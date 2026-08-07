CIATEJ impulsa la economía social y sustentable del limón en Acapulco mediante talleres comunitarios

Limón. Estas actividades se llevan a cabo en el marco de la ejecución del proyecto titulado: “Hacia el fortalecimiento de la pequeña producción de limón en Acapulco, Guerrero mediante herramientas tecnológicas, económico-sociales y el impulso a la conformación de una economía social solidaria”. (Ciatej)

En un esfuerzo continuo por dinamizar el campo guerrerense y devolverles el protagonismo a sus comunidades rurales, se dio inicio formal al programa de capacitación integral orientado a pequeños productores de limón en el municipio de Acapulco. Las jornadas de trabajo se desarrollaron en las comunidades de Aguas Calientes (15 de julio de 2026) y Las Plazuelas (16 de julio de 2026), marcando el arranque de una serie de intervenciones orientadas a transformar la producción de limón local desde una perspectiva sustentable, participativa y solidaria.

Estas actividades se llevan a cabo en el marco de la ejecución del proyecto titulado: “Hacia el fortalecimiento de la pequeña producción de limón en Acapulco, Guerrero mediante herramientas tecnológicas, económico-sociales y el impulso a la conformación de una economía social solidaria”, el cual forma parte de la convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y Humanística en Ejes Estratégicos 2025 impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

El proyecto, liderado por el Dr. Carlos Mario Rodríguez Peralta, Investigador por México SECIHTI-CIATEJ, busca fortalecer de manera integral al pequeño productor de limón de Acapulco a través de la apropiación de herramientas tecnológicas, enfoques económico-sociales y la promoción del trabajo en equipo, la cooperación comunitaria y el desarrollo de una economía social y solidaria.

Diagnóstico participativo: la voz de la comunidad como hoja de ruta

Un aspecto fundamental de este programa radica en su origen: los talleres no parten de recetas prefabricadas, sino de un diagnóstico participativo elaborado en estrecha colaboración con las propias comunidades. Durante dicha fase previa, las y los agricultores identificaron las principales barreras productivas, ambientales y de comercialización que limitan su desarrollo económico.

Con base en esos hallazgos, se estructuró un plan de formación continuo que se implementará de julio a noviembre de 2026. Esta estrategia formativa aborda paso a paso cada una de las problemáticas prioritarias detectadas en el territorio, garantizando que el conocimiento generado sea aplicable y atienda la realidad de las parcelas acapulqueñas.

Primer taller: cuidado del suelo, agua y elaboración de composta El ciclo formativo comenzó en ambas comunidades con el taller titulando “Mejorando la Producción de Limón: Cuidando la Tierra y el Agua para el Futuro”, impartido por el Dr. Oscar Aguilar Juárez, investigador del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).

El objetivo central de esta sesión fue dotar a los productores de conocimientos y prácticas sencillas, de bajo costo y adaptadas a las condiciones del clima cálido y húmedo de la zona. Se abordaron estrategias directas para:

Mejorar el rendimiento de las huertas de limón y reducir significativamente los costos de producción.

Proteger los suelos contra la erosión y la pérdida de nutrientes.

Cuidar las fuentes hídricas, previniendo la contaminación de los mantos freáticos y la laguna local mediante el uso eficiente y responsable de los insumos agrícolas.

Como componente práctico destacado, el Dr. Aguilar Juárez orientó a los asistentes en la elaboración e implementación de composta orgánica. Esta técnica permite a los agricultores aprovechar los residuos biológicos de sus parcelas y comunidades para nutrir la tierra, disminuyendo la dependencia de fertilizantes sintéticos costosos y protegiendo el ecosistema local.

Segundo taller: mapeo de la cadena de valor y nuevos horizontes comerciales

De forma paralela, en ambas jornadas se impartió el segundo taller denominado “Identificación participativa de actores en la cadena de valor del cultivo del limón”, facilitado conjuntamente por la Dra. Sandy Astrid Medina Valdivia (SECIHTI-CIATEJ-CEIBAAS-Guerrero) y el Dr. Juan Camilo Cardona Castaño (profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ).

Esta sesión tuvo como propósito identificar, de manera participativa y colaborativa, a los actores actuales y potenciales dentro de la cadena de valor del cultivo de limón, apoyándose en la vasta experiencia y saber empírico de las y los productores.

Para lograrlo, se implementó una metodología visual en la que los participantes dibujaron mapas de su territorio. En estas representaciones cartográficas, las y los agricultores ubicaron:

La localización geográfica de sus parcelas y la de los recursos naturales circundantes esenciales para el sostén de su producción (ríos, pozos, tipos de suelo). Los intermediarios y compradores con los que comercializan de manera habitual su cosecha. Actores estratégicos potenciales (cooperativas, mercados locales, instituciones o agrupaciones) con los cuales se podrían establecer alianzas y vínculos alternativos a los circuitos tradicionales de intermediación.

Este ejercicio de mapeo no solo permitió visibilizar los recursos con los que se cuentan y son necesarios para la producción, así como las redes comerciales existentes, sino que abrió la discusión sobre importancia y dificultades que inciden en la generación de canales directos de distribución que permitan un pago más justo por el esfuerzo del trabajo agrícola.

Hacia un modelo de economía social y solidaria

Las actividades concluidas en Aguas Calientes y Las Plazuelas constituyen apenas el primer paso de un proceso más amplio de transformación social y tecnológica. El proyecto impulsado por la SECIHTI y ejecutado por el CIATEJ parte de la premisa de que la innovación en el campo no consiste únicamente en la aplicación de herramientas tecnológicas que incidan directamente en la producción, sino también en la búsqueda de alternativas a las rutas comerciales existentes, así como en el fortalecimiento del tejido social de las comunidades.

Al fomentar el trabajo colaborativo, la toma de decisiones basada en el diagnóstico colectivo y el diseño de alternativas comerciales justas, el equipo multidisciplinario de investigadores busca sentar las bases de una economía social solidaria resiliente frente a los retos económicos y climáticos actuales.

Durante los próximos meses, hasta noviembre de 2026, el programa continuará desplegando talleres temáticos en el territorio, acompañando a las familias productoras de limón en la adopción de innovaciones tecnológicas y socioeconómicas que consoliden la producción en Acapulco como un motor de desarrollo digno y sustentable.

Facilitadores de las actividades realizadas: Dra. Sandy Astrid Medina Valdivia (SECIHTI-CIATEJ-CEIBAAS-Guerrero). Dr. Juan Camilo Cardona Castaño (UAQ). Dr. Carlos Mario Rodríguez Peralta (SECIHTI-CIATEJ). Dulce María Hernández Cardenas (Estudiante del programa de Maestría, Universidad de Guadalajara-Programa Delfín). Dr. Óscar Aguilar Juárez (CIATEJ). Dr. Jesús Manuel Mancillas Paredes (SECIHTI-CIATEJ-CEIBAAS-Guerrero). Mtro. Iván Lira Mesino (Titular PROPAEG).

* Investigador por México de la Secihti comisionado al CIATEJ