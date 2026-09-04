Más allá de la Parálisis, Álex Roca cimbra Auditorio Nacional y pide derribar barreras mentales sociales

Es necesario aprender saber detenerse cada mañana para valorar el sencillo hecho de levantarse de la cama y poder caminar de forma autónoma, señala el triatleta español —

México Siglo XXI Alex Rocca y Maricarmen Álex Roca dialoga con los medios de comunicación junto a su esposa Mari Carmen Maza y Renato Flores Cartas, para hacer un enérgico llamado contra la discriminación y los prejuicios sociales. (Gerardo González Acosta)

La verdadera accesibilidad no se logrará únicamente eliminando barreras arquitectónicas, sino derribando primero las barreras mentales y los prejuicios de las personas en la sociedad, dijo el atleta español Alex Rocca.

El maratonista triatlónista y conferencista con Parálisis Cerebral animó con firmeza a los Padres de Familia para hablar abiertamente sobre la discapacidad y evitar esconder a sus hijos en el hogar por temor al rechazo o discriminación social existente.

Al ofrecer una ejemplar y confrontante enseñanza en el Foro México Siglo XXI 2026 de la Fundación Telmex Telcel, acompañado por su Esposa Maricarmen, quien hoy es su voz, hizo algo poco visto en un expositor: abrió su corazón y motivó lágrimas en algunos de los 10 mil becarios universitarios y uno que otro periodista, presentes en el evento.

Y es que al compartir su testimonio de vida, a uno solo le queda cuestionarse quién elegimos ser día a día, a qué le prestamos atención en la vida, de qué nos quejamos, qué permitimos que nos detenga, cómo jerarquizamos lo que hacemos y qué y a quienes valoramos.

El Origen de la Fortaleza, la Familia

Diagnosticado con Parálisis Cerebral, los doctores aseguraron a sus Padres que jamás caminaría, un frío y atroz veredicto usualmente escuchado por los paterfamilias de niños con este padecimiento.

Sin embargo, el abuelo de Alex, José Campillo, confió en él y lo impulsó a dar sus primeros pasos cuando tenía tan solo tres años, de acuerdo con lo que narró en un Auditorio Nacional que se rindió ante sus logros.

Expresó que la entrega de su abuelo lo llevó a colocarle una toalla bajo los brazos para sostenerlo, fue el pilar que enseñó a Alex a “nunca rendirse frente a los diagnósticos o pronósticos médicos más adversos”.

El deportista conmovió y sacudió a la audiencia que escuchaba su testimonio de vida; luego vino la invitación a la sociedad a “transformar las limitaciones físicas en oportunidades mediante la disciplina y el esfuerzo”.

“Haz lo que te gusta, deporte, música, ten un hobbie; y hazlo cada mañana con un sueño”, señaló.

Reconfigurar lo que es Valorar

México Siglo XXI Alex y Maricarmen Alex y Maricarmen también son un ejemplo como Equipo Matrimonial y mostrar cómo en la Familia hallamos nuestro más fuerte impulso. (Alex Ro)

Alex Rocca cuestionó la rapidez con la que vive la sociedad e hizo un exhorto a las personas a saber detenerse cada mañana para “valorar el sencillo hecho de levantarse de la cama y poder caminar de forma autónoma”.

Dijo que “para una persona, realizar un paso ha de ser un mundo, para otra pronunciar una palabra es otro mundo entero; para mi correr es como la vida, nunca debes parar hacia tu objetivo y si te caes, debes levantarte y seguir”.

Planteó que a veces cuando logramos algo, no recordamos todo lo que dijimos hasta llegar ahí; reflexionó y afirmó que “somos unos afortunados de poder tener salud”.

Enseguida manifestó que cuando tenemos un objetivo en la vida, no podemos correr a toda velocidad hacia él; “debemos ir poco a poco, y todo el proceso debe ser muy gratificante para ti”.

Exclusiva Mundial desde México

Afirmó que el objetivo más grande que ha tenido en su vida, “es quererme, y aún me quedan muchos días en este camino”; esto lo expresó para compartir con la joven audiencia la relevancia de aprender a estimarse sin buscar la aprobación social, y confiar en sí mismos.

Lo que para las personas suele ser cosa común y darse por sentada, para Alex representó un desafío personal y social; aún sigue enfrentando cimas para buscar avanzar.

Expresó una exclusiva mundial desde México, ante esos jóvenes becarios universitarios; “voy por el Ironman”, y arrancó una ovación que aclamó su deseo por mejorar en todo sentido.

Su determinación fue demostrada cuando cumplió la mayoría de edad y decidió aprender a conducir; dijo que tuvo que insistir en cinco autoescuelas diferentes hasta encontrar una que le brindara la oportunidad de capacitarse y aprender.

Actualmente maneja un vehículo automático adaptado con una bola en el volante y utiliza movimientos sencillos en su celular, con el empleo de códigos de un solo sonido para responder llamadas sin necesidad de hablar.

A través de su Esposa Maricarmen, con quien es un un sólido Equipo, el conferencista deportista resaltó el valor ls relaciones en la vida, de sus amigos de la infancia, quienes han sido la clave de su desarrollo, jamás lo miraron con lástima ni de forma diferente; lo apreciaron y recibieron como a un igual con capacidades diversas.

