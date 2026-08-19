UDLAP incorpora inteligencia artificial de Google for Education para fortalecer su excelencia académica

UDLAP Gemini Academy UDLAP iniciará una ruta de capacitación y certificación de la mano de Google for Education.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fortalece su modelo de excelencia académica mediante la estrategia integral de inteligencia artificial “Gemini Academy UDLAP”, que busca no solo incorporar nuevas tecnologías, sino asegurar que toda su comunidad tenga acceso equitativo e inclusivo a herramientas de inteligencia artificial generativa de vanguardia dentro de un entorno institucional seguro.

A través de esta iniciativa, toda la Comunidad UDLAP (estudiantes, profesores y colaboradores) tendrá acceso institucional a Gemini y Gemini Notebook, con mecanismos de protección de datos de nivel empresarial.

Estas herramientas permitirán ampliar las capacidades de aprendizaje, enseñanza, investigación, análisis y creación de conocimiento, protegiendo al mismo tiempo la privacidad de los usuarios y la propiedad intelectual de los proyectos universitarios.Gemini Academy UDLAP iniciará una ruta de capacitación y certificación de la mano de Google for Education.

El objetivo es que la incorporación de la inteligencia artificial esté acompañada por conocimiento, pensamiento crítico y criterios de uso ético y responsable, fortaleciendo así la calidad académica que distingue a la Universidad.

La principal distinción de la colaboración es que la transformación institucional en inteligencia artificial será impulsada por una comunidad con formación especializada, experiencia y liderazgo reconocido por Google.

Esta comunidad incluye a los Sparks, la cual está integrada por profesores, personal de apoyo académico, administrativos, estudiantes del Equipo Representativo STEM y estudiantes del Doctorado en Sistemas Inteligentes, quienes reciben capacitación especializada para liderar iniciativas de IA desde distintas perspectivas académicas y profesionales.

A este ecosistema se suma la participación de estudiantes del Equipo Representativo STEM UDLAP que han sido seleccionados mediante una convocatoria como Estudiantes Embajadores de Google 2026, un programa en México diseñado para que los participantes amplíen su currículum antes de graduarse a través del uso de herramientas de IA.

De esta manera, quienes contribuirán a dirigir la transformación de la Universidad no solo contarán con conocimiento y experiencia en inteligencia artificial, sino que formarán parte de programas competitivos de Google que reconocen a líderes capaces de impulsar la innovación y la adopción responsable de estas tecnologías en sus comunidades.

La implementación de esta estrategia es coordinada por la Dirección General de Innovación Tecnológica de la UDLAP, encabezada por la Dra. Zobeida Guzmán, quien además forma parte del Google Higher Ed Faculty AI Fellowship para Latinoamérica, programa que reúne a académicos universitarios que impulsan la integración responsable de la inteligencia artificial en la enseñanza, la investigación y la innovación institucional.

Todo ello se realiza en colaboración con Google for Education, representado por Ingrid Avilés Ahued, líder de Gemini for Higher Education en México, Centroamérica y el Caribe.

Con esta iniciativa, la UDLAP avanza en la adopción tecnológica hacia la construcción de un ecosistema universitario de inteligencia artificial en el que el acceso a herramientas de vanguardia, la formación certificada, la seguridad de la información y el liderazgo de su comunidad convergen para fortalecer la excelencia académica, la innovación, la investigación y el compromiso social de la Universidad.