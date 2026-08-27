Maestros pueden Concentrase en Educar mientras SNTE defiende sus Derechos: Cepeda Salas

No conozco abismo más grande que el que nos diferencia de la coordinadora, y no existe honor más alto que el que nos distingue, señala líder del SNTE —

SNTE Alfonso Cepeda Salas Sección XV El líder magisterial recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó al SNTE como el titular exclusivo del contrato colectivo y representante legal ante la SEP. (SNTE)

El próximo ciclo escolar, los Maestros podrán concentrarse en cumplir su compromiso de formar a las nuevas generaciones y seguir contribuyendo a la reconstrucción del tejido social, “con la certeza de que su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) continuará ocupándose de la defensa de sus derechos”, afirmó el secretario general de la organización, Alfonso Cepeda Salas.

Desde Pachuca, Hidalgo, al entregar mil 912 reconocimientos y estímulos a docentes con 20 o más años de servicio, dijo que “no quitaremos el dedo del renglón hasta construir un nuevo sistema pensionario, mejores salarios y prestaciones; haremos todo lo necesario para tener servicios de calidad y suficientes”.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce que “el SNTE es el titular del contrato colectivo y único representante legal de Maestros y personal administrativo de la SEP y de las autoridades educativas de los estados”, por lo que la ruta del Sindicato es mantenerse en el camino del diálogo y la negociación para responder a los agremiados como se merecen.

“Que quede claro, negociación no es sumisión; para que nadie nos confunda, nuestras acciones deben confirmar quiénes somos y cuál es nuestra estatura. Con el corazón en la mano y mirándolos de frente les digo que no conozco abismo más grande que el que nos diferencia de la coordinadora y no existe honor más alto que el que nos distingue”, afirmó.

El Maestro dirigente reiteró que los dirigentes del SNTE siempre estarán junto a las bases, porque jamás deben existir murallas ni barreras.

Certidumbre en Magisterio de Hidalgo

Por su parte, el secretario general de la Sección 15, profesor Said Vargas Sáenz, reconoció la vocación, responsabilidad y compromiso de los docentes galardonados.

“Les expreso mi gratitud, mi reconocimiento y mi respeto, porque desde las aulas, la supervisión y la administración educativa han contribuido durante décadas a fortalecer la educación de Hidalgo y, con ello, a nuestra organización sindical”, dijo.

Luego hizo un recuento de las conquistas laborales que benefician a los trabajadores de la educación en la entidad.

Entre ellas mencionó el pago en tiempo y forma del bono para jubilados y del aguinaldo para homologados; el incremento de 35 por ciento en los paquetes de horas de fortalecimiento para telesecundaria; recategorizaciones en las funciones docente y directiva de distintos niveles educativos; y el incremento de horas en Educación Normal.

Vargas Sáenz también expresó el respaldo del Magisterio hidalguense a Cepeda Salas, y resaltó los avances impulsados durante su gestión.

“En Hidalgo se le aprecia, se le reconoce y se le respalda; no tenga ninguna duda, en Hidalgo cada planteamiento y cada conquista alcanzada son defendidos y aplicados en beneficio de las y los agremiados”, afirmó.

Alianza Magisterio-Gobierno Estatal

Con la representación del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, el secretario de Educación estatal, Natividad Castrejón Valdez, refrendó el compromiso del ejecutivo local de mantenerse como un aliado del Magisterio y del Sindicato.

El funcionario destacó que en la entidad los derechos de los trabajadores de la educación caminan en estrecha sintonía con el derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes a recibir una enseñanza de calidad.

Añadió que en Hidalgo “se respeta y se valora al Maestro Cepeda Salas, por el trabajo que día a día desempeña desde su responsabilidad como secretario general.

Presentes en la ceremonia también el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección 15, profesor Jesús Jaime Rochín Carrillo, y el titular de la Oficina de Enlace Educativo del Gobierno de México en el estado de Hidalgo, José Nereo Lugo Moreno, entre otros funcionarios.

Maestros pueden Concentrase en Educar mientras SNTE defiende sus Derechos: Cepeda Salas