Descubren cuatro enanas blancas que orbitan en sistemas estelares en nuestra región cercana del espacio

Enanas blancas. Galaxias. (ESO/SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ESO)

Investigadores de la Universidad de Warwick (Reino Unido) y la Universidad de Colorado Boulder (Estados Unidos) han observado directamente, por primera vez, cuatro estrellas enanas blancas que orbitan en sistemas estelares binarios en nuestra región cercana del espacio. Estos sistemas estelares binarios se encuentran a menos de 65 años luz de la Tierra, y uno de ellos es la novena enana blanca más cercana a nuestro Sol. Los resultados se publican en ‘MNRAS’.

Los cuatro sistemas tienen compañeras enanas rojas, estrellas más grandes y brillantes, lo que hace que parezcan sistemas estelares individuales. Los nuevos resultados han revelado que cada una de estas enanas rojas cercanas albergaba una enana blanca oculta.

La primera autora, la doctora Mairi O’Brien, investigadora de la Universidad de Warwick, declara: “Las enanas blancas aisladas cercanas suelen ser fáciles de encontrar, pero no pudimos observar estas cuatro estrellas directamente en longitudes de onda visibles porque sus compañeras, las enanas rojas, opacaban su luz. Esto nos recuerda que, incluso en nuestro propio vecindario cósmico, aún podemos encontrar sorpresas si observamos de la manera correcta, en las longitudes de onda adecuadas”.

Los astrónomos han realizado estudios detallados de la vecindad estelar local durante décadas, pero las enanas blancas como estas han sido notoriamente difíciles de encontrar. Estos cuatro sistemas cercanos resultaron de interés porque mostraron una notable oscilación radial, un fenómeno en el que una estrella oscila sutilmente hacia adelante y hacia atrás, lo que indica que un objeto compañero masivo orbita a su alrededor.

Utilizando los datos del espectrógrafo ultravioleta del Telescopio Espacial Hubble, el equipo obtuvo observaciones detalladas de los cuatro sistemas. Las enanas blancas suelen destacar en las observaciones ultravioleta, pero las enanas rojas complican las cosas debido a sus intensas llamaradas, que a menudo pueden simular la señal de una enana blanca. Los investigadores emplearon técnicas de calibración personalizadas para confirmar oficialmente la presencia de las cuatro estrellas enanas blancas.

Un sistema, G 203-47, ha resultado particularmente enigmático. A pesar de estar a tan solo 25 años luz de distancia, se necesitaron 27 años desde su observación inicial de oscilación radial para encontrar a su compañera enana blanca. Ahora es oficialmente la novena enana blanca más cercana al Sol.

G 203-47 también es inusual porque su enana roja rota una vez cada 100 días, pero orbita su enana blanca cada 14,9 días. Normalmente, las fuerzas gravitatorias las sincronizarían, como la Luna y la Tierra, donde la misma cara siempre apunta una hacia la otra. Sin embargo, la enana roja rota demasiado despacio para que esto ocurra.

El doctor David Wilson, coautor del estudio e investigador asociado de la Universidad de Colorado Boulder, agrega: “Lo fascinante es que G 203-47 no debería estar girando tan lentamente si se formó de la misma manera que sistemas similares. Esto sugiere que estos sistemas binarios han tenido historias evolutivas muy diferentes. Algunos sufrieron interacciones violentas y prolongadas en sus inicios que los vincularon a las mareas. Otros, como G 203-47, experimentaron encuentros más suaves y breves que los dejaron en este estado inusual”.

Estas cuatro nuevas enanas blancas han permitido a los investigadores actualizar el censo local de enanas blancas en un radio de 20 pársecs (65 años luz). Es importante destacar que los modelos de población habían predicho previamente la existencia de entre 4 y 5 pares de enanas blancas y enanas rojas orbitando muy cerca, y el equipo encontró exactamente 4, una cifra comparable a la del trabajo teórico.

El profesor Pier-Emmanuel Tremblay, del Grupo de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Warwick, concluye: “Solo se ha estudiado sistemáticamente alrededor del 30% de las enanas rojas dentro de un radio de 20 pársecs en busca de compañeras enanas blancas ocultas. Creemos que podría haber hasta 9 o 10 sistemas binarios adicionales en nuestro entorno estelar local que aún no hemos descubierto. Si dedicamos un mayor esfuerzo a la observación de enanas rojas, quizás encontremos más sorpresas como esta”.