La Vía Láctea experimentó una vez un giro drástico en su orientación, según nuevas evidencias

Vía Láctea. Una imagen de una porción densa y rica en estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tomada por el telescopio espacial Hubble. (NASA/ESA/HUBBLE HERITAGE TEAM/SOCIEDAD INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/ESA/HUBBLE HERITAGE TEAM)

Según una nueva investigación de astrónomos de la Universidad de Durham (Reino Unido) que ayuda a explicar un antiguo misterio sobre la galaxia, la Vía Láctea podría haber experimentado un cambio drástico en su orientación a lo largo de su historia. La investigación se presenta esta semana en la Reunión Nacional de Astronomía de la Real Sociedad Astronómica en Birmingham (Reino Unido).

Mediante simulaciones con supercomputadoras de galaxias como la Vía Láctea, un equipo de astrónomos de la citada universidad descubrió que las galaxias con halos estelares de rotación lenta tienen más probabilidades de haber experimentado un importante “giro de disco”, en el que el disco de la galaxia cambió su orientación en más de 90 grados.

La mayoría de las estrellas de la Vía Láctea se encuentran en su disco espiral plano. Rodeándolo hay un halo estelar mucho más grande pero mucho menos denso, compuesto principalmente por estrellas que se formaron originalmente en galaxias más pequeñas antes de ser atraídas a la Vía Láctea mediante fusiones galácticas.

Las observaciones de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea han demostrado que el halo estelar de la Vía Láctea rota muy lentamente, pero los astrónomos no han comprendido por qué.

Para investigar este fenómeno, los investigadores analizaron la evolución de 25 galaxias similares a la Vía Láctea en el conjunto de simulaciones cosmológicas Auriga, siguiendo su desarrollo a lo largo de miles de millones de años.

Descubrieron que las galaxias con halos estelares de rotación más lenta compartían dos características importantes: habían experimentado una fusión frontal importante con otra galaxia y, además, habían sufrido una inversión de disco durante su evolución.

“Ya sabemos que la Vía Láctea tuvo una colisión frontal masiva en el pasado con una galaxia conocida como Gaia-Salchicha-Encélado (a menudo llamada simplemente la Salchicha de Gaia). Por lo tanto, creemos que el disco de la Vía Láctea probablemente se invirtió en el pasado”, explica el astrónomo Kirill Batrakov, investigador principal del proyecto.

La galaxia Gaia-Salchicha-Encélado era una enorme galaxia enana que colisionó con la Vía Láctea primitiva y fue absorbida por ella hace entre 10 y 11 mil millones de años. Esta fusión galáctica decisiva fue el mayor evento en la historia temprana de la Vía Láctea y remodeló nuestra galaxia, dejando miles de millones de estrellas orbitando en trayectorias muy alargadas, con forma de salchicha.

Identificar un cambio de disco en el pasado ofrece a los astrónomos una nueva forma de comprender cómo se formó la Vía Láctea y también puede proporcionar pistas indirectas sobre el movimiento de su halo invisible de materia oscura.

“Un cambio en la trayectoria del disco solar también significa que la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea se movían en el pasado por trayectorias muy diferentes a las actuales, posiblemente incluso nuestro propio Sol, lo que significa que nuestro lugar ‘estable’ en la galaxia podría no haber sido tan estable durante toda la existencia del Sistema Solar”, plantea Batrakov.

La Vía Láctea es nuestro mejor laboratorio para estudiar la evolución de las galaxias y la materia oscura. Un cambio de disco no ocurre en todas las galaxias por lo que, si su historia incluye un cambio importante que no se ha relacionado con características observables de nuestra galaxia, entonces ofrece a los astrónomos pistas sobre cómo se formaron galaxias similares.

“Como vivimos dentro de la Vía Láctea, podemos estudiarla con más detalle que cualquier otra galaxia, lo que la convierte en un banco de pruebas clave para comprender las galaxias en general”, añade Batrakov. “El hecho de que su disco se haya invertido añade un nuevo capítulo a esa historia, uno que debemos tener en cuenta al situar la Vía Láctea en un contexto más amplio de otras galaxias. Lo que más me entusiasma es que esta compleja historia pueda reconstruirse a partir de observaciones actuales”, agrega.

El estudio de Batrakov también descubrió que la rotación del halo estelar de la Vía Láctea está estrechamente ligada a la rotación de su halo de materia oscura, lo que sugiere que posiblemente ambas evolucionaron juntas a medida que la galaxia crecía mediante la acumulación de galaxias satélite más pequeñas.

Los hallazgos proporcionan una posible explicación para una de las características inusuales de la Vía Láctea y ofrecen nuevas pistas sobre cómo se formó y evolucionó nuestra galaxia a lo largo de miles de millones de años.