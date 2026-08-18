Tecmilenio y HEINEKEN México sellan alianza estratégica para Orientar Talento Mexicano

Cuando una organización concibe la formación como un habilitador estratégico, el impacto se refleja en la madurez de todo el ecosistema, señala Claudia de la Vega —

Heineken y Tecmilenio La colaboración actualizará los planes educativos y desarrollar las competencias que el mercado laboral del mañana requiere. (RIQ)

Históricamente, las aulas universitarias y el sector productivo han caminado por rutas separadas, dejando un vacío en la formación de capacidades que frena el crecimiento laboral en el país, dijo Claudia de la Vega, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de HEINEKEN México.

Añadió que mientras los planes educativos tradicionales corren el riesgo de enseñar para un mercado laboral que ya evolucionó, las organizaciones suelen intentar resolver brechas operativas mediante capacitaciones aisladas que raras veces echan raíces en la comunidad.

Al suscribir el convenio “Alianzas que Transforman: Educación, Talento y Propósito” entre la empresa cervecera y la institución educativa Tecmilenio, resaltó que “cuando una organización concibe la formación como un habilitador estratégico y no como una acción aislada de inversión social, el impacto deja de medirse en horas impartidas y se refleja en la madurez de todo el ecosistema”.

La colaboración contempla iniciativas como Prepa Go, Becas con Propósito, la actualización académica del contenido e-learning 18+, Semestre Empresarial, además del Certificado en Servicio y Venta Responsable.

Tecmilenio aportó su experiencia en diseño pedagógico, metodología y validación académica para fortalecer herramientas de capacitación orientadas a promover mejores prácticas y una toma de decisiones responsable.

Julio Peña, vicerrector de Educación Abierta y Organizaciones en Tecmilenio, dijo que se consideran una “universidad del futuro, con iniciativas pensadas para el desarrollo de las competencias técnicas y humanas que necesitamos mañana”.

Dijo entender “el reto que tienen las organizaciones en la necesidad de talento con un propósito de vida definido, somos sensibles a sus necesidades de capacitación; comprendemos también el reto que tiene la población mexicana en términos de profesionalización, por eso firmamos esta alianza”.

Ambas organizaciones implementaron el panel “Formar para transformar: el rol de universidades y empresas en el desarrollo social de México” para dialogar cómo la colaboración entre ambos sectores puede detonar movilidad social, elevar estándares éticos y fortalecer el tejido social desde la base operativa.

Tecmilenio y HEINEKEN México sellan alianza estratégica para Orientar Talento Mexicano