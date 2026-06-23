Marina y Secihti firman convenio para el fortalecimiento de la colaboración científica y tecnológica

Acuerdo. la firma del acuerdo entre la La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Secretaría de Marina cn la Secretaría de Salud como testigo de honor.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la Secretaría de Marina, y la Secretaría de Salud como testigo de honor, firmaron este martes un convenio de colaboración con el propósito de establecer bases generales y mecanismos de participación que permitan conjuntar esfuerzos institucionales para el desarrollo de acciones y proyectos estratégicos.

La firma del acuerdo fue encabezada por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, y la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez. Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la coordinación y cooperación entre ambas dependencias, mediante el aprovechamiento óptimo de sus capacidades humanas, recursos materiales y financieros, para impulsar iniciativas orientadas a desarrollar, fortalecer y articular las capacidades en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Las acciones derivadas de este convenio estarán encaminadas a contribuir en la prevención, atención y solución de problemas nacionales prioritarios. Asimismo, se promoverán proyectos estratégicos y líneas de acción conjuntas académicas, científicas y tecnológicas, favoreciendo la generación de conocimiento y desarrollo para atender desafíos de interés nacional dentro de las competencias de ambas instituciones.

La Secihti y la Marina colaboran en proyectos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico de México, como Apixqui, un sistema interinstitucional de monitoreo metoceánico; Quetzal, un sistema aéreo no tripulado multipropósito; y el Observatorio del Golfo, iniciativas orientadas al monitoreo, la gestión territorial y la atención de emergencias en beneficio del pueblo de México.

A la firma de este instrumento, acudió como testigo el secretario David Kershenobich Stalnikowitz. Posteriormente, la y los funcionarios federales realizaron una visita a las instalaciones del Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud (CENCIS), acompañados por personal de la Secretaría de Salud y el titular de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), Carlos Alberto Ulloa Pérez.

Durante la visita, las y los asistentes conocieron las capacidades científicas, tecnológicas y de investigación con las que cuenta esta institución para contribuir al fortalecimiento de la salud pública y la generación de conocimiento estratégico para el país.

Con acciones como esta, Secihti y la Marina reafirman su compromiso de impulsar la colaboración interinstitucional, el desarrollo científico y tecnológico, y la generación de capacidades estratégicas que contribuyan al bienestar de la población y al fortalecimiento de la soberanía nacional.