“No me estás escuchando”; o sí, las personas pueden atender dos conversaciones a la vez

Cabeza. La configuración experimental muestra a un sujeto con un gorro de señales cerebrales escuchando más de una conversación a la vez. (Alejandro López Valdés/Trinity College de Dublín)

“No me estás escuchando”; o sí, porque un equipo de investigadores ha demostrado ahora que el cerebro humano posee la capacidad de seguir dos conversaciones simultáneamente durante breves periodos de tiempo y que una persona es capaz de procesar a un nuevo interlocutor antes de desconectarse del anterior.

Científicos del Trinity College de Dublín han comprobado, a través de electroencefalogramas, que existe una ‘superposición neuronal’ que permite a una persona atender dos fuentes simultáneamente, un hallazgo que desafía la idea tradicional de que solo puede enfocarse en una fuente sonora. Hoy publican los resultados de su trabajo en la revista Plos Biology.

Los resultados que han obtenido sugieren que algunas personas tienen una habilidad natural superior para el procesamiento múltiple, o qué algunos individuos se desenvuelven mejor en entornos sociales ruidosos y complejos, y podrían ser útiles para impulsar el desarrollo de audífonos inteligentes diseñados para filtrar el sonido de manera más natural.

Los investigadores midieron la actividad cerebral de los participantes mediante electroencefalografía (EEG) mientras escuchaban a dos personas hablar simultáneamente con ruido de fondo, y les pidieron que alternaran su atención entre los interlocutores mientras registraban la respuesta de sus cerebros.

Descubrieron así que el cerebro comienza a interactuar con el nuevo interlocutor antes de desconectarse por completo del primero, creando una breve superposición en la que ambas conversaciones se representan simultáneamente, algo que se observa en el electroencefalograma mediante una señal neuronal única que aparece durante el proceso.

Los autores han señalado que dado que esa breve capacidad de ‘seguimiento dual’ parece variar de persona a persona, potencialmente otorga a algunos individuos una ventaja en situaciones donde cambiar rápidamente la atención puede ser valioso.

Este trabajo también tiene importantes implicaciones prácticas, ya que comprender cómo diferencia el cerebro de forma natural entre voces que compiten entre sí podría ayudar a desarrollar mejores tecnologías auditivas, incluidos audífonos más inteligentes que no solo permitan centrarse en un solo interlocutor, también explorar el entorno sonoro más amplio de una forma más natural.

Podría ayudar también a comprender mejor por qué algunas personas, incluidos los adultos mayores y las personas con dificultades auditivas, encuentran especialmente agotadores los lugares concurridos como restaurantes, los lugares de trabajo ruidosos o las reuniones familiares. EFE