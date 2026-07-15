Crean mapa de 100 mil cúmulos de estrellas para entender la formación de estos objetos estelares

Mapa. El mapa de cúmulo de estrellas. (UNAM)

A fin de comprender la formación estelar, un grupo científico internacional en el que intervienen la UNAM y especialistas de Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países, creó un mapa de 100 mil cúmulos de estrellas, es decir, conjuntos de estas que se cree se formaron en una misma nube molecular que se partió en pedazos para constituirlas de manera individual.

Lo que los distingue de las estrellas aisladas es que estas se encuentran gravitacionalmente ligadas, o sea, las del cúmulo no se escapan, explicó la investigadora del Instituto de Astronomía, sede Ensenada, Aída Hortensia NavaBencheikh.

La física y doctora en astrofísica afirmó que el interés por su estudio radica en que permiten entender parte del proceso de formación estelar, pues son resultado de este.

En entrevista, detalló que hay cúmulos de diversas edades, incluso algunos tienen casi la edad del universo. “Al estudiar grandes conjuntos de cúmulos en muchas galaxias podemos encontrar la distribución en edad y masa de cada uno de ellos, galaxia por galaxia, y tratar de asimilar la historia que llevó a esas distribuciones”.

El trabajo que la especialista realiza dentro del equipo internacional conformado por una centena de personas expertas en astronomía, indaga una muestra de 100 galaxias que están relativamente cerca (aproximadamente a 30 millones de años luz), lo que permite un análisis con amplio detalle.

Luego de 10 años de trabajo con datos de los telescopios terrestres ALMA y VLT, y los espaciales Hubble y James Webb, el grupo está obteniendo un catálogo de cúmulos estelares y nubes moleculares (de las cuales se conforman los cúmulos) en 100 galaxias, que fueron observados de varias maneras.

Tendremos una muestra de 200 mil cúmulos estelares dentro de las 100 galaxias que nos permitirá saber la ubicación, masa y edad de esos conjuntos, y ver si sus propiedades dependen de las características de la región particular en la que se encuentran, puntualizó.

Con una investigación colectiva a la mitad del camino, actualmente el grupo labora en un segundo catálogo de otros 100 mil cúmulos ubicados en medio centenar de galaxias y estará listo en algunos años más, pues deben interpretar a profundidad la información que generan los telescopios terrestres y espaciales.

“Son útiles para las nuevas generaciones de astrónomos; en la colaboración participan estudiantes de maestría y doctorado que están haciendo sus tesis basadas en estos datos”, subrayó.

También se cuenta con personas investigadoras postdoctorales y otras que realizan estancias cortas. La información captada por los telescopios y procesada se guarda en un archivo y será pública para que un mayor número de especialista desarrollen más ciencia.

Recordó que se reúnen semanalmente para efectuar tareas de análisis e interpretación de manera conjunta; discuten hasta encontrar patrones y estudian imágenes en diferentes energías y varios tipos de luz que emiten los cúmulos estelares.

En este contexto, Nava Bencheikh destacó que, como muestra este trabajo, el IA de la UNAM está a la vanguardia global en esta área de estudio, lo que significa que las y los alumnos que ingresen a Astronomía en esta casa de estudios van a tener oportunidad de trabajar a este nivel.