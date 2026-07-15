Naturalmente resistentes: el caso de algunos escarabajos de sitios contaminados

Inecol. Figura 1. Escarabajo del estiércol Euoniticellus intermedius. Fotografía de Udo Schmidt, tomada de Wikimedia Commons.

La contaminación está acabando con gran parte de la diversidad de seres vivos, y con ello se pierden importantes procesos que son indispensables en ecosistemas naturales y productivos. Un clásico ejemplo de ello es la crisis de extinción que sufren las abejas, importantes polinizadoras de flores silvestres y cultivos de importancia humana que se pierden por el uso indiscriminado de plaguicidasen los cultivos,como los herbicidas e insecticidas.

Menos llamativo, pero no menos importante, es el caso de los escarabajos del estiércol (Fig. 1), un grupo de coleópteros coprófagos (lo que quiere decir que se alimentan de excremento) que entierran el excremento de mamíferos para proveer de alimento a sus crías, desde que son pequeñas larvas hasta alcanzar el estado adulto. Con este comportamiento, eliminan de la superficie terrestre toneladas de excremento, lo cual es especialmente notable en los pastizales ganaderos, donde cada vaca (Fig. 2) deposita decenas de kilogramos de estiércol al día. En estos pastizales, la labor de los escarabajos contribuye a fertilizar el suelo y reducir las infecciones asociadas al contacto del ganado con su propio desecho, lo cual tiene un preciado valor económico para la actividad ganadera.

Excremento Figura 2. Ganado vacuno. Fotografía de Juan Carlos Fonseca Mata, tomada de Wikimedia Commons.

Desafortunadamente, muchos escarabajos del estiércol están en grave peligro de extinción y una de las principales razones es el uso indiscriminado de medicamentos veterinarios, que se excretan en el estiércol y amenazan a las especies que se alimentan de éste. Uno de los medicamentos más peligrosos para estos escarabajos es la ivermectina, un desparasitante muy efectivo contra gusanos y garrapatas (Fig. 3), pero que se desecha en el estiércol y resulta letal para las larvas que se desarrollan en él. Dependiendo de la concentración de ivermectina en el estiércol, algunas especies de coleópteros siguen muriendo aún después de dos meses de haber aplicado el medicamento en el ganado, lo que agudiza la amenaza.

Excremento. Figura 3. Garrapatas del ganado. Fotografía de Acarologiste, tomada de Wikimedia Commons.

Pero no todas las especies de escarabajos son igualmente susceptibles. Más aún, no todas las poblaciones de una misma especie tienen la misma sensibilidad. Esto se ha demostrado recientemente mediante experimentos en el laboratorio, donde escarabajos de una misma especie, llamada Euoniticellus intermedius, fueron expuestos a distintas concentraciones de ivermectina en el estiércol para medir su capacidad de sobrevivir al medicamento tóxico. Sorprendentemente, algunas poblaciones de estos escarabajos pueden tolerar 200 veces más concentración de ivermectina que otras. Esta resistencia puede estar dada por las condiciones ambientales a las que cada población se ha adaptado, haciéndolas naturalmente resistentes. Por ejemplo, habitar en climas demasiado cálidos o fríos dificulta la tolerancia al medicamento, pero en climas templados las poblaciones parecen tolerar mejor. Estas adaptaciones al clima podrían, de paso, funcionar para tolerar otras condiciones estresantes.

Excremento. Figura 4. Sistema silvopastoril. (Ángel Pérez Morales)

Las poblaciones tolerantes a la ivermectina son una esperanza para las demás, pues si sigue existiendo intercambio de individuos entre distintas poblaciones, es probable que algunos genes que contribuyen a esta tolerancia se extiendan a poblaciones vecinas, que podrían también incrementar su tolerancia. Sin embargo, no todas las especies tendrán esta capacidad y muchas probablemente ya se han extinto debido a este contaminante. Ante el peligro inminente que representa la ivermectina para los escarabajos coprófagos, transitar a sistemas ganaderos de menor impacto y con menor uso de plaguicidas, como los sistemas silvopastoriles (Fig. 4), parece la mejor alternativa. De lo contrario, se seguirán perdiendo poblaciones y especies de escarabajos del estiércol y la importante función que cumplen naturalmente estos insectos deberá ser realizada manualmente por las personas dedicadas a la ganadería.

Bibliografía

Esquivel-Román, A., Baena-Díaz, F., Bustos-Segura, C., De Gasperin, O., & González-Tokman, D. Ivermectin tolerance and associated costs in dung beetle populations across an altitudinal gradient. Disponible en SSRN 6885202.

Flota-Bañuelos, C., López-Collado, J., Vargas-Mendoza, M., Fajersson, P., González-Hernández, H., & Martínez-Morales, I. (2012). Efecto de la ivermectina en la dinámica espacio-temporal de escarabajos estercoleros en Veracruz, México. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 15(2), 227-239.

López-Collado, J., Cruz-Rosales, M., Vilaboa-Arroniz, J., Martínez-Morales, I., & Gonzalez-Hernandez, H. (2017). Contribution of dung beetles to cattle productivity in the tropics: A stochastic-dynamic modeling approach. Agricultural Systems, 155, 78-87.

1Instituto de Ecología A.C. Xalapa, Veracruz

2Universidad Sorbona, Versalles, Francia