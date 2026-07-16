SNTE reconoce a los Buenos Maestros que Concluyeron Ciclo escolar Profesionalmente

Alfonso Cepeda salas, líder del organismo, adelanta que en agosto próximo el Poder Legislativo desaparecerá la USICAMM, a la cual califica de nefasta —

SNTE Alfonso Cepeda Salas Los secretarios de las Secciones 9 y 10 del SNTE en la CDMX respaldaron el anuncio de su líder Alfonso Cepeda Salas sobre la consulta nacional de la SEP para diseñar el nuevo escalafón docente. (SNTE)

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, reconoció “a los buenos maestros que, una vez más, comprometidos con sus alumnos, concluyeron el ciclo escolar con profesionalismo y entrega”.

En una reunión con la estructura sindical de las Secciones 9 y 10 en la Ciudad de México, destacó los distintos logros del sindicato obtenidos por la vía del diálogo, como representante legal y legítimo de los trabajadores de la educación.

“La interlocución permanente del SNTE con el Gobierno Federal y las autoridades educativas ha permitido fortalecer la representación sindical y recuperar espacios de participación en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida laboral del Magisterio”, afirmó.

Resaltó el reconocimiento que expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “a la legitimidad y jerarquía institucional del SNTE como titular de las relaciones colectivas de trabajo y único representante legal de las y los trabajadores de la educación”.

Desaparecerá la Nefasta USICAMM

El Maestro dirigente dijo que uno de los principales objetivos del sindicato es contribuir a la construcción de un nuevo mecanismo que sustituya a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), para atender una de las demandas más sentidas del gremio.

Recordó que en agosto próximo el Gobierno Federal iniciará la consulta nacional para recoger las propuestas del Magisterio y construir un modelo más transparente, equitativo y respetuoso de los derechos laborales y profesionales del sector educativo.

“No tenemos ninguna duda de que, en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputadosy la Cámara de Senadores, desaparece la nefasta USICAMM”, afirmó con energía en su voz.

Certeza Económica y Basificación 2027

Luego ennumeró los avances alcanzados mencionó que, gracias a la recuperación de la bilateralidad entre el SNTE y la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron impulsadas soluciones en basificación, movilidad laboral, promociones, recategorizaciones, pago de prestaciones y respeto a los derechos adquiridos.

Mencionó también la consolidación de la basificación como política permanente y la incorporación, a partir de enero de 2027, del personal contratado con nombramientos temporales o por honorarios, a los procesos de regularización laboral.

Dijo que esto brindará mayor certeza y estabilidad a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación.

Cepeda Salas mencionó posteriormente los derechos laborales y de seguridad social, y resaltó la recuperación plena de las licencias derivadas de los Acuerdos Presidenciales 754 y 529, por ausencia laboral, justificada por motivos de salud con goce de sueldo íntegro.

Señaló igualmente la creación de permisos de cuidados maternos y paternos, así como para la atención de hijos con cáncer; indicó que estas acciones fortalecen la protección integral de las familias de los trabajadores educativos.

Profesionalización Docente y Cohesión Interna

El líder del SNTE mencionó las oportunidades de profesionalización impulsadas para el Magisterio, como la oferta de posgrados gratuitos en instituciones públicas de Educación Superior y el reconocimiento de la formación continua realizada en los Consejos Técnicos Escolares dentro de los procesos de promoción profesional.

Finalmente, Cepeda Salas afirmó que “los derechos se defienden con organización, unidad y diálogo”.

Añadió que “el SNTE seguirá trabajando para que las Maestras y los Maestros tengan mejores condiciones laborales, mayores oportunidades de desarrollo profesional y una seguridad social más sólida y justa".

En la ceremonia estuvieron los profesores Ulises Chávez Tenorio, secretario general de la Sección 9, y Arturo Alejandro Salazar Lara, secretario general de la Sección 10; también los representantes del Comité Ejecutivo Nacional en esas secciones, Antonio Osorio González y Job Bernache Guzmán, respectivamente.

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