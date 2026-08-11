Consumir cannabis inhalado no es inocuo para los pulmones

Consumo de Cannabis Los estudios en torno a esa sustancia se centraban en sus cualidades y el efecto al sistema nervioso central por su uso recreativo, sin advertir de los daños al sistema respiratorio. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM/Crisanta Espinosa Aguilar)

Alrededor del 20 por ciento de la población mexicana ha probado cannabis en algún momento de su vida, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, de la Secretaría de Salud. Es la sustancia ilícita más consumida en el país.

Si bien la marihuana (Cannabis sativa) es una de las plantas más estudiadas por sus efectos en el sistema nervioso central, el deterioro a nivel pulmonar es poco considerado por sus consumidores, al tener la creencia de que es menos dañino su consumo, en comparación a un cigarrillo de tabaco.

Sin embargo, un estudio realizado por el Departamento de Toxicología del Cinvestav, en conjunto con la UNAM y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, de la Secretaría de Salud, se enfocó en analizar los efectos del cannabis (extracto del condensado del humo) en células alveolares pulmonares, destacando afectaciones en la permeabilidad y resistencia eléctrica epitelial pulmonar concomitante con el incremento de estrés oxidante.

Octavio Gamaliel Aztatzi Aguilar, investigador del Departamento de Toxicología del Cinvestav y uno de los investigadores del estudio, señaló que la manera en que se consume generalmente este producto es a través de la inhalación (cigarro o vapeo), por lo que puede provocar daño a la región pulmonar.

“En toxicología al hablar de combustión nos referimos a dos tipos, una completa, que es cuando el material se consume por completo y genera una llama; en cambio en la incompleta, que es como se quema un cigarrillo, no hay flama y se generan muchos productos tóxicos, principalmente el grupo de hidrocarburos aromáticos policíclicos, reconocidos como carcinógenos en humanos”, señaló.

El estudio fue realizado a nivel laboratorio con células alveolo pulmonares (de la línea A549), las cuales se expusieron de manera controlada a un concentrado de extracto del humo de marihuana, que fue caracterizado químicamente en su contenido orgánico. En tanto, la elección de esas células para la investigación se debe a que forman parte del epitelio de las paredes de los sacos respiratorios y poseen un metabolismo similar el epitelial pulmonar, que es la zona más afectada por el consumo de sustancias a través de la inhalación.

El estudio demostró que la exposición al concentrado de cannabis, al tener diferentes sustancias, activan en la célula diferentes reacciones, principalmente el estrés oxidante (relacionado con el envejecimiento), la disfunción y muerte celular, así como daño genético.

Para el investigador del Cinvestav, si bien el pulmón tiene una capacidad metabólica para afrontar las sustancias que diariamente inhalamos del ambiente, exponerlo directamente a compuestos de cigarrillo de cannabis o al vapeo en combinación con otras sustancias puede conllevar alteraciones a la salud.

“Una de las características de todo sistema biológico es que se adapta al ambiente, pero en muchas ocasiones esa adaptación se realiza de manera incorrecta. En el caso del consumo de cannabis, debemos considerar que generalmente ocurre de manera crónica, por lo que además de lo que encontramos en el estudio, se van a presentar alteraciones en las secreciones pulmonares, o que la célula pierda el control de división entre otras funciones.

En consecuencia, el consumidor crónico puede presentar afecciones obstructivas y restrictivas del pulmón, que se pueden traducir a cuadros clínicos relacionados con el asma y, en algunos casos, de acuerdo con su disposición genética, derivar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica”, comentó Aztatzi Aguilar.

Además, el investigador del Departamento de Toxicología del Cinvestav aclaró que la investigación se enfocó en los efectos al consumidor, pero quizá sea necesario también caracterizar la exposición secundaria, ya que aún se desconoce qué pasa con el llamado “humo de segunda mano”, es decir, de las personas que acompañan al consumidor y de la combinación de distintos inhalantes debido a que el consumo de cannabis no es aislado al cigarrillo, sino aunado a la combinación con vapeadores y tabaco.