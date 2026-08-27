Scrolling Infinito reduce Coeficiente Intelectual de Jóvenes: Científicos del Think Tank de Salud Mental

El scrolling es la dolorosa evasión de nuestra incapacidad para estar en paz con nosotros mismos; represión constante convierte emociones en bombas químicas Internas, señala Paola Bello Quintanar —

Clúster Universitario Salud Mental Investigadores y académicos de distintas instituciones se reunieron en el auditorio Edith Stein para la presentación magistral sobre psicopatología e investigación del Dr. Ernesto Reyes Zambrano. (Gerardo González Acosta)

Para promover la salud mental y prevenir crisis de forma acertada fue realizada la segunda sesión del Think Tank de Salud Mental del Clúster Universitario de Alto Nivel de Álvaro Obregón (AO), un esfuerzo académico colaborativo que agrupa 33 Instituciones de Educación Superior (IES), estudiantes, investigadores, empresas y la Alcaldía, para conectar ideas e innovar soluciones sociales.

En el auditorio Edith Stein de la Universidad Anáhuac Campus Sur, académicos y científicos explicaron que las propuestas surgidas del Think Tank de Salud Mental mitigan el aumento de problemáticas clásicas como la depresión, ansiedad y el abuso de sustancias.

También permite hacer frente a retos contemporáneos como la ansiedad digital, adicción a las tecnologías, redes sociales e internet.

Proyecto Autónomo Visión Metropolitana

El alcalde en AO, Javier López Casarín, recordó el origen del clúster hace dos años, para beneficio de 200 mil estudiantes de entre de entre 12 y 29 años, casi el 30 por ciento de la población obregonista, que diariamente acuden a estudiar a IES asentadas en la demarcación y enfrentan importantes desafíos de salud mental.

Afirmó que el Clúster no es un proyecto de su gobierno, sino un espacio independiente de la comunidad académica para trascender en los próximos 50 años como un eje de acompañamiento en la toma de decisiones.

Explicó que los objetivos del proyecto están alineados estratégicamente con la estrategia nacional El ABC de las emociones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el programa de la jefa de Gobierno en CDMX, Clara Brugada, para planteles escolares.

En su mensaje de apertura, López Casarín advirtió los riesgos que genera el avance tecnológico desregulado; citó la multa de 17 billones de dólares a la empresa Meta como prueba documentada del daño adictivo en la juventud, debido al diseño algorítmico de las redes sociales de esa organización extranjera.

El alcalde alertó sobre “estudios neurobiológicos que señalan una baja preocupante en el IQ promedio de la población por el scrolling infinito de las redes; instó a usar las evidencias del Think Tank en la toma de decisiones.

Ciencia de la Prevención, Teoría de la Botella

Clúster Universitario Salud Mental Detalle de la presentación sobre la "Teoría de la botella", modelo explicativo que analiza la interacción entre la carga genética y los factores ambientales en la salud mental. (Gerardo González Acosta)

En el plano científico, el Dr. Ernesto Reyes Zambrano, investigador de la Universidad Anáhuac México Campus Sur, habló de la psicopatología y la definió como una “alteración significativa de los procesos cognitivos, las emociones o la conducta humana de las personas”.

El experto en Neurociencias de la Conducta utilizó la Teoría de la Botella para explicar los trastornos; señaló que “cada persona tiene una carga genética inalterable de base, la cual representa el hardware internoque ya viene preinstalado de nacimiento”.

Detalló cómo la interacción entre la carga genética y los factores activadores del entorno determina la aparición de psicopatologías.

Sostuvo que la salud mental es definida por la “ausencia de alteraciones clínicas significativas en los pensamientos, emociones y comportamiento, siempre que estas generen una disfuncionalidad que afecte la adaptación social y el bienestar individual”.

Debido a que la carga genética es inalterable, propuso el “desarrollo de factores de protección universalesque hagan la botella más grande, facilitando así que las personas toleren mejor las crisis económicas y los riesgos inevitables cotidianos”.

Entre los protectores universales más recomendados, Reyes Zambrano resaltó una dieta balanceada, la higiene adecuada del sueño para el descanso cerebral y la práctica habitua de ejercicio físico como un poderoso modulador del control emocional general”.

Enseguida explicó tres niveles de prevención en salud mental; “la universal para la población general, la selectiva enfocada en subgrupos en riesgo, y la indicada para personas que ya comienzan a mostrar síntomas clínicos leves”.

Reyes Zambrano describió tres estilos de afrontamiento humano; el activo enfocado en solucionar problemas y el regulatorio emocional, contraponiéndolos al estilo evitativo y al pensamiento mágico, que correlacionan directamente con un incremento severo de psicopatología individual.

