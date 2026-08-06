Universidad Anáhuac México Reafirma Humanismo en Educación Superior; anuncia Relevo Rectoral

El momento que cambia su vida no es el día en que reciben un título, es cuando deciden ponerse en marcha y aceptan su propia odisea personal, dice Cipriano Sánchez —

Anáhuac BIU Rector 2026 El Padre Cipriano Sánchez García encabeza la ceremonia de bienvenida en el Campus Sur, donde llamó a los nuevos universitarios asumir un liderazgo ético y enfocado en el bien común. (Gerardo González Acosta)

En tiempos de profunda transformación para la Educación Superior en Latinoamérica, la Universidad Anáhuac México reafirmó su compromiso con un modelo educativo centrado en la persona como lo más valioso.

Durante la Bienvenida Integral Universitaria (BIU) en el campus Sur de la Ciudad de México, la institución anunció un cambio histórico en la conducción de esta prestigiosa casa de formación humana y estudios académicos.

El Rector Cipriano Sánchez García informó oficialmente que el próximo 1° de septiembre entregará la estafeta de la rectoría tras 12 años de una excelsa gestión marcada por el humanismo.

Relevo con Visión de Futuro y Sentido Humano

Anáhuac BIU Autoridades 2026 En la BIU fue presentado el Padre Jesús Villagrasa, un académico con una vida profesional dedicada al ámbito universitario, quien asumirá la rectoría de la región México el 1° de septiembre. (Gerardo González Acosta)

El sucesor es el Padre Jesús Villagrasa, un académico con una vida profesional dedicada al ámbito universitario, quien asumirá la rectoría de la región México.

Villagrasa fue “presentado en estreno mundial” y descrito por el Rector como “un líder profundamente comprometido con la formación de las nuevas generaciones, preparado para enfrentar las actuales exigencias de innovación y ética profesional”.

Sánchez García confió a Crónica que su transición responde a un compromiso personal y familiar ineludible, el cuidado de su hermano con discapacidad en su natal España; servicio que habla mucho de su formación y calidez humana.

Adelantó que a partir de septiembre, el rector saliente orientará su labor “hacia la consultoría familiar y la evangelización, dejando una semilla de integridad en miles de alumnos formados”.

La gestión de Sánchez García se distingue por blindar a la institución contra actuales tendencias utilitaristas y priorizar la formación de la conciencia sobre la simple instrucción técnica.

Es un líder muy querido y respetado por su comunidad, cercano a los estudiantes y con una singular habilidad para conectar con las personas, tan grande como su aproximadamente 1.90 metros de estatura.

Odisea del Estudiante, Miedo para Crecer

Anáhuac BIU Campus Sur 2026 Estudiantes de diferentes facultades celebran su integración a la Anáhuac México durante las actividades de integración de la Bienvenida Integral Universitaria BIU 2026. (Gerardo González Acosta)

Ante una audiencia de jóvenes de diversas entidades del país que se integrarán a las diferentes facultades del campus sur, el Rector utilizó la metáfora de la Odisea, de la obra de Ulises, para describir la vida universitaria.

Explicó que, al igual que en la Odisea, el éxito solo llega para aquellos que se atreven a dar un paso firme hacia lo desconocido, y abandonan su zona de confort, de seguridad.

“Nadie recuerda a un héroe por haberse quedado en lo cómodo”, afirmó el Rector e instó a los futuros ingenieros, médicos, actuarios, comunicólogos, psicólogos y abogados a ser protagonistas de su historia.

Dijo que la visión de la Anáhuac sostiene que la Universidad no debe facilitar el camino, sino permitir que el alumno descubra de qué es capaz mediante el esfuerzo constante.

De acuerdo con este modelo, “el crecimiento nunca es un proceso cómodo; requiere noches de estudio y la superación de dudas existenciales, dolores en el camino, o titubeos sobre la correcta elección de la carrera.

Educación, Era Post-Pandemia y Tecnología

Anáhuac BIU Rector con Crónica El rector Cipriano Sánchez García reflexiona en entrevista para Crónica sobre su gestión de 12 años, la formación de la conciencia, los retos de la juventud, y la identidad de la Universidad, en el Campus Sur. (Uriel Arteaga)

Sánchez García aceptó conversar con Crónica y analizó el panorama educativo mundial; “la tecnologíaobliga a una renovación pedagógica urgente, pero no es el factor principal”.

Dijo que el mayor reto actual reside en la “nueva juventud”, la primera generación que concluyó su bachillerato de forma íntegra tras el impacto disruptivo de la pandemia.

“Estos jóvenes presentan estructuras emocionales y capacidades de resiliencia distintas, influenciadas profundamente por las redes sociales y nuevas formas de interacción humana”, explicó.

Bajo esta óptica, planteó, el profesor ya no puede ser un simple transmisor de información, sino que debe evolucionar a un acompañante integral en la formación humana.

De esta forma, dijo que la Universidad Anáhuac México rechaza convertir la educación en un sistema utilitario que forme “engranajes de una máquina para satisfacer únicamente mercados laborales”.

