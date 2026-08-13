Álvaro Obregón consolida Clúster Universitario como polo de Innovación, Salud preventiva y Sinapsis Social

AO La presentación de los los primeros avances del Clúster Universitario de Alto Nivel de la Alcaldía AO.

El 15 de enero de 2025 el alcalde en Álvaro Obregón (AO), Javier López Casarín, adelantó en exclusiva a Crónica su idea para crear un Clúster Universitario para la innovación y adquisición de conocimiento; hoy, esa idea es una realidad palpable.

Durante el encuentro “Cosechas Tempranas UNISA”, en el Centro Cultural San Ángel, autoridades locales, académicas y científicas mostraron los primeros avances del Clúster Universitario de Alto Nivel de la Alcaldía AO.

El modelo, enfocado prioritariamente en la atención primaria a la salud y el bienestar social, presentó la creación de un Think Tank especializado, un Repositorio Digital institucional y un diagnóstico territorial detallado en zonas de alta vulnerabilidad.

Javier López Casarín, dijo que los habitantes de la demarcación “deben sentirse orgullosos de una identidad única en todo el país, definida por la concentración de instituciones académicas que no existe con tales características en ningún otro lugar en el mundo”.

La Semilla Sembrada

Un año, seis meses y 29 días atrás, en la Universidad Iberoamericana, López Casarín revelaba a Crónica la convocatoria que hizo en aquel entonces a las diferentes universidades que están en Álvaro Obregón, “que son las mejores evaluadas en el país, para instalar un Clúster Universitario de alto nivel”.

Hace 575 días señaló que este polo académico tendría repercusiones en emprendedurismo, innovación y salud, “acompañadas de la atracción de inversión del sector privado para colocar laboratorios y aprovechar el talento nato de miles de jóvenes que vienen todos los días a Álvaro Obregón a estudiar y prepararse”.

Inteligencia Colectiva sobre Individualismo

Inteligencia Colectiva y Redes, Frente contra Brecha Tecnológica

Durante la apertura, Pedro Díaz de la Vega, Coordinador del Clúster Universitario de Alto Nivel de AO, expuso el concepto del “apareamiento de las ideas”.

Explicó que el progreso humano no surge de mejoras biológicas individuales, sino de una inteligencia colectiva; “este modelo de sinapsis social permite que las instituciones rompan la inercia del aislamiento institucional”.

Díaz de la Vega resaltó que el Clúster Universitario creará redes de networking especializadas para generar soluciones basadas en evidencias, que mejoren la vida comunitaria en la demarcación.

Dijo que, bajo este modelo, el nodo más conectado siempre superará al pensador más inteligente y aislado.

“La educación actual se desplaza hacia sistemas modulares y portafolios de habilidades, para el 2035, más del 40 por ciento de los empleos actuales cambiarán de forma irreconocible; por ello el trabajo en redes es la base de la economía de habilidades que impulsa el clúster”, manifestó.

Medicalización Excesiva en AO

Por su parte Antonio Morales Gómez, director general de la Universidad de la Salud (UNISA), presentó los avances en atención primaria.

Celebró que el clúster logró que las universidades ubicadas en Álvaro Obregón establezcan comunicación; consideró este diálogo como un éxito rotundo para fortalecer el trabajo colaborativo en el sector salud.

Morales Gómez alertó sobre el fenómeno de la “medicalización excesiva y la búsqueda de superespecialidades; propuso que la atención primaria a la salud debe ser el eje rector desde el primer día de formación.

“Es la respuesta para evitar complicaciones crónicas que afectan gravemente a la población; UNISA implementó un repositorio institucional para democratizar la información sobre salud comunitaria en la zona.

Dijo que también realizó un diagnóstico territorial en siete colonias; detectó barreras críticas de acceso físico y social; “en lugares como La Conchita, la geografía dificulta incluso el ingreso de servicios médicos de emergencia”.

Identidad Única en AO

En su oportunidad, Javier López Casarín citó estudios sobre el “Efecto Flynn inverso”, que indica un descenso en el coeficiente intelectual promedio.

Atribuyó esta tendencia al “uso inadecuado de dispositivos digitales y a la adicción a la dopamina generada”.

López Casarín subrayó que Álvaro Obregón posee una identidad única gracias a la concentración académica de primer nivel mundial que posee.

Definió a la demarcación como un “laboratorio urbano donde la ciencia se pone al servicio del pueblo; este esfuerzo busca cerrar brechas de desigualdad mediante la aplicación ética del conocimiento y la tecnología”.

El alcalde resaltó el modelo de la “cuádruple hélice”, que articula gobierno, academia, iniciativa privada y sociedad.

Expresó logros como el microsatélite MXAO1 y los planes para lanzar próximamente una segunda unidad orbital.

“En Álvaro Obregón todo es posible si nos involucramos en la búsqueda constante del conocimiento”, concluyó.

Presentes en el evento Fernando González Romero, director general de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; y Marco Antonio Morel de Barra, director general de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Próximo Encuentros

“Cosechas Tempranas UNISA” concluyó con la firma de un convenio de colaboración entre la Alcaldía AO y la UNISA para formalizar y comprometer el uso de la infraestructura educativa para resolver problemas nacionales y locales urgentes.

Los resultados presentados este jueves son el fruto del trabajo de once “Think Tanks” que operan con independencia.

Finalmente, los asistentes fueron convocados a los próximos encuentros para evaluar los resultados del clúster académico; el miércoles 19 será realizará otra entrega en el Tec de Monterrey y el jueves 20 en la Universidad Anáhuac.

Este esfuerzo institucional posiciona a la Alcaldía Álvaro Obregón como referente en ciencia, tecnología e internacionalización académica.