Desarrolla investigadora del CICESE videojuego que utiliza la música para apoyar detección de dislexia en inf

Desarrollo. La doctora Katya Álvarez Molina, investigadora posdoctoral del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. (CICESE)

Facilitar la identificación temprana de niñas y niños con riesgo de desarrollar dislexia es el objetivo de Rhythm heroes, un videojuego diseñado y desarrollado en el CICESE que utiliza ejercicios de sincronización rítmica para apoyar la detección oportuna de este trastorno del aprendizaje antes de que las infancias comiencen a leer.

El proyecto es liderado por la doctora Katya Álvarez Molina, investigadora posdoctoral del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), y se trata de la primera herramienta en su tipo que integra música, videojuegos y evaluación temprana de la dislexia.

La dislexia dificulta el aprendizaje de la lectura y, en muchos casos, se identifica cuando niñas y niños ya han experimentado rezago escolar, frustración y problemas de autoestima. Ante este panorama, Rhythm heroes busca brindar a especialistas una herramienta de apoyo para detectar indicadores de riesgo desde la etapa preescolar.

Rhythm heroes presenta una aventura interactiva en la que las y los jugadores recorren distintos escenarios y superan retos basados en el ritmo. A lo largo de cuatro niveles, el videojuego evalúa habilidades como la sincronización, la reproducción de patrones y la memoria rítmica mediante actividades diseñadas para mantener la atención de las infancias de 4 años en adelante mientras recopilan información útil para la evaluación.

“Muchas veces las y los niños son etiquetados como distraídos, flojos o desinteresados, cuando en realidad existe una condición que todavía no ha sido identificada”, explicó la doctora Katya Álvarez.

Enfatizó en que el videojuego no sustituye una evaluación clínica. Su función es registrar la forma en que las y los participantes responden a distintos ejercicios rítmicos y generar información que ayude a determinar si es recomendable realizar una valoración especializada.

El desarrollo de Rhythm heroes reunió a especialistas en neuropsicología, terapia del lenguaje, musicoterapia, interacción humano-computadora y desarrollo de videojuegos. Cada una de las actividades fue diseñada para responder a preguntas científicas relacionadas con el procesamiento del ritmo y el lenguaje, al tiempo que ofrece una experiencia lúdica para las infancias.

El primer prototipo fue probado con estudiantes de una escuela primaria pública de Ensenada para evaluar la comprensión de las actividades y realizar ajustes al diseño. Actualmente, el proyecto avanza en su proceso de validación científica mediante colaboraciones con especialistas nacionales e internacionales, con el objetivo de que en el futuro pueda utilizarse como herramienta de apoyo en escuelas, centros de atención psicológica y consultorios especializados.

“Si logramos encontrar indicadores de potencial riesgo de dislexia de manera temprana, podemos intervenir antes. Eso cambia completamente la trayectoria educativa de una persona e impacta en su vida social a futuro”, concluyó la investigadora.