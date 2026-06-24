Crisis histórica de Confianza, Credibilidad de Medios en México se desploma 18 puntos en una década

El periodista mexicano debe cambiar de mentalidad, dejar de esperar la capacitación de los medios y ser proactivo en su formación profesional, señala Bernardo Flores Heyman —

Digital News Report 2026 UP Los medios de comunicación, los periodistas y los dueños de negocio necesitan replantear profesionalmente cómo informan a sus audiencias, los viejos modelos dejaron de funcionar. (Gerardo González Acosta)

La confianza de las noticias en México cayó 18 puntos porcentuales en tan solo diez años de observación académica, de acuerdo con un estudio del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford.

La Universidad Panamericana (UP) presentó los resultados del "Digital News Report 2026" (DNR), un análisis profundo del Reuters Institute sobre el consumo de noticias en México que confirma una crisis de confianza sin precedentes.

Bajo la coordinación de la doctora María Elena Gutiérrez Rentería y el MBA Bernardo Flores Heyman, Investigadora y director de Postgrados de la UP, respectivamente, la presentación del estudio detalló cómo las audiencias mexicanas transformaron radicalmente sus hábitos de consumo informativo ante el avance tecnológico, errores y omisiones de los propios medios.

En un magno evento que convocó a medios de comunicación, periodistas, agencias de comunicación y estudiosos del tema, en las instalaciones de la prestigiada UP, ambos expertos detallaron el amplio estudio del Reuters Institute.

Explicaron que el informe, que cumple una década de seguimiento constante en el territorio nacional, sitúa a México en una encrucijada donde la veracidad informativa compite directamente con la viralidad de las plataformas, la ausencia de adaptación y el distanciamiento de sus audiencias que los propios medios provocaron.

Durante la presentación del DNR Crónica indagó sobre los desafíos que enfrenta la profesión periodística actual y qué pasa con fuentes como como deportes y cultura, además de la política que mayormente midió el edtudio en una década.

También sobre la inversión de los medios en capacitación profesional frente al autodidactismo que costean los propios reporteros; y el por qué del éxito de los influencers sobre los noticiarios formales, con un menor costo emocional de la audiencia por el uso de la sátira.

María Elena Gutiérrez Rentería dijo que el estudio mide el interés general en política y temas globales, pero no ofrece desgloses detallados por género o fuente informativa en esta edición.

Sobre los influencers, explicó que el DNR no profundiza en las razones exactas de su éxito, pero los reconoció como creadores de contenido que ofrecen cercanía, lo que evidencia las carencias de las marcas mediáticas tradicionales y la lejanía percibida por las nuevas generaciones.

Mentalidad del Periodista Mexicano

Digital News Report 2026 UP Bernardo Flores Heyman, director de Postgrados de la UP, respondió a Crónica sobre el desarrollo profesional de los periodistas en México y su Mentalidad. (Gerardo González Acosta)

Coincidió en la necesidad de investigar con mayor profundidad la inversión en capacitación en los medios en México.

Por su parte Bernardo Flores Heyman abordó el desarrollo profesional del periodista en México con base en su trayectoria personal; dijo que pocos medios invirtieron en su desarrollo.

“Personalmente te puedo decir que en mis años de periodista pocos medios fueron los que invirtieron en lo que yo fui desarrollando; entonces creo que tendría que ser mucho más proactivo para poder superar esta parte”.

Lo escuchaban atentos ejecutivos, directivos mediáticos, y reporteros; ante ellos planteó la importancia de que el periodista mexicano cambie de mentalidad para aprender a ser proactivo y busque formación independiente en fundaciones y espacios externos existentes.

Personalidades Afectan Marcas

México se halla en las primeras fases de un gran cambio tecnológico, protagonizado por la Inteligencia Artificial Generativa, que transforma drásticamente el sector periodístico porque ofrece vías más eficientes de acceso a la información, la explica y sintetiza a gran escala.

Al mismo tiempo, creadores e influencers humanos impulsan un giro hacia el consumo de contenidosbasados en personalidades, en detrimento de los medios tradicionales que a menudo pueden parecer menos relevantes, menos interesantes y menos genuinos, debido a formatos desgastados y ausencia en el desarrollo profesional de los periodistas y ejecutivos mediáticos.

En este 2026 los medios tradicionales y los periodistas reciben más presión de estos singulares fenómenos.

48 Mercados Analizados

Digital News Report 2026 UP La doctora María Elena Gutiérrez Rentería detalla la caída histórica del 18 por ciento en la confianza ciudadana hacia las noticias en México. (Gerardo González Acosta)

María Elena Gutiérrez Rentería y Bernardo Flores Heyman explicaron que el análisis del caso mexicano forma parte de la investigación más extensa del mundo en su tipo, respaldada por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, y la Universidad Panamericana (UP) en 48 mercados globales.

Con una muestra representativa de 2 mil 17 personas en México y más de 97 mil a nivel internacional, el reporte cuenta con un rigor metodológico diseñado para comprender el futuro del consumo informartivoen la sociedad.

Señalaron que los datos, recolectados entre enero y febrero de 2026, reflejan las inquietudes de una industria que busca adaptarse al fenómeno de la convergencia digital y el auge del internet.

“El hallazgo más contundente señala que la confianza en las noticias en México cayó 18 puntos porcentuales en tan solo diez años de observación académica”, indicaron.

Mientras que en 2017 la credibilidad se situaba en un aceptable 49 por ciento, para el año 2026 el indicador se desplomó hasta alcanzar un mínimo histórico del 31 por ciento de aprobación ciudadana; ningún medio mexicano escapa a esta merma.

Gutiérrez Rentería señaló que esta erosión sitúa al país en la posición 28 de los 48 mercados analizados, que muestra una desconexión crítica entre quienes producen la información y las audiencias que la consumen diariamente.

A pesar del escepticismo generalizado, el reporte identifica una paradoja fundamental; aunque la confianzaen los medios tradicionales decrece, el acto de compartir noticias en redes sociales aumentó tres puntos.

“Los mexicanos no han dejado de consumir información, pero migraron su atención hacia creadores de contenido, influenciadores digitales y nuevas herramientas basadas en modelos de Inteligencia Artificial Generativa”, reveló.

Añadió que el 59 por ciento de los encuestados admitió informarse a través de perfiles independientes porque valoran la familiaridad y el entretenimiento por encima del rigor institucional de las marcas periodísticas con mayor trayectoria.

Facebook Rige Acceso a Noticias

Digital News Report 2026 UP Bernardo Flores Heyman, director de Postgrados de la UP, informa ante directivos de medios que Facebook sigue siendo la red social dominante para informarse. (Gerardo González Acosta)

Flores Heyman informó algo que sorprendió a los asistentes al evento y echó por tierra prejuicios y creencias de expertos y jóvenes internautas.

En el ecosistema de las plataformas digitales, Facebook se mantiene como el "rey absoluto" para el consumo de noticias en México, que derrumba la narrativa sobre una supuesta obsolescencia generacional de esta red social.

Ocho de cada 10 encuestados (86%) usa esta red social y siete de cada 10 usuarios en México (68%) utiliza esta red social para informarse, superan ampliamente el alcance de YouTube y duplican la relevancia noticiosa de plataformas emergentes como la red TikTok e Instagram.

Incluso entre los segmentos de mayor edad, Facebook resiste como el canal primario de acceso, se consolid como el principal distribuidor de contenido informativo para la mayoría de los estratos sociales.

La red de Mark Zuckerberg encabeza igualmente el consumo de video noticioso en todos los grupos de edad, incluso entre los jóvenes, mientras TikTok avanzó entre las personas de 18 a 24 años y se extiende entre mayores de 55.

El predominio de las plataformas reduce el control de los medios sobre la llegada de sus contenidos, la relación con sus lectores y la monetización, algo que inquieta e irrita a los periodistas en los medios y los dueños de negocio.

Meta, Alphabet y TikTok deciden mediante algoritmos qué noticias aparecen, en qué formato son presentadas y qué alcance obtienen.

