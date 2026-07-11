Mentes Brillantes; 200 Niños Mexicanos buscan Conquistar Matemáticas en Singapur

Las Familias de los menores enfrentan ahora el desafíos de sortear los viáticos de sus hijos; el talento está, falta ahora el apoyo del Estado para representar al país —

Olimpiada de Matemáticas SIMOC 2026 Alumnos de escuelas públicas y jóvenes neurodivergentes demuestran que la disciplina y el pensamiento crítico no conocen fronteras socioeconómicas. (SIMOC)

Un contingente de más de 200 alumnos representará a México en la Singapore International Math Olympiad Challenge 2026 (SIMOC), uno de los certámenes de matemáticas más prestigiosos para jóvenes con alto desempeño.

El encuentro reunirá del 17 al 21 de julio en Singapur a mil 600 participantes de más de 30 naciones.

Ahí sortearán una prueba individual escrita y dos rigurosas competencias por equipos denominadas Maths Warrior y Math Master Mind, según informó SMO Education Group.

La SIMOC nació en 2015, cuando un problema de lógica conocido como el "problema del cumpleaños de Cheryl" se volvió viral y despertó el interés de millones de personas por resolverlo.

A partir de ese fenómeno, los organizadores Merlan Nagidulin y Henry Ong impulsaron un certamen que premiará el conocimiento y también la creatividad y la colaboración.

Entre los seleccionados mexicanos figuran estudiantes de primaria, secundaria y preparatoriaprocedentes de escuelas públicas y privadas de diversas regiones geográficas del país.

Todos ellos sortearon filtros escolares, certámenes nacionales e internacionales para abrirse paso entre miles de aspirantes.

Falta de Apoyos Institucionales, Obstáculo Financiero

Aun cuando estos talentos nacionales ya obtuvieron su derecho a competir en la Olimpiada de Singapur, ahora se enfrentan al desafío que viven las economías de sus familias, pues necesitan cubrir los viáticos del viaje internacional.

Para ello, las familias de los más de 200 alumnos iniciaron campañas de recaudación a través de una plataforma digital qe puede ser consultada en este enlace; los donantes deciden a cuál alumnos apoyar.

En Jalisco, Paola Ríos aprendió muy pronto que el mérito no siempre basta. A sus 10 años, acumula una trayectoria en competencias de matemáticas y tecnología, con participaciones a nivel estatal, nacional y fuera de México.

Entre sus logros recientes están una medalla de oro en la final de Infomatrix, realizada en Colombia, y una de plata obtenida en el Komodo Global Round de Indonesia.

Pese a ese nivel, en abril tuvo que dejar pasar la oportunidad de competir en Australia, al no contar con los fondos necesarios; ahora busca que Singapur tenga un desenlace distinto.

“Cada aporte acerca a Paola a cumplir su sueño y seguir demostrando que el talento mexicano no tiene límites”, destaca la colecta “¡Ayudemos a Paola a poner el nombre de México en alto!”, creada por su familia para apoyarla.

Renata también tiene 10 años y combina matemáticas y tecnología en un camino donde todavía hacen falta más niñas, pues en México, solo una de cada tres estudiantes inscritas en áreas vinculadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas es mujer, según el IMCO.

La estudiante consiguió su invitación a SIMOC 2026 después de cuatro años de preparación constante; antes participó en Technovation Girls, donde llegó a una final global junto con sus amigas, y este año obtuvo el primer lugar regional en un torneo de robótica.

“El talento está; lo que muchas veces falta es la oportunidad”, comparte su familia en la campaña “Ayuda a Renata a llegar a Olimpiadas Intl de Matemáticas”, lanzada para que pueda viajar desde Zapopan.

A ellas se suman otros niños y jóvenes jaliscienses como Javier, quien obtuvo el noveno lugar nacional en la clasificación y está decidido a conseguir una medalla de oro; Carlos, estudiante de CONALEP en Tapalpa, que quiere representar a su municipio en un escenario mundial; y César, estudiante del CETI, para quien esta clasificación representa una oportunidad significativa antes de iniciar la universidad.

Inclusión y el Motor de la Escuela Pública

Gilberto Ledezma Juárez es otro joven que divide su tiempo entre las matemáticas y actividades como la programación, la física, la inteligencia artificial, el inglés, el chino y la natación.

El estudiante de Saltillo, Coahuila, vive con Trastorno del Espectro Autista grado 1, una condición que, asegura su padre, forma parte de su manera particular de percibir, aprender y relacionarse con el mundo.

“Lejos de limitarlo, su trayectoria refleja cómo, con apoyo, comprensión, disciplina y oportunidades, los jóvenes neurodivergentes pueden desarrollar su talento, superar desafíos y alcanzar metas extraordinarias”.

Esta curiosidad lo ha llevado a participar en competencias nacionales y en el extranjero de distintas disciplinas; gracias a una medalla de bronce obtenida en el certamen previo de clasificación, recibió una invitación para participar en SIMOC.

“Para él, las olimpiadas de matemáticas son mucho más que concursos; son espacios donde puede aprender, retarse a sí mismo, conectar con otros jóvenes que comparten intereses similares, fortalecer su confianza y seguir desarrollando su talento”, informa la colecta “Impulsa el sueño matemático de Gilberto” que tiene una meta de 200 mil pesos.

Las historias también hablan de lo que puede ser logrado desde las aulas de escuelas públicas; en Huitzuco, Guerrero, seis alumnas fueron seleccionadas y actualmente reúnen los recursos necesarios para viajar juntas a Singapur.

Se trata de Kristel Mata, Valeria Ocampo, Alisha Salinas, Ingrid Mata, Aitana Bárcenas y Alisson Adame, quienes, según la colecta “Apoyemos su camino a la Olimpiada de Matemáticas en Singapur”, se enfrentan a un contexto donde el acceso a oportunidades educativas avanzadas es limitado.

“Todas ellas representan el talento académico de sus comunidades y el potencial de la educación pública cuando se le da oportunidad”, señala la iniciativa.

La Aduana Asiática y el Aprendizaje Global

Para varios de estos estudiantes, el camino hacia SIMOC pasó primero por la Singapore and Asian Schools Math Olympiad (SASMO), una competencia internacional que permite a los participantes con mejor desempeño obtener una invitación para la justa de Singapur.

Diego, del Estado de México, descubrió el cálculo mental cuando apenas aprendía a sumar; desde los seis años participa en justas académicas y obtuvo una medalla de plata en SASMO, resultado que le permitió clasificar a SIMOC 2026.

Mientras tanto, Romeo encontró en el programa Talento Nuevo León el impulso para desarrollar sus habilidades matemáticas; su esfuerzo le valió una medalla de bronce en esta misma prueba, resultado que espera refrendar.

Con apenas 12 años, Héctor obtuvo su pase a SIMOC 2026 gracias a su desempeño en SASMO 2026; él y su familia esperan que esta experiencia también inspire a más niños a creer que las metas en la ciencia y las matemáticas son alcanzables.

SIMOC no se limita a una prueba de matemáticas en solitario; luego de la ronda inicial, los participantes son integrados en equipos de cinco estudiantes de distintas nacionalidades para resolver desafíos de lógica y pensamiento matemático, una dinámica que combina las aptitudes individuales con el trabajo colaborativo.

Por ello, para los estudiantes mexicanos que buscan llegar a Singapur también significa aprender a vencer obstáculos de la vida real, trabajar con compañeros de otras culturas, intercambiar ideas y medir sus habilidades en un escenario verdaderamente global.

Mentes Brillantes; 200 Niños Mexicanos buscan Conquistar Matemáticas en Singapur