Expedición mexicana se abre paso entre el hielo del Ártico para realizar investigación

Navegando por la prosperidad Sailing for Prosperity es una iniciativa mexicana que une ciencia, navegación y comunidad para regenerar los ecosistemas marinos del Mar de Cortés y promover modelos de prosperidad local. (S4P)

A bordo del Diablesse, un velero de aproximadamente 100 pies preparado para navegación en condiciones extremas, el equipo de Sailing for Prosperity (S4P) avanza actualmente por el Ártico después de superar uno de los momentos más desafiantes de la expedición.

Durante varios días, las condiciones del hielo obligaron a modificar rutas, detener el avance y esperar nuevas imágenes satelitales. Finalmente, una apertura detectada frente a la costa de Alaska permitió a la expedición continuar desde Wainwright hacia Utqiagvik.

La navegación exigió avanzar lentamente entre placas de hielo y estrechos corredores de agua. En algunos puntos, miembros de la tripulación tuvieron que subir al mástil para identificar desde altura posibles rutas navegables, mientras que en otros fue necesario separar manualmente pequeños bloques de hielo para permitir el paso de la embarcación.

La expedición forma parte de un proyecto mexicano que busca conectar ciencia, conservación y comunidades para comprender mejor un océano que, aunque dividido geográficamente, funciona como un solo sistema.

Sailing for Prosperity es una iniciativa mexicana que une ciencia, navegación y comunidad para regenerar los ecosistemas marinos del Mar de Cortés y promover modelos de prosperidad local. Utiliza expediciones científicas y narrativas mediáticas como plataforma de colaboración entre científicos, comunidades costeras y el sector privado

CIENCIA MEXICANA EN EL ÁRTICO.

La travesía cuenta con la participación de científicos mexicanos, entre ellos Lorena Viloria y Sergio Martínez, especialistas en cetáceos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), quienes están generando información sobre las especies que conectan directamente al Ártico con México.

El principal objeto de estudio es la ballena gris, que nace en aguas mexicanas y cada año migra miles de kilómetros hacia el Ártico para alimentarse. De manera complementaria, los investigadores documentan otras especies, como la ballena jorobada, para ampliar el conocimiento sobre las dinámicas y conexiones entre ambos ecosistemas.

Durante su paso por Alaska, los investigadores han documentado ballenas grises que migran entre estas aguas y las costas mexicanas. Las fotografías obtenidas serán

comparadas con la base de datos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para identificar individuos y conocer mejor sus movimientos.

También se han registrado ballenas jorobadas, morsas, focas y grandes concentraciones de aves marinas, peces y krill. Las fotografías de ballenas jorobadas se incorporan además a proyectos internacionales que permiten reconstruir sus rutas migratorias.

Tripulación De izquierda a derecha: Carlos Damiani, primer oficial (España); Antonio Palazuelos, capitán (México); Sergio Martínez, investigador de la UABCS (México); Lorena Viloria, investigadora de la UABCS (México); Felipe Fernández, líder de la expedición (México); Javier de la Rosa, tripulación (España); Constanza Manfredi, tripulación (Argentina), y Michael Turner, expedicionario (Estados Unidos).

Los océanos no entienden de fronteras

Sailing for Prosperity nació en el Mar de Cortés con la premisa de que los grandes desafíos del océano no pueden analizarse de manera aislada.

Las rutas migratorias de las ballenas, las corrientes oceánicas y los cambios ambientales conectan ecosistemas separados por miles de kilómetros. Al mismo tiempo, las comunidades que dependen del océano enfrentan retos similares, desde el Ártico hasta el Golfo de California.

La expedición por el Paso del Noroeste representa el primer gran proyecto internacional de esta visión y busca generar conocimiento, construir alianzas y explorar modelos que vinculen conservación marina con prosperidad para las comunidades costeras.

Tras completar su abastecimiento en Utqiagvik, la embarcación mexicana inicia ahora una nueva etapa hacia Prudhoe Bay, el mar de Beaufort y la entrada al Ártico canadiense.

El avance continuará condicionado por el hielo, que sigue marcando los tiempos y las rutas de navegación en uno de los últimos grandes espacios salvajes del planeta.

Más información en https://www.sailing4prosperity.com/