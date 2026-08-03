El cometa 10P/Tempel 2 alcanza su máxima aproximación a la Tierra: ¿Será visible en México? Conoce todos los detalles del cometa 10P/Tempel 2 y si podrá ser visto en México (Pexels)

Comienza agosto y con él uno de los eventos astronómicos más esperados, el avistamiento del cometa 10P/Tempel 2, el cual estará llegando a su máximo punto de aproximación a la Tierra, por lo que aquí te decimos si podrás verlo en México.

Este 3 de agosto, el cometa 10P/Tempel 2 pasará por su punto más cercano a la Tierra con una distancia aproximada de 0,4 unidades astronómicas, según el sitio especializado Star Walk

De acuerdo con la NASA, el 10P/Tempel 2 es un cometa de periodo corto, es decir, regresa al sistema solar interior aproximadamente cada cinco años y medio, por lo que no te lo puedes perder.

Cometa 10P/Tempel 2: ¿Se podrá ver en México a simple vista?

Si estás interesado por ver el cometa 10P/Tempel 2, la buena noticia es que podrás verlo desde México, aunque cabe señalar que para hacerlo tendrás que usar telescopios, cámaras, o bien unos binoculares grandes.

Esto debido a que, a pesar de que el cometa 10P/Tempel 2 se encontrara en su punto más cercano a la Tierra, el brillo de este cuerpo celeste es demasiado tenue para poder ser visto a simple vista.

¿A qué hora y hacia dónde mirar para ver el cometa 10P/Tempel 2?

El máximo acercamiento del cometa será a las 20:56 (Hora Media de Greenwich), sin embargo, la mejor hora para ver el cometa 10P/Tempel 2 en México, de acuerdo con el sitio especializado en astronomía Star Walk es durante la madrugada del martes 4 de agosto, específicamente a las 01:40 horas, a una altura máxima a los 45 grados.

Asimismo, si no lo puedes ver durante la madrugada de este martes 4 de agosto, otra oportunidad para hacerlo es a mediados del mes, pues la Luna Nueva del 12 de agosto oscurecerá el cielo, lo que permitirá ver con mayor facilidad otros cuerpos celestes.

No obstante, el cometa 10P/Tempel 2 será un objetivo complicado debido a su poca altura, aunque aún será posible con un telescopio.

¿Qué otros eventos astronómicos habrá en agosto?

Agosto será un mes emocionante para los amantes de la astronomía, pues está lleno de eventos astronómicos y aquí te decimos cuáles no debes perderte: