La UNAM participa en proyecto del Perserverance de la NASA para buscar vda en Marte

Marte. Los estudios se realizan en Alchichica, lago volcánico ubicado en Puebla, cuyas características son similares a Marte. (UNAM)

En Alchichica, lago volcánico ubicado en Puebla, cuyas características son similares a Marte, el investigador posdoctoral Pável U. Martínez-Pabello y la investigadora titular María Colín-García, ambos del Instituto de Geología de la UNAM, encabezan un equipo científico internacional que busca vida pasada en el planeta rojo.

El sitio mexicano ofrece características geológicas, químicas y biológicas comparables a las que existieron en ese astro hace miles de millones de años, fortaleciendo su valor como laboratorio natural para la astrobiología.

Ambos universitarios publicaron una investigación en Astrobiology -una de las principales revistas científicas dedicadas al estudio del origen, evolución y búsqueda de vida en el universo- en la cual explicaron cómo ciertas moléculas orgánicas asociadas con microorganismos pueden preservarse bajo condiciones semejantes a las de dicho planeta.

Para ello, estudiaron microbialitos -estructuras formadas por comunidades microbianas- presentes en el lago volcánico. Este ambiente lacustre mexicano ha sido propuesto como uno de los mejores análogos terrestres del antiguo ambiente del cráter Jezero, sitio donde actualmente opera el rover Perseverance de la NASA en busca de evidencias de vida anterior.

Analizaron biomarcadores lipídicos preservados en los microbialitos y sometieron las muestras a condiciones simuladas del ambiente marciano. Los experimentos reprodujeron el efecto de la radiación gamma y ultravioleta que recibe la superficie de Marte, así como la influencia de sales de perclorato, compuestos altamente oxidantes detectados en este lugar.

Los resultados permitieron evaluar qué tipos tienen mayores probabilidades de sobrevivir durante largos periodos y, por lo tanto, ser detectados en futuras misiones de exploración.

Los hallazgos muestran que algunas moléculas orgánicas pueden resistir parcialmente estos procesos de degradación, especialmente en ambientes ricos en determinadas sales y minerales. Esta información resulta fundamental para orientar la búsqueda de evidencias de vida y seleccionar los lugares más prometedores donde explorar rastros biológicos.

Sólida cooperación global

La investigación destaca además el potencial científico de los sistemas lacustres mexicanos para responder preguntas fundamentales sobre la habitabilidad de otros planetas.

Este logro demuestra la creciente participación de la UNAM en proyectos científicos internacionales de frontera. A través del Instituto de Geología la Universidad mantiene presencia en investigaciones que buscan comprender el origen, evolución y posible existencia de vida fuera de la Tierra, contribuyendo desde México a uno de los mayores desafíos científicos de nuestro tiempo.

El estudio representa una sólida colaboración internacional entre personas especialistas de la UNAM y destacados investigadores del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) de España, una de las instituciones líderes a nivel mundial en la investigación de la vida en el universo.

También participaron del Reino Unido y del Earth-Life Science Institute de Tokio, Japón, así como estudiantes de los programas de Posgrado en Ciencias de la Tierra y Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de especialistas en el país en un área estratégica para la ciencia contemporánea.

El trabajo contó con financiamiento de proyectos científicos de México y Europa, incluyendo apoyos de la UNAM. Además, Martínez-Pabello desarrolla su trabajo posdoctoral gracias a una beca otorgada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Como reconocimiento a la calidad e impacto de esta investigación, el artículo fue seleccionado para aparecer en portada de Astrobiology, una de las revistas científicas más influyente en el ámbito de la astrobiología.