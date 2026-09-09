UABC abre centro genómico, diagnóstico de tuberculosis bajará de semanas a pocas horas

Innovación científica en Ensenada

La nueva infraestructura atenderá a Baja California y extenderá sus servicios a Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua; evitará envío de muestras hasta la CDMX —

UABC Ensenada Tuberculosis La Dra. Raquel Muñiz Salazar junto al equipo de especialistas del CIIViGEI frente a la plataforma automatizada BD MAX, clave para detectar tuberculosis en menos de cuatro horas.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) puso en marcha en Ensenada su nuevo Centro de Referencia en Diagnóstico Molecular y Vigilancia Genómica, el cual reducirá los tiempos de detección de tuberculosis de semanas a tan solo unas cuantas horas.

Raquel Muñiz Salazar, coordinara del Centro de Investigación, Innovación y Vigilancia Genómica de Enfermedades Infecciosas (CIIViGEI), en Ensenad, dijo que la entrada en operación del Centro fortalece desde Baja California una capacidad científica con alcance regional.

“En tuberculosis, disponer de resultados con mayor oportunidad puede facilitar la identificación de resistencias y aportar información relevante para la toma de decisiones clínicas y epidemiológicas”, afirmó la especialista.

En conferencia de prensa virtual desde Ensenada, BC, añadió que esta nueva infraestructura científica atenderá al estado de Baja California y extenderá sus servicios de alta complejidad a Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, para evitar el envío de muestras clínicas hasta la Ciudad de México.

Explicó que Entre la infraestructura incorporada se encuentra BD MAX, plataforma automatizada de diagnóstico molecular de Becton Dickinson (BD), con capacidad para procesar hasta 24 muestras de forma simultánea y obtener resultados en menos de cuatro horas.

Prevención Oportuna, Respuesta Eficaz

Muñiz Salazar comentó que el avance “resulta crucial para la salud pública, ya que la tuberculosis se contagia por gotas de saliva al toser o estornudar; la identificación rápida de mutaciones resistentes a fármacos permitirá orientar tratamientos precisos desde el primer día y cortar cadenas de contagio”.

Ante esta amenaza, sugirió a la población mantenerse alerta frente a síntomas clave como tos persistente por más de dos semanas, a veces con sangre, dolor de pecho, fiebre, sudoración nocturna, fatiga extrema y pérdida de peso involuntaria, acudiendo de inmediato a revisión médica.

Alivio al Noroeste del país

Con capacidad para procesar más de 250 muestras diarias mediante tecnología automatizada, dijo que el centro busca impactar directamente en una región golpeada por esta bacteria.

“Baja California registra la tasa nacional más alta, con 44.7 casos por cada 100 mil habitantes”, reveló.

Detalló que a escala global, la tuberculosis causó 1.23 millones de muertes en 2024 según la Organización Mundial para la Salud (OMS).

“El nuevo laboratorio de la UABC representa un frente estratégico para fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el control epidemiológico en el norte de México”, señaló.

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