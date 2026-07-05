El plantel CBTIS 300 amplía la oferta educativa pública de calidad en San Lorenzo Almecatla, Puebla

Inicio. Alumnos en el inicio de cursos. Foto de archivo.

El plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 300, con sus carreras de Electromovilidad, Comercio Internacional y Aduanas y Civerseguridad, amplía la oferta educativa de calidad en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, en el nivel medio superior y permite a los jóvenes tener una carrera técnica y la ruta para buscar una licenciatura, señala su director Héctor Morales Cerda.

Morales Cerda señala, en entrevista, que los más importante de este plantel es que llega a cubrir las demandas de educación de los estudiantes que egresan de secundarias de la zona y que buscan cursar un bachillerato tecnológico. “Lo que hace la Secretaría de Educación Pública es acercar la escuela a los hogares de los jóvenes con un programa nacional y que estamos viendo una buena respuesta en el incremento de la matrícula y el desarrollo educativo de jóvenes”.

En este ciclo escolar 2026-2027 que comenzará el 31 de agosto, el director del CBTIS 300 señala que tiene 215 alumnos que ingresarán al tercer semestre y hasta el momento se han registrado 350 alumnos de primer ingreso. “Tenemos 515 estudiantes, pero la matrícula puede llegar a 715 alumnos y tendríamos que abrir el segundo turno. Este plantel tiene capacidad para 1,200 estudiantes, 600 alumnos por turno”.

En el 2025, se atendieron 14 mil 895 a estudiantes de primera generación; mientras que el total general de alumnos activos en el sistema educativo durante el año 2026 (que integra la continuidad de la primera generación de 2025 más los ingresos de la generación 2026) ascendió a 135 mil 603 alumnos. La proyección de la SEP es la ocupación máxima para el año 2028 con un total de 198 mil 925 alumnos.

Además de la matrícula, los planteles tienen infraestructura para la integración social; aulas para educación artística; sala de usos múltiples; área al aire libre y techada; sanitarios; laboratorios multifuncional; sala de cómputo; talleres de especializados, biblioteca, canchas deportivas de usos múltiples y oficinas administrativas.

CBTIS 300

El director Héctor Morales Cerda señala que ya hacía falta otro plantel de bachillerato en la zona. “En todo el país ya son 300 y aquí en este plantel vamos a recibir a todos quienes desean estudiar, no importa si vienen de otras escuelas, tenemos programas para que se regularicen y sigan sus estudios”.

Esta es una de las bondades del programa de Bachillerato Nacional, y hay otras que benefician a los alumnos. “La escuela cerca de casa evita que realicen largos recorridos para llegar a su plantel escolar. Por ejemplo, en esta zona hay matrícula grandísima de secundaria, al menos 25, y los adolescentes tenían que ir a otros lugares o incluso a la capital del estado para seguir sus estudios de bachillerato”.

Además, añade el director, cada alumno va a tener su doble certificación: su diploma de técnico en alguna de las tres carreras y el de bachillerato, con el cual pueden seguir sus estudios a nivel superior.

“Y todos los alumnos de este plantel CBTIS 300 tienen la beca Benito Juárez, la cual les garantiza proseguir sus estudios, que ahora vemos que tiene mucha predilección por un bachillerato tecnológico”.

CARRERAS.

ELECTROMOVILIDAD: Esta carrera es de las que son estrellas, porque es muy demandada. Para su academia, ya tenemos el equipamiento en el plantel, un automóvil nuevo para que los alumnos realicen sus prácticas, una rampa y los salones especiales.

COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS: Esa carrera también está muy demandada, de las que hoy buscan los jóvenes y ya están los equipamientos necesarios para llevarla a cabo, como pantallas de 85 pulgadas y 35 computadoras.

CARRERA DE CIBERSEGURIDAD: Una carrera con mucha demanda, donde ya tenemos las computadoras con tecnología de punta para que los alumnos tengas sus prácticas.

OTRAS ACTIVIDADES

El director señala que se tiene otras actividades formativas para los alumnos, como un programa que se llama Ecosistema del Bienestar, con el cual se generan fraternidades.

Y en el plantel 300, dice Héctor Morales Cerda, se darán talleres de música, de baile y banda de guerra, entre otros.