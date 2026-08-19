Los insectos como parte de la economía circular

Inecol. Figura 1. Biomasas residuales producidas localmente por la elaboración de jugo de naranja para alimento de larvas del escarabajo rey de la harina.

El aumento de la población y la necesidad de consumo ha incrementado la producción por parte de los sectores manufactureros, ocasionando contaminación al medio ambiente por la generación de grandes cantidades de residuos, dicha contaminación termina afectando a múltiples sectores del socioecosistema. Desde esa perspectiva podemos definir la contaminación ambiental como alteraciones directas o indirectas de nuestro entorno, que dan como resultado cambios en los niveles de radiación, daños en la calidad y condiciones del suelo, perdida de la diversidad de los organismos, entre otros.

Una aproximación de la producción de desechos en México se estimó en alrededor de 53.1 millones de toneladas anuales, de las cuales se considera que el 60% corresponde a biomasas residuales de frutas y vegetales, por lo que dentro de estás se incluyen aquellas que se generan por la producción de jugos y aguas frescas, cantidad que está en continuo crecimiento. Desafortunadamente, parte de estos residuos se depositan en vertederos sanitarios o son directamente incinerados, ambos casos generando gases de efecto invernadero asociados al cambio climático, tales como el metano, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de sulfuro, entre otros. Por lo que se requiere de la implementación de estrategias de manejo apropiadas y alternativas de su uso sustentable de los residuos, por ejemplo, aplicando estrategias con enfoque de economía circular.

Con base a lo anterior, una de las opciones que se han planteado, es utilizar biomasas residuales provenientes de la producción local de bebidas, particularmente jugos y aguas frescas como alimento de animales (como el ganado o los insectos), alternativas con la que se esperaría reducir las emisiones de gases invernadero y la competencia por materias primas vírgenes del sector de alimentos para animales y humanos.

Un enfoque que se encarga de buscar alternativas para el uso de los flujos de salida residuales es la Economía Circular, cuyo objetivo es darles un valor agregado a los recursos residuales de múltiples procesos y evitar que estos sean definidos y gestionados como desechos, con lo que se busca disminuir el impacto ambiental que éstos ocasionan y rescatar el valor de los recursos, tratando que dicho valor prevalezca en el socioecosistema por el mayor tiempo posible, por ejemplo, simulando lo que ocurre en los ciclos naturales del planeta.

Por otra parte, se ha documentado que algunas especies de insectos como son el escarabajo de la harina (Tenebrio molitor) y el escarabajo rey de la harina (Zophobas morio), tienen la capacidad de poder alimentarse de residuos orgánicos generados por la agricultura y la ganadería.

En ese sentido, en colaboración entre el ecosistema de innovación circular de la Universidad Veracruzana “Sustentados” y el Laboratorio de Entomología Molecular de la Red de Estudios Moleculares Avanzados del INECOL, se explora el aprovechamiento de biomasas residuales producidas localmente por la elaboración de agua de Jamaica y jugo de naranja utilizando estados inmaduros (larvas) de los escarabajos de la harina y rey de la harina, con el objetivo de producir proteína de bajo costo y bioinsumos agrícolas mediante las excretas de éstas larvas.

Las biomasas residuales procesadas y transformadas por el equipo de “Sustentados” en sustratos en forma de polvo (figura 1), se están implementando como alimento de las larvas (figura 2), en donde a la fecha se ha observado que éstas si se alimentan de los diferentes sustratos, no afectando demasiado su desarrollo larval, lo que sugiere que podrían ser sustratos prometedores para la alimentación de insectos a mayor escala, replicarse y adecuarse en distintos lugares/contextos y obtener así productos secundarios con un valor agregado provenientes de la aplicación de una estrategia de economía circular.