Conciencia, Campo de Batalla Ético

Anáhuac BIU Lema Institucional 2026 La misión de formar líderes éticos bajo el lema "Vencer el mal con el bien", es el eje rector de la Universidad Anáhuac México durante la Bienvenida Integral Universitaria 2026. (Gerardo González Acosta)

El lema institucional “Vencer el mal con el bien”, que tiene su raíz en la carta del apóstol San Pablo escrita a los Romanos, cobra relevancia ante los dolores sociales y la crisis de valores que afecta a diversas instituciones educativas.

El Rector Sánchez García enfatizó que el primer lugar donde se debe ganar esta batalla es en la conciencia individual, el único espacio capaz de distinguir la verdad de la mentira.

En un mundo donde el fraude y la corrupción son realidades presentes, la Universidad es un espacio para estructurar una ética sólida y trascendente.

“La formación de la conciencia requiere una personalización profunda, involucrando tanto a la familia como a la política y la escuela en la construcción del bien común”, expresó.

Para la Anáhuac, añadió, el liderazgo no es una posición de poder, sino la convicción de poner el talento propio al servicio de los demás en la vida cotidiana.

Formación para Vida y Excelencia Comunitaria

Anáhuac BIU Alumnos 2026 Los nuevos estudiantes de Medicina, derecho, Ingeniería y Comunicación celebran su integración a la Anáhuac México, el comienzo de un trayecto formativo proyectado para su vida. (Gerardo González Acosta)

Un pilar fundamental del modelo Anáhuac es entender que los alumnos no son formados para los próximos cuatro años de carrera, sino para los siguientes sesenta, tal como el Rector explicó a los alumnos durante la ceremonia de BIU.

“Cada libro leído, cada conversación y cada reto aceptado moldea no solo al profesionista, sino a la persona que enfrentará los desafíos de la madurez”, manifestó ante los nuevos “leones” universitarios.

“Van a descubrir que el momento que cambió su vida no es el día en que van a recibir un título. ¿Saben cuál es el momento que cambia su vida? Este, porque hoy es el día en que ustedes deciden ponerse en marchay aceptan su propia odisea personal”, expresó con firmeza.

Definió a la excelencia académica como un “acto comunitario, donde el éxito no es individual, sino el fruto del apoyo entre amigos, mentores y profesores”.

Durante la BIU el Rector presentó a los “compañeros de barco” de los nuevos universitarios; así, uno a uno fue llamando por su nombre y responsabilidad educativa, a directores de las diferentes facultades, servicios estratégicos, y autoridades de formación y apyo.

Como símbolo de identidad, los estudiantes recibieron bufandas institucionales que llevan grabado el nombre de su carrera, por un lado, y por el otro el de la Universidad Anáhuac, para reforzar su sentido de pertenencia y misión.

Compromiso con Integridad y Talento

Anáhuac BIU Rector Cipriano Vencer al mal con el bien es la propuesta de liderazgo y responsabilidad social para el bien común, quien viene a la Anáhuac tiene que escucharlas y asumirlas, dijo el Rector. (Gerardo González Acosta)

Dijo que “la Universidad existe para dar una humanidad; esa es nuestra verdadera misión en un mundo que necesita desesperadamente significado y un sentido humano profundo”, manifestó.

Bajo esta premisa, señaló que la institución forma hombres y mujeres capaces de responder con integridad y talento a los desafíos económicos, políticos y sociales de la actualidad.

¿Cómo ha logrado poner a la Anáhuac a salvo de las tendencias del mundo que notoriamente son contrarias a la Familia, a la Vida, y no claudicar los principios de la Universidad con tal de ganar más matrícula o presencia?

“Intento partir siempre de una realidad que es el respeto a la persona, el intentar que cada persona dé lo mejor que pueda dar en el camino, pero al mismo tiempo también dejando muy clara la propuesta identitaria de la universidad; hablamos de vencer el mar con el bien, la propuesta del liderazgo, de responsabilidad social es la del bien común, todas son propuestas que quien viene a la Anáhuac tiene que escuchar y tiene que asumir“, respondió el Rector.

Reconoció que ciertamente a veces esto no es sencillo; “hay que ser muy claro en ciertas situaciones en las que nosotros sabemos que no vamos a compartir y es correcto; o sea, el respeto que ofrecemos es el respeto que pedimos y y creo que va por ahí el camino al que todos tenemos que construir”.

Sánchez García reveló que se ha esforzado mucho para que sus equipos en la Universidad “durante estos 12 años que he estado como rector, entiendan esto y vivan esto”.

El Rector llamó a quienes stán en direcciones a que “nunca nos desesperemos de lo que vemos en los jóvenes, que sepamos que aunque a veces la semilla tarda mucho en romper la tierra, siempre surge si le hemos puesto nosotros”, afirmó con esperanza y calidez en su voz.

Con el relevo de septiembre, la Anáhuac inicia un capítulo de continuidad y renovación, con la claridad de mantener su esencia de formar líderes de acción positiva para el mundo, que sepan vencer al mal, con el bien.

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