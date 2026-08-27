Más allá de la arena, el sargazo

Sargazo La crisis del sargazo no es un problema local ni un mal de la naturaleza; es una emergencia ambiental transfronteriza.

Luchar contra un enemigo que se extiende a lo largo de miles de kilómetros en mar abierto es una tarea titánica. Eso es precisamente lo que ocurre año con año en el Caribe mexicano con el arribo masivo de sargazo. Aunque para el turismo representa un olor a huevo podrido, provocado por la liberación de ácido sulfhídrico al descomponerse, este fenómeno es en realidad la manifestación visible de un desequilibrio ecológico de escala planetaria.

Comúnmente llamamos sargazo a dos especies de macroalgas flotantes: Sargassum natans y Sargassum fluitans. Las cuales poseen la capacidad de flotar y desplazarse con las corrientes marinas. Sin embargo, lo que originalmente era un ecosistema acotado al Mar de los Sargazos en el Atlántico Norte se transformó en el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja de biomasa de miles de kilómetros que se extiende desde las costas de África occidental hasta el Golfo de México.

De acuerdo con el monitoreo satelital del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida y la NASA, la biomasa flotante en este cinturón supera los 20 millones de toneladas.

Datos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM reconocen que este fenómeno ya es una crisis ambiental nunca antes vista y señalan que en temporadas pico el flujo diario en el Caribe mexicano puede alcanzar decenas de miles de toneladas de alga viva, de las cuales cerca del 10% llega a las costas de Quintana Roo.

Las causas de esta proliferación anormal son multifactoriales y están directamente ligadas a la actividad humana:

Calentamiento de los océanos: El incremento en la temperatura del agua acelera la tasa metabólica y de reproducción del alga.

El incremento en la temperatura del agua acelera la tasa metabólica y de reproducción del alga. Descargas continentales de nutrientes: La deforestación masiva y el uso intensivo de fertilizantes agrícolas en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco aportan toneladas de nitrógeno y fósforo al Atlántico tropical.

La deforestación masiva y el uso intensivo de fertilizantes agrícolas en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco aportan toneladas de nitrógeno y fósforo al Atlántico tropical. Microbioma asociado: Las masas de alga transportan bacterias fijadoras de nitrógeno, creando un ecosistema que autoalimenta su propio crecimiento durante la deriva.

Entender la complejidad del sargazo es vital para reconocer que recolectarlo en la playa es una batalla perdida. Cuando la macroalga recala en la costa, arrastra arena, erosiona la línea de playa y se mezcla con residuos urbanos, haciendo inviable su posterior aprovechamiento industrial. Además, dado que cerca del 90% del peso del sargazo es agua, transportarlo en estado húmedo incrementa los costos logísticos a niveles insostenibles.

La solución técnica y económicamente viable exige un cambio de estrategia hacia la recolección en mar abierto.

Estudios tecnológicos recientes confirman que el sargazo seco es rico en polisacáridos y compuestos bioactivos, lo que abre un abanico de valorización en la producción de bioplásticos, materiales de construcción (como ladrillos térmicos), acondicionadores de suelo y biocombustibles.

La crisis del sargazo no es un problema local ni un mal de la naturaleza; es una emergencia ambiental transfronteriza. Responder a ella requiere no solo presupuestos públicos etiquetados para infraestructura de recolección marina en el corto plazo, sino una diplomacia ambiental activa que exija acuerdos internacionales. Solo transitando de la contención improvisada a la economía circular y la cooperación global podremos proteger nuestras aguas y las aguas del Caribe.

*Secretario general de la Asociación Mexicana para la correcta Hidratación, AC