Soy el resultado de las instituciones públicas de educación y la UNAM: José Eduardo Méndez Delgado

UNAM José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)

El talento joven “florece cuando hay una sociedad que lo busca, que lo mira, convencido de que está ahí y de que es importante; creo que soy el resultado de esa mirada: la de México que me formó en sus instituciones públicas y en la Universidad Nacional; la de España que me abrió sus telescopios en Canarias y la de Alemania que me arropó en sus centros científicos de investigación”.

Con este mensaje a toda una generación, el astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), obtuvo el Premio Princesa de Girona en la categoría de “Premio Internacional de Investigación 2026” en una ceremonia realizada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, España.

Ante aproximadamente dos mil personas, el científico universitario, junto con otros cinco jóvenes, mujeres y hombres, reconocidos por su labor artística, científica, empresarial y de innovación, recibió el galardón de manos de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y la princesa de Asturias y de Girona, Leonor de Borbón.

El investigador de la UNAM subrayó el impacto social de la labor científica y lanzó un mensaje de inspiración para las nuevas generaciones: “cada generación de estrellas nace del material que forjaron las anteriores, ninguna de ellas parte de cero, pero todas brillan con luz propia. Hoy creo firmemente que Hispanoamérica tiene una generación de estrellas y el mundo está por percibir su luz”.

Ofrecen respuestas a los retos y desafíos

Previamente, al iniciar la ceremonia, el rey Felipe VI exhortó a seguir impulsando el talento de las y los jóvenes y aseveró que cada uno de los premiados ofrece la certeza de que “progresar juntos es la única cosa que tiene sentido y es, además, un ejercicio de responsabilidad”.

Resaltó que las seis historias de las y los agraciados este martes “empezaron hace mucho con una emoción, con una curiosidad que decidieron perseguir; un punto de partida que empezó a cuajar con esfuerzo, formación, perseverancia, aprendizaje y la decisión de dedicar una vida a lo que les entusiasmaba”.

Durante la gala, que duró poco más de una hora, se destacaron los sueños, los retos que enfrentaron y las motivaciones que impulsaron a las personas premiadas:

José Eduardo Méndez, Premio Princesa de Girona Internacional-Investigación 2026; Hatim Azahri Akhnous, Premio Princesa de Girona Social; Patricia Aymà, Premio CreaEmpresa 2026; Gemma Blasco, Premio Princesa de Girona Arte 2026; Rafael Luque, Premio Princesa de Girona Investigación 2026; y Mercedes Bidart, Premio Princesa de Girona Internacional-CreaEmpresa 2026.

Al presentar el premio de Méndez Delgado, la venezolana Yarivith González, Premio Princesa de Girona Internacional Investigación 2024, enfatizó: “José Eduardo nos lleva a los confines más lejanos del universo, en búsqueda de respuestas, y las trae hasta aquí para compartirlas con todos nosotros y con la sociedad; y nos recuerda que el conocimiento es el único recurso que no se agota cuando se comparte, sino que se multiplica”.

En el mensaje a las y los premiados en esta edición 2026, la princesa de Asturias y Girona, Leonor de Borbón, señaló que la labor de ellas y ellos la inspiran e influyen, aunque en lugar de llamarlos influencers los reconoció como “inteligentes naturales” y “creadores de pensamiento y conocimiento, más que de contenido”.

Al referirse a la labor científica de los astrofísicos Rafael Luque y José Eduardo Méndez comentó que no solo influyen en ella, sino que los escucha con atención: “a José Eduardo Méndez, cuando describe las características del polvo cósmico de la Nebulosa de Orión. Estos dos brillantes científicos han visto cosas que no creeríamos, como el replicante de Blade Runner, pero esos momentos no solo no se perderán en el tiempo, sino que sus investigaciones nos permiten avanzar en el conocimiento del universo a través del estudio de su física y su química.”

Al finalizar la ceremonia, en entrevista, el doctor José Eduardo Méndez destacó que la UNAM se ubica en la frontera de la ciencia, involucrada en muchos proyectos científicos de muy alto nivel, lo que abre las puertas de par en par a los jóvenes para que desarrollen su talento y sigan el camino de la ciencia.

José Eduardo, una trayectoria internacional

El astrofísico mexicano, de 31 años, forma parte de un selecto grupo de jóvenes líderes de distintas disciplinas que han realizado aportes innovadores en sus respectivos ámbitos:

Entre sus hitos más importantes de labor científica destaca haber resuelto en 2023 el histórico enigma de la discrepancia de abundancias en nebulosas, labor científica que se publicó en la revista Nature, y la fundación de la colaboración internacional DESIRED, trabajos que también le valieron el Premio Ernst Patzer 2024 del Instituto Max Planck.

Con una formación que incluye su licenciatura y labor de investigación en la UNAM, un doctorado cum laude por la Universidad de La Laguna y un posdoctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, el investigador cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas de alto impacto.

Actualmente lidera estudios clave dentro del Sloan Digital Sky Survey (SDSS-V) y diseña la estrategia científica para su siguiente etapa (SDSS-VI).