proyectos como el Cablebús, el Tren Ligero y la mejora de las rutas que conectan con el Estadio Ciudad de México, sede de varios partidos de futbol.

La creación de la ciclovía de alrededor de 11 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan, tiene el propósito de facilitar un tránsito más eficiente para los usuarios. Estas obras forman parte de una estrategia de inversión que busca generar beneficios duraderos para la sociedad. Además, se espera que los ingresos provenientes de las visitas ayuden a atender distintas necesidades urbanas.

En términos estadísticos e históricos la mayoría de los países que han sido anfitriones han invertido de manera desproporcionada en diferentes rubros, entre ellos espacios para el desarrollo de actividades, mismos que después son abandonados o destruidos impactando en la economía y con costos de recuperación a largo plazo. En este territorio se buscó un mecanismo de inversión en espacios que garantizan la calidad de vida posterior al encuentro.

Agregó que la FIFA y los patrocinadores también se beneficiarán de forma amplia, los 13 partidos que se realizarán en un país como este que se caracteriza por su calidez, ambiente, oferta culinaria, fiesta y diversión, son una mezcla propicia para culminar con éxito las actividades desde lo privado y los social. (Con información de Claudia I. Gutiérrez Serrano)