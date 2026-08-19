EDUCAMÁS celebrará su tercer aniversario con un foro internacional sobre seguridad, inteligencia y tecnología

Foro. El programa del evento.

Especialistas de México, España, Uruguay y otros países de Iberoamérica analizarán los principales desafíos estratégicos de la región.Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.

En el marco de su tercer aniversario, EDUCAMÁS llevará a cabo el Foro de Aniversario 2026 “Seguridad, Inteligencia y Tecnología: los desafíos estratégicos de Iberoamérica”, un encuentro académico que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar los fenómenos que están transformando la seguridad, la geopolítica, la inteligencia y el entorno digital.

El foro se realizará el jueves 20 de agosto de 2026, de 09:00 a 14:15 horas, tiempo del centro de México, en modalidad 100 % en línea. La participación será abierta al público y sin costo, con cupo limitado.

El programa estará integrado por cuatro paneles especializados:

El primero, “México ante los desafíos de la seguridad nacional”, contará con la participación de Manuel Balcázar, Javier Oliva, María Cristina Rosas y Facundo Rosas, bajo la moderación de Martín Granillo.El segundo panel, “Nuevas guerras, poder global y guerra cognitiva”, reunirá a Arthur H. Cuba, Samuel Morales, Fernando Vaccotti y Erick J. Saldaña, con la moderación de Karen Y. Pérez.

Posteriormente, el panel “Inteligencia artificial, ciberseguridad y poder digital” estará conformado por Ulises Moya, Federico Arriaga, Juan Manuel Aguilar y Gigi Agassini, bajo la conducción de Rebeca Rodríguez.

La jornada concluirá con el panel “Geopolítica, riesgos y seguridad”, en el que participarán Eduardo Vázquez, Emilio Vizarretea, Carlos Estrada y Magdalena Alcocer, con la moderación de Guadalupe González.

A lo largo del encuentro se abordarán temas como los retos de la seguridad nacional en México, la transformación de los conflictos internacionales, la guerra cognitiva, el uso estratégico de la inteligencia artificial, las nuevas amenazas en el ciberespacio, la gobernanza digital, la protección de infraestructura y los riesgos geopolíticos que afectan a gobiernos, empresas y sociedades.

Con esta actividad, EDUCAMÁS conmemora tres años de impulsar la profesionalización, el análisis estratégico y la generación de espacios de diálogo entre especialistas, instituciones, organizaciones y profesionales de México e Iberoamérica.

Datos del evento

Fecha: 20 de agosto de 2026

Horario: 09:00 a 14:15 horas, tiempo del centro de México

Modalidad: 100 % en línea

Acceso: Abierto al público y sin costo

Cupo: Limitado

Acerca de EDUCAMÁS

EDUCAMÁS es una institución dedicada a la profesionalización y al desarrollo de programas académicos especializados en seguridad, inteligencia, ciberseguridad, geopolítica, gestión de riesgos y tecnologías emergentes. A través de cursos, talleres, diplomados, foros y actividades de vinculación, promueve el intercambio de conocimiento y la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos contemporáneos.