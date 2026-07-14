El Taller de Ciencia para Jóvenes del INAOE cumple 25 años

Taller. Taller de Ciencia para Jóvenes (TCJ).

Con la asistencia de 30 estudiantes de bachillerato, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), centro público de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), celebra esta semana los 25 años del Taller de Ciencia para Jóvenes (TCJ).

El TCJ 2026 dio inicio ayer 13 de julio con una sencilla ceremonia de inauguración en la que se partió un pastel, y en la cual estuvieron presentes el Dr. Julián David Sánchez de la Llave, director General del INAOE; la Dra. Claudia Feregrino Uribe, directora de Investigación y encargada del despacho de los asuntos de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, así como los doctores Fermín Granados, Luis Hernández y Ariel Carrasco, coordinadores de Óptica, Electrónica y Ciencias Computacionales respectivamente.

Las y los jóvenes que participan en la edición de este año son originarios de las ciudades de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Atlixco, así como de las comunidades cercanas a Tonantzintla.

Los objetivos del TCJ son incentivar las vocaciones científicas en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) y acercar la ciencia a las y los jóvenes a través de charlas, demostraciones y talleres intensivos de las áreas de investigación que se cultivan en el INAOE.

Como cada año, el TCJ 2026 comienza todos los días con el curso “La revolución cuántica”, impartido por el Dr. Francisco Soto Eguibar, investigador de la Coordinación de Óptica.

Además, el programa incluye talleres, conferencias y visitas a los laboratorios de las distintas áreas del Instituto. Las y los asistentes también participan en actividades de integración

Cabe señalar que en todas estas actividades se cuenta con el apoyo de investigadoras, investigadores, estudiantes y técnicos del INAOE.

El TCJ concluirá el próximo 17 de julio con una visita al Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, ubicado en la cima del Volcán Sierra Negra, en el municipio de Atzitzintla, Puebla.