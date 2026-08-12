Ignorar a una mujer en la historia “borra a todas las que vienen atrás”

Primera edición de la FIPEM. Elena Poniatowska participó en la inauguración general e invitó a los asistentes a desarrollar su creatividad y escritura. Llamó a sacar lo que hay dentro de cada uno y expresarlo en el arte. (Cortesía)

En el centro histórico de Tlalpan se reúnen más de 200 mujeres: escritoras, periodistas, artistas y promotoras de la cultura ocupan 95 stands y un escenario, donde a partir de este 12 de agosto y hasta el 16, invitan a todo público a talleres y propuestas editoriales, así como pruebas rápidas de ETS y una serie de actividades artísticas, científicas, culinarias y literarias.

“¿Cuántas mujeres hicieron avanzar nuestra civilización y nosotras no conocemos sus nombres?”. Es la pregunta con la que Perla Arroyo da la bienvenida a esta primera Feria Internacional Pensamiento de Mujer (FIPEM).

Durante el acto inaugural, la promotora cultural y directora de la 1° FIPEM reitera que las mujeres no hemos sido históricamente visibilizadas, pero siempre hemos estado presentes, “construyendo conocimiento en todas las áreas de la historia”.

Desde el escenario “Julieta Fierro” en honor de la divulgadora científica mexicana, Premio Crónica, quien denunció la desprotección de mujeres en la academia y promovió la ciencia como una herramienta de libertad para las mujeres, Perla Arroyo expresa que ignorar a una mujer, en la historia, no implica solamente borrar a una, sino “normalizar borrar a todas las que vienen atrás”.

En ese sentido, “FIPEM se presenta como una puerta abierta para contribuir y reducir la brecha de desigualdad de género; este festival es un mapa de los distintos territorios que hablan de la diversidad del pensamiento de la mujer”.

ACTO INAUGURAL.

Elena Poniatowska participó en la inauguración general y aprovechó su participación para invitar a los asistentes a desarrollar su creatividad y escritura.

La Premio Cervantes de Literatura 2013 llamó a sacar aquello que cada persona lleva dentro y expresarlo mediante la escritura, la pintura y las artes.

Por su parte, Gerardo Valenzuela Nava, presidente del Consejo Cultural Continúa en Movimiento FILCO A.C., señaló que el festival abre un espacio para las experiencias de mujeres en campos como la composición, la ciencia, la escritura y la astronomía.

“Si nos quitaran a la mujer, nos quitarían más de la mitad del mundo”, expresó.

También planteó que el FIPEM es resultado de la colaboración entre sociedad civil, organizaciones culturales e iniciativa privada con la Alcaldía Tlalpan y destacó la importancia de los proyectos que se consiguen realizar “cuando no buscamos quién lo hace, sino cómo lo hacemos juntos”.

En la realización de este evento participan el Consejo Cultura Continúa en Movimiento, la Fundación Elena Poniatowska, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Fundación FILCO y la Asociación Civil Sophia, entre otras instancias, junto con el apoyo de la alcaldía.

Uno de los ejes importantes de este evento es la defensa del pensamiento crítico ante el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial. Así se posicionó Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan, quien definió al FIPEM como un festival que busca impulsar el pensamiento crítico “en tiempos donde es muy difícil pensar”, ante prácticas como recurrir al teléfono celular y pedir a una inteligencia artificial que elabore un ensayo.

La funcionaria afirmó que el uso de estas herramientas entre jóvenes, particularmente en el ámbito académico, puede repercutir en la construcción del pensamiento crítico, por lo que invita a revalorar la necesidad de cuestionar y analizar lo que sucede en el entorno para después proponer, solucionar y actuar.

“Lo que nos hace diferentes de la inteligencia artificial y de la tecnología es que pensamos; en segundo, que tenemos mucha sensibilidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor”, manifestó.

En tanto que funcionaria, compartió que ha recibido muchos cuestionamientos por la existencia de un espacio dedicado específicamente a las voces femeninas. A su juicio, la resistencia que todavía provocan estos festivales y eventos que enarbolan la presencia de mujeres como reivindicación política e histórica, demuestra la vigencia y necesidad de estos esfuerzos.

En la jornada inaugural, el FIPEM integró una oferta interdisciplinaria: participó la astrónoma Luz Calderón, con la conferencia magistral “Cuando el sol se oculta tras la luna”, acompañada por una transmisión en vivo del eclipse solar total observable en España.

También se presentó “Mujeres en el Archivo Casasola”, de Vania Casasola, sobre la presencia y representación femenina a partir del patrimonio fotográfico, así como el conversatorio “Mujeres, música y letras”, con Ale Zeguer, Amanda Coronel y Griss Romero.

Para este jueves 13 de agosto, el programa contempla la presentación de Zurciendo la historia, de Lourdes Almeida; la conferencia “Liderazgo femenino en la ciencia”; la presentación de Transmutación, de Glafira Rocha; Medea me cantó un corrido, de Dahlia de la Cerda, y el espectáculo Fuga de flores, del Ballet Joven CDMX.

En su primera edición, el Festival ofrece actividades gratuitas de 11am a 8pm y se anuncia como un proyecto que aspira a convertirse en un referente de pensamiento crítico, literatura y voces de mujeres en la Ciudad de México.

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La primera edición del encuentro, que se realiza del 12 al 16 de agosto en la explanada del Centro de Tlalpan, reúne a más de 200 participantes y 300 sellos editoriales distribuidos en 95 stands. El programa contempla más de 50 actividades y 40 talleres gratuitos, además de dos sedes alternas: el Museo de Historia y La Casa Frissac.

La programación reúne a distintas generaciones de escritoras, periodistas, científicas y especialistas en diversas disciplinas, con presentaciones literarias, conferencias, conversatorios, recitales, danza y cine. Entre las participantes mencionadas por la organización están la científica Luz Calderón; las escritoras Elena Poniatowska Amor, Coral Bracho y Dahlia de la Cerda; las españolas Anna Garriga y Carmen Urbita; la psicóloga estadounidense Ramani Durvasula; la cronista Ángeles González Gamio y Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

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