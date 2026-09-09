Conoce qué es el lomboy y sus beneficios para la salud humana

Cibnor. La doctora Martha C. Reyes Becerril , técnica del Cibnor.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación de la Dra. Martha C. Reyes Becerril , técnica del Cibnor, con el tema “Los secretos del lomboy rojo”.

Además de formar parte del paisaje de Baja California Sur, el lomboy rojo es una planta nativa de dicha región, que tiene historia en el uso medicinal tradicional por parte de las comunidades locales, particularmente por sus posibles propiedades para ayudar en la cicatrización de heridas. Por ello, en este trabajo, se estudiará la savia del lomboy rojo para conocer su composición química e identificar los compuestos que puedan estar relacionados con su posible actividad cicatrizante. El objetivo final es desarrollar apósitos o geles nanoestructurados que, en un futuro, puedan tener una aplicación en medicina veterinaria y zootecnia.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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