Comentó que en las escuelas, la autoeficacia o creer que se puede solucionar un problema, es el mejor predictor de éxito académico, superando incluso las habilidades de la inteligencia tradicional evaluadas de manera regular por docentes.

Modelo NOBEL y Soberanía Personal

Clúster Universitario Salud Mental Especialistas, docentes, académicos, y autoridades del Clúster Universitario de Alto Nivel de Álvaro Obregón dieron seguimiento a las iniciativas de alfabetización emocional en la demarcación. (Gerardo González Acosta)

En su oportunidad, Paola Bello Quintanar, investigadora de la Universidad de la Salud, expuso el Modelo NOBEL, una innovadora propuesta de alfabetización emocional preventiva financiada con capital semillapor la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía AO.

La especialista expuso que las políticas tradicionales de salud pública “llegan tarde al concentrarse en las consecuencias de las crisis y no en el origen o la raíz del deterioro del bienestar social en la comunidad”.

Scrolling, Incapacidad de Estar con Uno Mismo

La creadora del modelo abogó por “recuperar la soberanía personal e interna por encima del debate tecnológico de la inteligencia artificial”; dijo que el scrolling es una evasión de la dolorosa incapacidad de estar en paz con uno mismo.

Explicó que la represión constante de las emociones genera dolorosas somatizaciones como taquicardias y opresión en el pecho, producto de hormonas y neurotransmisore retenidos como verdaderas bombas químicas en el interior del cuerpo humano.

Detalló que el Modelo NOBEL está basado en un proceso práctico de cinco pasos para la gestión sana.

“Nombrar la experiencia emocional; Observar físicamente la emoción sin juicio; Buscar su origen histórico; Elegir una respuesta consciente y, finalmente, Liberar el aprendizaje”, explicó.

Dijo que para garantizar su implementación sin costo o infraestructura adicional, la propuesta capacita al personal de las instituciones en la autogestión de emociones y pone a disposición pública dos herramientas de tecnología digital muy avanzadas.

Bello Quintanar reveló que la primera consiste en una Inteligencia Artificial Socrática totalmente anónima que fomenta el autoconocimiento mediante preguntas reflexivas de contención; la segunda es una aplicación para medir de forma anónima el clima emocional de los alumnos en el aula.

“Esta plataforma permite que el docente obtenga una gráfica grupal automatizada tras un escaneo QR, sugiriendo micro-intervenciones de respiración guiada para asegurar que el aprendizaje escolar sea verdaderamente significativo para todo el grupo”, indicó.

Respaldó la urgencia de su modelo al revelar cifras locales muy alarmantes, con reportes que promedian de “ocho a diez intentos de suicidio semanales en la alcaldía”, propuso al Clúster como incubadora para validar intervenciones.

Llaman Atender Salud Mental de Servidores

Clúster Universitario Salud Mental El alcalde Javier López Casarín pidió a las autoridades del Think Tank de Salud Mental, un programa de apoyo para los 8 mil servidores públicos de AO, y sus familias, quienes diariamente reciben insultos y agresiones. (Gerardo González Acosta)

Finalmente, la jornada del Think Tank vivió un giro de profunda sensibilidad comunitaria durante la clausura del evento, cuando el alcalde Javier López Casarín extendió una petición formal de carácter urgente hacia los especialistas del ámbito científico y académico reunidos.

Solicitó formalmente estructurar un espacio permanente de acompañamiento emocional y contención psicológica profesional para los 8 mil servidores públicos de la demarcación y sus familias, comprometiendo el habilitamiento de la infraestructura física requerida.

Explicó las “arduas condiciones de los casi 2 mil operarios de limpia municipal, cuyas jornadas inician a las 4:00 AM, sufriendo un desgaste físico y una alarmante vulnerabilidad a adicciones por hábitos y falta de reconocimiento social”.

De igual forma, reveló las “agresiones verbales constantes que sufren los trabajadores de obras y servicios urbanos mientras reparan fugas bajo el sol, quienes laboran sin acceso a agua potable ni sanitarios, financinando materiales de su bolsillo”.

El alcalde propuso que el centro de atención para trabajadores funcione como un modelo pilotoexperimental del Think Tank para recopilar datos clínicamente significativos y evaluar científicamente el impacto real de las estrategias preventivas a largo plazo.

Finalmente, representantes de las escuelas normales destacaron la trascendencia de dotar de estabilidad emocional a los futuros docentes normalistas, para garantizar que el bienestar integral y laalfabetización preventiva del educador se replique de forma saludable en la niñez.

Scrolling Infinito reduce Coeficiente Intelectual de Jóvenes: Científicos del Think Tank de Salud Mental