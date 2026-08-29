Todos debemos de saber sobre drogas y adicciones: especialista

Cinvestav Sede Sur Presentación del libro en el Cinvestav.

Al presentar su libro “Cerebro y Adicciones. Más allá del estigma: las bases biológicas de los efectos de las drogas”, Silvia Cruz Martín del Campo sostuvo que cualquier persona puede desarrollar una adicción, un familiar, un ser querido o uno mismo, y eso significa sufrimiento, “porque representa un deseo de consumir lo que se quiera, pero la misma acción lleva a la persona a no dejar de repetir la práctica aunque ya no se quiera; por lo tanto, todos debemos de saber sobre el fenómeno, es nuestro deber, porque nos afecta a todos”.

La investigadora del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav Sede Sur explicó que las drogas afectan de diferente manera porque se unen a una parte del cerebro, en un receptor específico, y genera un gran conflicto en el órgano; una de sus partes en automático impulsa el área de recompensa para volver a consumir y otra indica que no lo haga por las consecuencias provocadas por ese mismo consumo, es ahí donde el cerebro entra en conflicto entre sus sistemas de recompensa y de antirrecompensa en la corteza prefrontal.

Ante el conflicto en las dos partes del cerebro, provocado por las drogas, Martín del Campo plantea que una de ellas debe vencer y si lo hace debe ser la que ayuda y protege al ser humano, la cual en buena medida permite el desarrollo de las personas para mantenerse libres de drogas en la edad adulta y sin haber tomado alcohol.

También señaló que existen alrededor de 200 drogas tradicionales, pero comúnmente los profesionales de la salud y la investigación científica se enfrentan a unas 20. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido mil 500 nuevas sustancias psicoactivas con las que se debe luchar, pero con un problema adicional: las combinaciones entre ellas; se producen muchas mezclas, ahora no solo es el fentanilo, que llama mucho la atención, son los nitosenos, como el llamado iso, 20 veces más potente, pero también existe la etonita, con una fuerza 250 veces mayor que la heroína.

Silvia Cruz Martín del Campo aseguró que el libro le habla al público interesado en conocer sobre el tema: a los maestros, profesionistas, padres de familia, terapeutas, médicos y a la sociedad en general, porque toda la comunidad debe saber sobre las drogas y las adicciones, señaló la investigadora.

A la presentación del libro acudió María Elena Medina Mora, miembro de El Colegio Nacional y Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional de la UNAM, quien destacó el tema sobre el consumo de drogas durante el embarazo y las afectaciones provocadas en los recién nacidos, porque se ha documentado cómo las mujeres van gestando a edades más tempranas y algunas de ellas aumentan su consumo de productos psicoactivos de mayor complejidad, situación que se debe atender.

También, resaltó el fenómeno de la mala prescripción de algunas drogas para combatir el dolor, que provocó una epidemia en Estados Unidos, la cual ocasionó la muerte de más personas que la guerra de Vietnam y de la necesidad de liberar la naloxona (fármaco que revierte rápidamente una sobredosis de opioides) y otros medicamentos para evitar el deceso de las personas por su adicción, porque se piensa que al contar con esa solución se incrementará el consumo de drogas.

En su oportunidad, Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centros de Integración Juvenil, subrayó como una consecuencia del consumo de drogas la violencia que motiva en las personas adictas, porque los hace perder el juicio y el control de sus impulsos, por ello la sociedad experimenta sus consecuencias todos los días.

Además, sostuvo que una parte importante del libro es su exposición sobre todas las consecuencias que provocan la drogas en la memoria, en el aprendizaje y en toda la parte cognitiva de las personas; asimismo, resaltó el apartado de la descripción puntual de los medicamentos psicoactivos, de su uso terapéutico y de los “aspectos para los que no sirven”.

Fernández Cáceres consideró la obra como un libro de consulta para todo público, en el cual se puede localizar una droga y buscar los efectos que produce, como el caso de las metanfetaminas, actualmente la droga de mayor incremento en el país, Latinoamérica, en Europa y otras partes del mundo, que incluso desplaza el consumo de heroína.

Finalmente, David Centurión Pacheco, titular del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav Sede Sur, indicó que el libro “Cerebro y Adicciones. Más allá del estigma: las bases biológicas de los efectos de las drogas”, define a la adicción como un trastorno crónico recurrente, caracterizado por la búsqueda y consumo compulsivo de drogas aun conociendo sus efectos negativos.