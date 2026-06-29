Conoce el desarrollo de nuevas vacunas contra el dengue

Cibnor. Elizabeth Monreal Escalante, investigadora adscrita al Cibnor. (Cibnor.)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” con la participación de la Dra. Elizabeth Monreal Escalante, investigadora por México Secihti adscrita al Cibnor, con el tema: “El dengue: vacunas disponibles y desarrollo de nuevas vacunas recombinantes”.

El dengue sigue siendo una enfermedad desafiante para la humanidad ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las vacunas disponibles? ¿Se están desarrollando nuevas vacunas? A todo esto responde Elizabeth Monreal en este episodio de Sonobiópolis, porque desde la ciencia siempre se buscan respuestas y alternativas para los desafíos de la naturaleza.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad, es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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