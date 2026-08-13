Fallo social: justos por pecadores

Examen a "ciegas" La UNAM no realizó estudios que demostraran un ahorro por el examen en línea. (Cuartoscuro y Especial)

El reciente problema con el examen de admisión a licenciatura de la UNAM se convirtió en una de las mayores crisis de ingreso a la educación superior en México, no sólo por las fallas del proceso, sino porque evidenció un problema social mucho más profundo: la normalización del fraude y la erosión de la confianza en las instituciones.

En el afán de modernizar sus procesos y hacerlos más incluyentes, la UNAM aplicó por primera vez su examen de admisión completamente en línea a casi 160 mil aspirantes a través de un servicio externo. Para ello, según se sabe, se implementaron mecanismos de seguridad como reconocimiento facial, monitoreo mediante inteligencia artificial, grabación de audio y video, navegador bloqueado (LockDown Browser), supervisión humana y análisis posterior de patrones de comportamiento.

Desde las primeras jornadas comenzaron a detectarse anomalías, más de mil 100 exámenes fueron bloqueados durante la aplicación por conductas consideradas irregulares. Paralelamente aparecieron en redes sociales y servicios de mensajería personas y empresas que ofrecían “respuestas”, “ayuda en tiempo real” o supuestos accesos privilegiados al examen. Posteriormente, la Universidad encontró un número inusualmente alto de calificaciones perfectas y patrones estadísticos incompatibles con el comportamiento histórico del examen.

Ante ello suspendió temporalmente las inscripciones, integró un comité técnico de especialistas y determinó que aproximadamente 58 mil aspirantes deberían repetir la evaluación de manera presencial para garantizar la equidad del proceso. Como consecuencia, incluso se retrasó el inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso. Esta medida afectó seguramente a miles de aspirantes que probablemente realizaron el examen de manera íntegra y que dedicaron meses de preparación.

Sin embargo, más allá del aspecto tecnológico, este caso refleja un problema ético y cultural; como una señal de que la formación en integridad académica requiere fortalecerse desde etapas tempranas a través de la educación en valores desde casa. La honestidad en los procesos de evaluación es un componente esencial de la vida universitaria y profesional.

Uno de los aspectos más preocupantes fue la normalización del fraude ya que el mercado de venta de respuestas, asistencia remota durante el examen y servicios para burlar los sistemas de vigilancia tuvieron suficiente demanda, lo que revela que parte de la sociedad considera aceptable obtener ventajas mediante medios deshonestos, especialmente cuando percibe que “todos lo hacen” o que el fin justifica los medios.

Este caso mostró que ningún sistema de vigilancia es completamente infalible. Aun con inteligencia artificial, reconocimiento facial y monitoreo continuo, las personas encontraron maneras de intentar vulnerar el proceso. Además, quienes hicieron trampa no sólo afectaron sus propios resultados, sino que provocaron consecuencias para miles de aspirantes honestos que han sufrido incertidumbre. Se presentan también afectaciones a la institución como retraso del calendario escolar, repetición del examen, costos económicos adicionales y pérdida de confianza en el sistema de admisión.

La principal conclusión es que la confianza en un examen depende tanto de la tecnología como de los valores de quienes participan. Este es un ejemplo clásico de cómo una conducta individual puede deteriorar un bien público: la confianza en una institución. Una institución puede diseñar los mejores mecanismos tecnológicos, pero si una parte de la sociedad considera aceptable el engaño, el costo termina recayendo sobre todos. Por ello, la solución no depende únicamente de mejores sistemas de supervisión, sino también de fortalecer una cultura de ética, responsabilidad y respeto al mérito académico.