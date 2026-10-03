SNTE y Fuerzas Armadas; por seguridad escolar, y Reforma a Ley del ISSSTE

SNTE Maestros Alfonso Cepeda Veracruz Alfonso Cepeda Salas encabezó la conmemoración magisterial de la Sección 32 en Veracruz.

No podemos permitir que quienes están en cuentas individuales se jubilen apenas con el 30 ó 35 por ciento de su salario; hay propuesta viable, señala Alfonso Cepeda — El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que impulsará acciones conjuntascon autoridades federales para que las comunidades educativas sepan cómo actuar y qué protocolosseguir frente a situaciones que pongan en riesgo su seguridad.

Blindaje Comunitario

Ante los recientes hechos de violencia ocurridos en diferentes planteles escolares, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, dijo que en las próximas semanas iniciará la estrategia de capacitación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal especializado de las Fuerzas Armadas.

Cepeda Salas precisó que el programa formativo iniciará en las próximas semanas y estará dirigido a Maestras, Maestros, Padres de Familia y alumnos.

La meta principal, dijo, es dotar a las escuelas de herramientas técnicas que permitan identificar riesgos y actuar con rapidez ante cualquier contingencia que vulnere la integridad de las comunidades escolares.

Cepeda Salas habló así en Úrsulo Galván, Veracruz, acompañado por la gobernadora estatal, Rocío Nahle García, en la ceremonia por el XXX Aniversario de la Reagrupación del Equipo Político de la Sección 32, y el IX Aniversario luctuoso de su fundador, el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo.

Ante 30 mil integrantes de la Sección 32 recordó los avances laborales alcanzados durante la Cuarta Transformación y reconoció la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las demandas del Magisterio.

Resaltó que “el diálogo y la colaboración han permitido avanzar hacia una nueva relación con el Estado; hoy, a los Maestros de México no se les persigue, no se les excluye ni se les impone; al contrario, se les consulta, se les respeta y se les reivindica”.

Afores son Jubilaciones Insuficientes

SNTE Maestros Sección 32 Veracruz Maestros de la Sección 32 respaldaron las propuestas anunciadas por su secretario general, Alfonso Cepeda Salas. (SNTE)

Cepeda Salas advirtió que aún hay pendientes, como garantizar mejores condiciones de jubilación para quienes se encuentran bajo el esquema de cuentas individuales, por lo que reiteró el llamado del SNTE a reformar la Ley del ISSSTE.

“No pueden las compañeras y compañeros que están en el esquema de cuentas individuales tener como expectativa una jubilación que alcance apenas el 30 ó el 35 por ciento de su salario; tenemos propuesta, es viable y vamos a seguir luchando por ella”, afirmó.

El líder magisterial se congratuló por la trayectoria del Equipo Político, su capacidad de organización y el legado de su fundador, profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, a nueve años de su fallecimiento.

“Equipo unido, organizado, un ejemplo nacional, comprometido con las Maestras y Maestros de Veracruz; con unidad, la Sección 32 seguirá siendo fuerte y con un SNTE fuerte, el Magisterio seguirá ganando”, expresó con energía en su voz.

El Maestro dirigente agradeció a la gobernadora Rocío Nahle su “disposición al diálogo, en beneficio de la educación y de sus trabajadores”.

SNTE contará con Veracruz siempre

SNTE Cepeda y Nahle Alfonso Cepeda Salas y la gobernadora Rocío Nahle saludan a los 30 mil asistentes en Úrsulo Galván, para sellar la alianza estratégica por la educación pública en Veracruz. (SNTE)

Por su parte, la mandataria estatal felicitó a la Sección 32 y a sus dirigentes “muy activos”, con quienes dijo coordinarse para solucionar las demandas del gremio.

Resaltó el trabjo diario realizado por los Maestros en todo el estado, en zonas rurales y urbanas, y se comprometió a seguir apoyándolos para que tengan las condiciones necesarias en el desempeño de su tarea.

Afirmó que los escucha directamente “porque en mi gobierno la educación es prioritaria; van a contar con mi apoyo siempre juntas y juntos vamos a seguir transformando la educación en México y en Veracruz”.

En su oportunidad, el secretario general de la Sección 32, profesor Daniel Covarrubias López, resaltó el liderazgo de Cepeda Salas; “deja claro que en esta encomienda de dirigir no hay descanso, pero tampoco cansancio cuando la satisfacción del deber cumplido es evidente”.

Añadió que “hoy los miles que aquí nos reunimos queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a su generosidad, y ese reconocimiento lo sellamos con algo que hoy nos convoca, que debe permanecer por encima de cualquier circunstancia, la unidad contundente y definitiva”.

También manifestó su “aprecio a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por el apoyo que su administración ha brindado al sector educativo y a las maestras y maestros de la entidad”.

El coordinador general del Equipo Político de la Sección 32, profesor Juan Nicolás Callejas Roldán, agradeció la presencia de los Maestros de diferentes regiones de la entidad.

Afirmó que el Magisterio valora el trabajo y apoyo de quienes contribuyen a su bienestar, por lo que refrendó su respaldo al dirigente nacional del SNTE.

SNTE y Fuerzas Armadas; por seguridad escolar, y Reforma a Ley del ISSSTE