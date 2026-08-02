Canal Once retoma de manera pacífica sus instalaciones tras dos meses de ocupación

Once Termina ocupación de instalaciones.

Canal Once informa a las audiencias y al público en general que este domingo 2 de agosto retomó de manera pacífica las instalaciones de la emisora, tras más de dos meses de ocupación por un grupo reducido de estudiantes con demandas ajenas a las atribuciones del Canal.

La televisora pulic, dijo en un comunicado, que como se informó en días pasados, desde el 21 de mayo del presente año Canal Once permaneció ocupado por estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Durante este periodo, la emisora privilegió en todo momento el diálogo como vía para recuperar las instalaciones y restablecer las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades, la revisión de su infraestructura y de su acervo audiovisual, así como la prestación plena de los servicios informativos, educativos, científicos y culturales que brinda a la sociedad mexicana desde hace más de seis décadas. En este sentido, Canal Once reitera su respeto al derecho de las y los estudiantes a expresar sus inconformidades.

Al mismo tiempo, reafirma el derecho de las y los trabajadores de la emisora a desempeñar la labor pública que hace posible su misión institucional y garantiza el derecho de las audiencias a la información.

Durante estos meses, Canal Once mantuvo sus transmisiones gracias al compromiso de su personal y al respaldo solidario de diversas instituciones y medios públicos. No obstante, esta operación extraordinaria implicó limitaciones operativas que hacen indispensable el restablecimiento gradual de las actividades en sus instalaciones.

En los próximos días, Canal Once informará oportunamente sobre los resultados de la evaluación técnica de sus instalaciones, de la infraestructura y de los bienes bajo su resguardo, así como de las acciones que se emprenderán para su recuperación, conservación y pleno restablecimiento operativo.

Por otro lado, es importante señalar que la recuperación de las instalaciones no modifica las mesas de trabajo establecidas con las autoridades competentes, las cuales continuarán desarrollándose por la vía del diálogo para la atención de las demandas correspondientes.

Canal Once refrenda su compromiso con el derecho de las audiencias a recibir información plural y de calidad, así como contenidos educativos, científicos y culturales. Canal Once es patrimonio de todas y todos.

Su protección y conservación constituyen una responsabilidad compartida para que continúe cumpliendo su misión de servicio público en beneficio de la sociedad mexicana.