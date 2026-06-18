Escuchando a los abuelos: la ciencia y la tradición se unen para conocer y proteger a las aves

Inecol. En San Gabriel Casa Blanca, Oaxaca, utilizamos grabadoras autónomas programadas para registrar el sonido del monte, tanto de día como de noche.

La Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, joya natural entre Puebla y Oaxaca, es un sitio único en el mundo, reconocida internacionalmente por ser una de las zonas áridas con mayor riqueza florística y faunística del planeta. La reserva alberga más de 300 especies de aves. En este escenario, donde la naturaleza y la cultura se entrelazan, el estudio de las aves ya no depende solo de binoculares, sino también de tecnología que “escucha” los densos bosques de cactáceas columnares, los matorrales xerófilos y la selva seca. Aunque históricamente la investigación en la región se ha concentrado en especies emblemáticas como la guacamaya verde, hoy estamos diversificando nuestras herramientas para comprender la complejidad de las comunidades de aves.

En las poblaciones humanas locales, los relatos de las personas mayores guardan historias que nos revelan cómo ha cambiado nuestro entorno; escucharlas no solo es un acto de respeto, sino también una guía clave para comprender nuestra relación con la naturaleza. De hecho, la etnozoología ha demostrado ser un pilar fundamental en la región, al documentar cómo el conocimiento tradicional de los pobladores sobre la fauna complementa los datos científicos. Así, las aves se convierten en un puente entre generaciones, conectando la memoria colectiva con la conservación.

Pero ¿cómo estudiamos los cantos? La bioacústica, ciencia que estudia la comunicación animal, nos permite identificar qué ave canta en la espesura de la selva sin necesidad de verla y también entender cómo se comunican entre sí. La ecoacústica, por su parte, estudia la relación entre los sonidos y el medio ambiente. Esta ciencia va más allá, pues captura la “orquesta” completa del ecosistema, incluyendo además los sonidos del viento, de los insectos y de la huella sonora humana; a esto se le llama paisaje sonoro.

En San Gabriel Casa Blanca, Oaxaca, utilizamos grabadoras autónomas programadas para registrar el sonido del monte, tanto de día como de noche. Esta tecnología puede actuar como un chequeo médico para el ecosistema. Al analizar la complejidad de los sonidos registrados, podemos determinar si un lugar está sano o si necesita ayuda para recuperarse; es decir, evaluamos su integridad ecológica. Además, gracias a la inteligencia artificial, podemos procesar miles de horas de audio en segundos para identificar qué especies habitan la región. Sin embargo, la verdadera magia ocurre cuando cruzamos estos datos con el conocimiento tradicional; la sabiduría de los pobladores sobre los cantos nos permite validar la información científica y descubrir secretos que solo el oído local conoce.

¿Para qué sirve todo esto? Estos hallazgos, además del conocimiento científico generado, impulsan el ecoturismo comunitario y permiten a los visitantes vivir una experiencia inmersiva y de escucha atenta. Además, esta información nos ayuda a elaborar guías de campo locales con los nombres tradicionales de las aves y sus cantos. Al integrar estos saberes con nuevas investigaciones, también estamos trabajando para cerrar vacíos críticos identificados recientemente, como la estacionalidad, la fragmentación del hábitat, los efectos del cambio climático en aves residentes y migratorias, la relación entre las sociedades humanas locales y las aves, asegurando que la riqueza cultural y natural siga viva y al alcance de todos.

Para saber más:

Arizmendi, M. C., & Espinosa de los Monteros, A. (1996). Avifauna de los bosques de cactáceas columnares del Valle de Tehuacán, Puebla. Acta Zoológica Mexicana (n.s.), (67), 25-46.

Romero-Bautista, Y. A., Moreno-Calles, A. I., Alvarado-Ramos, F., Reyes Castillo, M., & Casas, A. (2020). Environmental interactions between people and birds in semiarid lands of the Zapotitlán Valley, Central Mexico. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 16(1), 32.

Red Biología y Conservación de Vertebrados, Instituto de Ecología A.C.,

Xalapa, Ver., México