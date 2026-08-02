La astronomía en México. El pasado reciente y los retos del futuro

Radioastrónomo Luis Felipe Rodríguez, miembro de El Colegio Nacional. (ECN)

Antecedentes

Si bien con altibajos la astronomía ha estado siempre presente en la vida cultural de los mexicanos. En las épocas prehispánicas, el estudio de los ciclos de los astros era parte importante de la actividad de los sacerdotes si bien su concepción astrológica la creencia de que el destino de los hombres está regido por la posición de los astros difería mucho de lo que hoy llamamos ciencia. Aparece siempre la astronomía prehispánica mezclada íntimamente con la mitología, la religión la, agricultura la arquitectura y otras actividades

Durante la Colonia, conspiran para mantener a la astronomía, y en general a las ciencias, en un plano muy secundario tanto el relativo desinterés que por ellas mostraban los conquistadores españoles como el hecho de que, en general, nunca han tratado los colonizadores de dar poder a los colonizados y la ciencia es, como lo hizo notar hace mucho Francis Bacon, poder. A pesar de las condiciones adversas hubo a través de la Colonia, la Independencia, la Reforma y la Revolución ilustres mexicanos que realizaron actividades astronómicas, nunca de tiempo completo, sino como otra de sus diversas preocupaciones. Entre estos mexicanos podemos mencionar a Carlos de Siguenza y Góngora (1645-1700), Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889) y Felipe Rivera (1852-1920).

La primera institución fundada en nuestro país para realizar astronomía fue el Observatorio Astronómico Nacional, creado por Decreto Presidencial el 18 de diciembre de 1876 e inaugurado por el presidente Porfirio Díaz el 5 de mayo de 1878 [...] El Observatorio Astronómico Nacional tenía como sus funciones el realizar estudios de la actividad solar, eclipses, asteroides y estrellas, así como hacer observaciones meteorológicas y magnéticas. Tuvo como primera sede la azotea del Castillo de Chapultepec y su primer director fue el Ingeniero Ángel Anguiano (1840-1921).

Pero mientras aquellos pioneros de fin de siglo trataban de equipar al Observatorio con una instrumentación que les permitiese llevar a cabo mediciones astronómicas confiables, en los países de lo que hoy llamamos el Primer Mundo, la astronomía sufría una transformación notable. Una simbiosis entre la astronomía clásica y la física iba a dar a luz a la astrofísica, donde ya no era suficiente hacer sólo mediciones cuidadosas y precisas de las posiciones y el brillo de los astros, sino que tambien se hacía indispensable interpretar estas y otras muchas mediciones; esto es, entender mediante las leyes de la Física y las Matemáticas de que estaban compuestos, cómo se habían originado y en qué se estaban transformando los cuerpos celestes y que relaciones había entre ellos. Pasarían muchas décadas antes

de que el país contara con personas que tuviesen la amplia formación profesional requerida para hacer aportaciones sólidas y significativas a la astronomía del siglo XX.

Si bien nos continuamos refiriendo a nuestra profesión como astronomía, es evidente que la actividad que la mayoría de los astrónomos mexicanos contemporáneos realizan es astrofísica. En la actualidad es prácticamente imposible presentar un resultado astronómico si no va acompañado de al menos un intento de interpretación en base a un modelo físico-matemático.

El nacimiento de la astronomía moderna en México

El nacimiento de la astronomía moderna en nuestro país ocurre durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX y gira alrededor de tres personajes: Joaquín Gallo (1882-1965), Luis Enrique Erro (1897-1955) y Guillermo Haro (1913-1988) y del tránsito del poder de uno a otro.

[...]

En 1976 se crea dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México al Instituto de Astronomía, siendo Haro su primer director, y al año siguiente, 1968, deja de ser director del Observatorio Astronómico Nacional y del Instituto de Astronomía de la UNAM y en cierto modo concluye la época de los caudillos en la astronomía mexicana. El número de astrónomos comienza a crecer y ya resulta imposible para una sola persona el comprender y dar cauce a las aspiraciones de las nuevas generaciones. Comienza a ocurrir una transición hacia una astronomía en la que se busca consolidar a las instituciones y ya no centrarse en los individuos, por notables y destacados que estos fuesen.

La transición a la institucionalidad

El Dr. Arcadio Poveda sucede en 1968 a Guillermo Haro en la dirección del Instituto de Astronomía de la UNAM y del Observatorio Astronómico Nacional. Es el primer director, de hecho, el primer astrónomo mexicano que desarrolla su carrera en México (si bien realizó sus estudios de Doctorado en los EUA), que cuenta con una formación real y rigurosa en astronomía. Aun cuando de orientación teórica, le toca desarrollar y supervisar la construcción del nuevo Observatorio Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Ya era claro desde principios de los años sesenta que el Observatorio de Tonantzintla, por su proximidad a la creciente ciudad de Puebla, había perdido su cielo oscuro. Las luces de una ciudad se reflejan en la atmósfera e imposibilitan la observación de objetos celestes, particularmente de los que son débiles. Es por esto que el Observatorio Nacional ha peregrinado de Tacubaya a Tonantzintla, y de ahí a San Pedro Mártir [...]

Si bien con anterioridad a Poveda, el mexicano Guido Münch logra doctorarse brillantemente en la Universidad de Chicago, a su regreso a México encuentra que las condiciones no eran satisfactorias y pronto se regresa a los Estados Unidos donde desarrollaría una extraordinaria carrera, por desgracia desvinculada de su tierra natal.

administrativo Para fines de los sesenta, los astrónomos activos de alto nivel en nuestro país son sólo seis: Haro y Poveda [...], la Dra. Paris Pishmish, el Dr. Eugenio Mendoza, el Dr. Manuel Peimbert y la Dra. Silvia Torres Peimbert. La investigación que se realiza es, con la excepción de Poveda quien es teórico, observacional en las partes óptica e infrarroja del espectro electromagnético.

La Dra. Paris Pishmish, de origen turco, juega un papel preponderante en la vida del Instituto de Astronomía, tanto por su notable profesionalismo como por su insistencia en la importancia de la docencia de la astronomía [...] La Dra. Pishmish combina su labor de investigación con la impartición de cursos de astronomía y la mayoría de los astrónomos mexicanos contemporáneos fueron en un momento u otro sus alumnos [...].