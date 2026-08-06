Investigadoras de la UNAM, parte del avance científico: Tamara Martínez

Científicas en la UNAM La conferencia inaugural estuvo a cargo de la italiana Claudia Acquistapace, investigadora de la Universidad de Padua. (UNAM)

En México, las contribuciones de las investigadoras de la UNAM en dinámica atmosférica, física de nubes, calidad del aire y modelación climática, entre otras líneas de estudio, demuestran que la presencia de las mujeres es parte del núcleo del avance científico, aseguró la secretaria de Desarrollo Institucional, Tamara Martínez Ruíz.

El ciclo de conferencias “Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas y del Cambio Climático 2026: Mujeres en la Ciencia” visibiliza su trabajo de alto nivel y reconocimiento mundial, y además permite analizar su participación en esos campos, consideró en un mensaje enviado a las participantes.

Recordó que el calentamiento global no afecta por igual a todas las personas. La revisión de 2025 sobre interseccionalidad y cambio climático muestra que género, raza, clase, edad, discapacidad, sexualidad y ciudadanía condicionan tanto la vulnerabilidad como la capacidad de adaptación, y advierte sobre la necesidad de construir conocimiento plural y situado.

Ante el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), Michel Grutter de la Mora, rememoró que la Organización de las Naciones Unidas ha insistido en que cada vez más datos muestran que la participación y el liderazgo de las mujeres en la acción climática se asocian con sobresaliente gestión de los recursos, mayores resultados en términos de conservación y la mejora de la preparación ante desastres.

Al inaugurar el encuentro académico Grutter de la Mora reconoció que existe una brecha de género, pero depende de nuestra voluntad y acciones eliminarla. Por ello, en esta edición el ciclo de conferencias busca inspirar a las jóvenes a seguir el ejemplo de científicas de México y el mundo.

Durante los trabajos especialistas internacionales compartirán sus visiones e investigaciones sobre temas de actualidad, así como los avances en sus áreas de conocimiento.

En el auditorio Julián Adem, del ICAyCC, el también investigador sostuvo que a partir de 2012 han recibido a 119 conferencistas provenientes de 22 países, especialmente de Estados Unidos, España, Ecuador, Reino Unido, Italia y Francia, quienes han abordado eventos extremos de precipitación, el efecto del cambio climático, el ozono, calidad del aire y nuevas herramientas para el monitoreo de la contaminación atmosférica, por ejemplo.

PROSPECTIVA.

Durante la primera conferencia -titulada “Precipitation in a Changing Climate: Observations, Challenges, and Deep Learning Solutions”- la italiana Claudia Acquistapace, investigadora de la Universidad de Padua, en Italia, puntualizó que la humedad es el principal controlador de las lluvias, lo cual ofrece pistas de lo que sucederá.

La también experta de la Universidad de Cologne, en Alemania, detalló que en un estudio -el cual concluirá en 2030- emplean modelos de inteligencia artificial para estimar la evolución de las precipitaciones.

A partir de 2028 se espera realizar campañas de medición y modelación para revisar las predicciones sobre las lluvias en Europa, señaló.