Este cambio altera también el reparto de ingresos publicitarios y suscripciones; los sitios y aplicaciones periodísticas resisten como vía de acceso, aunque registran una caída; la televisión y los impresosmuestran retrocesos más pronunciados.

Crece el Infotainment

Digital News Report 2026 UP La forma de cubrir mediáticamente los hechos y temas fue aprobada por los encuestados; los medios trabajan mal, lejos de los hechos. (Gerardo González Acosta)

Ambos expertos informaron que el formato de video se consolidó en la década observada como la tendencia dominante en todos los grupos demográficos, impulsó un crecimiento vertiginoso en la forma en que las personas se integran a la realidad; prácticamente las noticias que dejan de incorporan video, son invisibles; la gente ve más que leer.

TikTok registra un incremento notable entre las audiencias de 18 a 24 años, quienes buscan contenidos que mezclen la información con el entretenimiento, fenómeno conocido globalmente bajo el término "infotainment“.

Esta migración hacia lo visual representa un reto de supervivencia para la televisión abierta y los medios impresos, que registran caídas estrepitosas en su nivel de penetración y relevancia pública, explicaron

Digital News Report 2026 UP La cobertura de hechos noticiosos requiere incorporar el video, de acuerdo con los hábitos de consumo informativo que encontró el DNR 2026. (Gerardo González Acosta)

Flores Heyman señaló que México destaca como una incipiente potencia mundial en el consumo de noticias a través de creadores de contenido; ocupa el séptimo lugar entre los 48 mercados internacionalesque integran el estudio.

Las audiencias más jóvenes perciben a estos actores como figuras cercanas, auténticas, y honestas, aunque aceptan voluntariamente que sus contenidos suelen estar sesgados o carecer de la imparcialidad que exige el periodismo profesional.

La búsqueda de una conexión emocional y la familiaridad ha desplazado la demanda de objetividad, permitiendo que voces independientes dominen la conversación en el espacio digital de los dispositivos móviles.

La IA dejó de ser una promesa y es ya una realidad cotidiana; 10 por ciento de mexicanos emplea chatbots para que les expliquen y comprendan el acontecer diario, algo que los “expertos” presentados por los medios no logran.

Herramientas como ChatGPT y Gemini no son utilizadas para sustituir la labor del reportero-periodista, sino para solicitar resúmenes, clarificar términos técnicos complejos y validar la veracidad de las fuentes originales citadas.

Los especialistas de la UP afirmaron que existe una relación directa entre el uso frecuente de la IA y el incremento en la confianza hacia sus resultados, lo que plantea nuevos desafíos éticos para la verificación de datos, y el empleo obligado del fact-checking (verificación de hechos) en los medios.

La disposición de los mexicanos a pagar por contenidos digitales se mantiene en un nivel estable del 15 por ciento, principalmente en usuarios de entre 25 y 34 años de edad, señalaron.

Definición de Línea Editorial y Exclusividad

Digital News Report 2026 UP María Elena Gutiérrez Rentería y Bernardo Flores Heyman presentaron con claridad los pormenores de una década de investigación del Reuters Institute. (Gerardo González Acosta)

Flores Heyman explicó que este segmento valora la calidad e imparcialidad, muestra una mayor exigencia hacia las marcas que buscan monetizar sus servicios mediante muros de pago o suscripciones digitales exclusivas y personalizadas.

Políticamente, los ciudadanos que se identifican con posturas de izquierda muestran una mayor apertura a financiar medios de comunicación, en contraste con los sectores situados en el centro del espectro.

La afinidad política se convirtió en un factor determinante que castiga o premia la valoración de las marcas periodísticas y profundiza la polarización en el ecosistema informativo del país actualmente.

Explicó que el reporte revela brechas de hasta tres puntos en los niveles de confianza dependiendo de si el espectador se identifica con ideologías de izquierda o derecha en su vida diaria.

Las audiencias demandan hoy más que nunca una congruencia editorial clara, rechazan la ambigüedad y exigen que los medios se manifiesten de forma consistente con su línea de pensamiento y principios.

Noticias, Emocionalmente Insoportables

Digital News Report 2026 UP La sociedad deja de consumir noticias en los medios tradicionales, para proteger su salud mental también, lo que contribuyó también a la erosión de confianza. (Gerardo González Acosta)

María Elena Gutiérrez Rentería explicó otro fenómeno singular, el de la "evitación selectiva de noticias" que afecta ya a 5 de cada 10 encuestados (45%), quienes deciden ignorar la información para proteger su salud mental y bienestar emocional ante entornos negativos.

Este comportamiento es especialmente agudo en los niveles socioeconómicos bajos, donde las noticias son percibidas como una carga emocional insoportable que se suma a las dificultades de la vida cotidiana.

Dijo que la audiencia reclama un periodismo que, además de señalar los problemas, sea capaz de explicar soluciones y presentar el mundo de una forma mucho menos hostil y monótona para todos.

Digital News Report 2026 UP La ausencia de reporteros en la cobertura de eventos propicia que los medios privilegien la publicación de boletines con lenguajes alejados de las audiencias. (Gerardo González Acosta)

En cuanto a la calidad de la cobertura temática, los medios nacionales reciben calificaciones reprobatorias en asuntos críticos como la inflación, el costo de vida y las guerras internacionales de gran escala.

Reveló que solo el 22 por ciento de los encuestados aprobó la manera en que los medios informan sobre temas económicos, acusando el uso de un lenguaje excesivamente técnico que aleja al ciudadano promedio de la comprensión; los medios se llenaron de expertólogos y se olvidaron de sus audiencias.

El cambio climático es el único rubro con una aceptación moderada; las tensiones geopolíticas globales son percibidas como eventos lejanos que carecen de una explicación pedagógica adecuada por parte de los medios y los periodistas.

Otros temas relevantes para la sociedad como la Familia, Espiritualidad, Arte, Protección y Calidad de Vida, están fuera de las agendas de cobertura mediática, o no fueron estudiados por el DNR.

Tres Perfiles de Audiencias

Ambos académicos explicaron enseguida que el estudio divide a las audiencias mexicanas en tres perfiles distintivos; los "Amantes de las Noticias“, los ”Consumidores Diarios" y aquellos usuarios considerados "Pasivos" o simplemente consumidores casuales de la información.

Los amantes son generalmente personas mayores de 55 años, con altos ingresos y un interés extremo por la política, representando el grupo más fiel a las marcas periodísticas tradicionales y rigurosas.

En contraste, los consumidores pasivos son los más jóvenes y vulnerables, mostrando un nulo interés por la política y una alta dependencia de algoritmos para recibir información sin una reflexión crítica previa.

Recuperar lo Perdido

Digital News Report 2026 UP María Elena Gutiérrez Rentería y Bernardo Flores Heyman plantearon a los medios abandonar las "burbujas informativas" y generar modelos que los acerquen a sus audiencias. (Gerardo González Acosta)

Ante este panorama, los expertos de la Universidad Panamericana sugieren que la clave para recuperar la credibilidad perdida reside en un retorno urgente a los fundamentos básicos del periodismo de calidad.

La verificación rigurosa, la claridad en el lenguaje, la congruencia editorial y la transparencia son las únicas ventajas competitivas que la tecnología y los algoritmos no pueden replicar de manera humana.

Llamaron a la industria mediática abandonar las "burbujas informativas" y reconectar con los segmentos más vulnerables de la población mediante una comunicación mucho más empática, sencilla y socialmente útil.

Finalmente, anunciaron que la Universidad Panamericana será la sede oficial de la "World Media Economics and Media Management Conference" en mayo del próximo año en la ciudad de Guadalajara.

Este prestigioso congreso internacional reunirá a académicos y líderes de la industria de todo el mundo para debatir sobre el futuro financiero, el marketing y la gestión ética de los medios de comunicación.

Con esta iniciativa, la UP reafirmó su compromiso de liderar el diálogo entre la academia y la industria, para encontrar soluciones conjuntas que fortalezcan la calidad de la democracia y la información.

Crisis histórica de Confianza, Credibilidad de Medios en México se desploma 18 puntos en una década