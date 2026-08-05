El 80% de las especies de mariposas se ha movido en busca de ‘refugio climático’

Mariposa. Aunque la mayoría de las especies de mariposa se ha expandido en horizontal en todos los continentes, las cifras de ampliación de distribución son especialmente elevadas en los países tropicales.

El 80% de las especies de mariposa ha ampliado su área de distribución debido, principalmente, a los impactos del cambio climático, como el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos.

Así lo evidencia un trabajo científico recogido este miércoles en la revista ‘Nature Ecology and Evolution’ y basado en un análisis global de los registros de cambios en el área de distribución de 1.758 tipos de mariposas, que representan el 10% de las especies conocidas, en 105 países.

Los investigadores, afiliados a centros alemanes y australianos, han visto que el 80% de las mariposas ha extendido su hábitat en busca de ‘refugio climático’, y que el 79 % de todos los cambios registrados están relacionados con el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, o sequías.

Aunque la mayoría de las especies de mariposa se ha expandido en horizontal en todos los continentes, las cifras de ampliación de distribución son especialmente elevadas en los países tropicales.

Zonas afectadas

El 27% de las especies ha experimentado algún tipo de reducción ido su área de distribución, y el 22% se ha desplazado a zonas de mayor altitud por las altas temperaturas.

La reducción del área de distribución se ha observado con mayor frecuencia en regiones templadas, como Europa y América del Norte. Y los cambios altitudinales se han producido casi exclusivamente en el hemisferio norte.

“Dado que muchas especies presentaron múltiples tipos de cambios en su área de distribución, los porcentajes correspondientes a las expansiones, contracciones y cambios de altitud afectan al 100% de las especies estudiadas”, señala uno de los autores, Shawan Chowdhury, investigador en la Universidad de Monash, en Melbourne.

“La magnitud con la que las especies de mariposas están modificando sus áreas de distribución en todos los continentes es asombrosa, y está ocurriendo mucho más allá de las regiones bien estudiadas de Europa y América del Norte”, añade Chowdhury.

Los investigadores matizan que mientras en algunos países europeos, como España, existen registros del área de distribución de más de la mitad de las especies de mariposas conocidas, en los países tropicales, donde más diversidad hay, apenas hay registros del cambio de hábitat para el 10% de las especies.

“Hay lagunas geográficas en los datos de África Central, el sudeste asiático, Nueva Guinea y la cuenca del Amazonas, todas ellas zonas críticamente infrarrepresentadas en el estudio a pesar de ser puntos calientes de la biodiversidad mundial”, apuntan los autores.