Deporte, Comunicación Fundamental

México Siglo XXI 2026 Titán Desert Álex Rocca y el equipo con quienes participó en el Titán Desert 2019; una carrera permanente con los "no" sociales. (Alex Ro)

Recordó que en 2016 su hermano triatleta lo inspiró y así descubrió en el deporte un método de comunicación fundamental, y una herramienta idónea para desconectarse de las presiones de su vida diaria.

Expresó que para poder terminar su primer triatlón, adaptó su equipo y utilizó un traje de neopreno especial para flotar, una máscara de respiración para no tragar agua marina y una bicicleta diseñada con tres ruedas.

A pesar de las dudas de la sociedad respecto a sus capacidades físicas, Rocca ya completó cinco demandantes triatlonesy más de 70 carreras de cinco, 10 y 15 kilómetros en total.

Deporte, Tres Valores de Vida

El atleta indicó que el deporte le enseñó siempre tres valores indispensables para la vida; el trabajo coordinado en equipo, la humildad para recordar sus orígenes y la resiliencia para levantarse tras cada caída.

Narró que durante una dura competencia de 120 kilómetros junto a su tío, sufrió una fuerte caída en el kilómetro 5, pero continuó pedaleando con un gran dolor para cruzar la meta antes del frío.

En 2018 se propuso correr la Titan Desert en el desierto del Sahara, pedaleó a temperaturas de 40 grados centigrados, pero tuvo que abandonar en el tercer día por deshidratación extrema.

Frente a este obstáculo, el atleta comprendió que el fracaso sumado al aprendizaje se transforma inevitablemente en éxito; por ello invitó a toda la audiencia en el coloso de Reforma a redefinir el significado tan relativo que le otorgan al triunfo.

Expresó que con una nueva estrategia y “un equipo entregado con el corazón”, volvió al Sahara al año siguiente para convertirse en la “primera escuadra en completar la Titan Desert con un miembro con Parálisis Cerebral”.

Alex Rocca reveló que bautizó su pierna afectada como ‘el pie del futuro’, y expresó su deseo de “que las personas valoren su salud y bienestar cotidianos sin necesidad de experimentar una situación de gran dificultad”.

“Dejen su Maldito Celular”

El triatleta explicó que utiliza el celular de manera diferente a la mayoría, para ello se vale de “trucos para realizar y responder llamadas telefónicas debido a mis dificultades de habla; me comunico con mis amigos empleando sonidos específicos como códigos, un sonido para decir sí o sonidos diferentes para decir no”.

Enseguida soltó una singular y fuerte crítica al uso excesivo de dispositivo; advirtió con firmeza sobre la cantidad de tiempo que las personas pasan frente a las pantallas en lugar de convivir en exteriores y con otras personas.

Luego usó una singular metáfora para comparar al iPhone con el diablo; afirmó desafiante que “si el diablo anduviera por aquí y quisiera diseñar a la especie humana actual, la concebiría con un iPhone y las redes sociales”, e hizo un llamado enérgico al público para que “por favor dejen su maldito celular”.

Derribar Barreras Mentales, sobre Estructurales

México Siglo XXI 2026 Cuando Alex Rocca habla, lo hace a través de su Esposa Maricarmen; así lo hizo también ante los medios, a donde llego acompañado por Renato Flores Cartas. (Gerardo González Acosta)

Alex Rocca conversó posteriormente con los periodistas asistentes al Foro, acompañado por Renato Flores Cartas, director de Comunicación Corporativa de Grupo Carso y América Móvil, y su Esposa Maricarmen.

En la magnífica Sala de Prensa dispuesta, abordó la inclusión social y señaló que “la verdadera accesibilidad no se logrará únicamente eliminando barreras arquitectónicas, sino derribando primero las barreras mentales y los prejuicios de las personas en la sociedad”.

Al responder a Crónica, el conferencista animó con amorosa firmeza a los Padres de Familia para “hablar abiertamente sobre la discapacidad y a no esconder a sus hijos en el hogar por temor al rechazo o discriminación social existente”.

Aconsejó a las nuevas generaciones, “acostumbradas a la inmediatez de las redes sociales, fijarse pequeños objetivos de trabajo diario que alimenten su motivación personal y les impidan caer en la frustración o el aislamiento”.

Antes reveló que cuando se convirtió en generador de contenido recibió críticas por su discapacidad “qué hacía un discapacitado en internet”; dijo que eso lo llevó a pensar en los niños de 14 años que también son censurados, “y espero que todos los presentes aquí, podamos respetarnos” y se manifestó contra el bullying y el acoso.

Una mañana para recordar, dejarse nutrir, lo mismo desde el rol de becario que de adulto ejecutivo o periodista en una sala de prensa; el mensaje de Rocca y su Esposa Maricarmen es un sólido llamado para reconfigurar quienes somos, redireccionar, y valorar a la Familia, los amigos, la salud y la vida verdadera.

Porque se puede llegar a tener más parálisis desde las creencias y mentalidades, que desde las presuntas limitaciones físicas.

Más allá de la Parálisis, Álex Roca cimbra Auditorio Nacional y pide derribar barreras mentales sociales