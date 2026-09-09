Estrés Hídrico en México afecta 4.3 millones de niños sin agua segura: World Vision México

Brecha Hídrica Infantil

Para millones de niños y jóvenes el agua no es solo un tema de salud; es la posibilidad de crecer saludables y asistir a la escuela en condiciones dignas —

World Vision México Agua Especialistas de World Vision México presentaron diagnósticos y soluciones sostenibles frente a la crisis de estrés hídrico que afecta a millones de menores en el país. (WVM)

México está en el lugar 24 de estrés hídrico a nivel mundial con afectación a 4.3 millones de niñas, niños y adolescentes sin agua segura, con 40 por ciento de esa población infantil (alrededor de 2 millones) en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, alertó World Vision México (WVM).

Autoridades de la organización señalaron que tener acceso al agua segura no significa únicamente contar con una llave o una fuente de abastecimiento.

José Francisco Ramírez, gerente de acción climática de WVM, resaltó la importancia de evitar confundir el agua segura con el agua potable.

Detalló que agua segura es la utilizada para las actividades domésticas y cotidianas en el hogar; está libre de agentes químicos o biológicos que puedan perjudicar la salud.

Mientras que el agua potable está destinada de forma directa al consumo humano para beber y abastecer las necesidades humanas de ingesta.

Por su parte, Verónica Moreno, directora de Operaciones de WVM, afirmó que para millones de niños y jóvenes, el agua es la posibilidad de crecer saludables, asistir a la escuela en condiciones dignas y desarrollar plenamente sus capacidades; “el acceso al agua segura no es solo un tema de salud, sino un mecanismo de protección que previene la violencia y fomenta la educación”.

Cosecha de Lluvia y Modelo WASH

Durante la sesión del Consejo de Periodistas sobre temáticas sociales, José Francisco Ramírez planteó como alternativa sostenible para solucionar la crisis hídrica que afecta a México, el Sistema de Cosechas de Agua y el modelo Agua Potable, Saneamiento e Higiene (WASH, por sus siglas en inglés)

Explicó que la cosecha de agua de lluvia se lleva a cabo a través de tanques de ferrocemento.

Añadió que “cuando una escuela tiene acceso a agua, no solo significa que una niña o un niño puede abrir una llave, equivale a que puede lavarse las manos, contar con mejores condiciones para aprender, prevenir enfermedades y crecer en un entorno digno”.

Dijo que el acceso a servicios seguros de WASH tiene un impacto directo en la salud y el desarrollo de las comunidades.

Reveló que una adecuada implementación de servicios de agua, saneamiento e higiene podría contribuir a prevenir enfermedades y salvar hasta 1.4 millones de vidas anualmente en el mundo.

Entre las afectaciones de salud mencionó enfermedades diarreicas, estrechamente relacionadas con la falta de agua segura, saneamiento e higiene, que representan una de las principales causas de desnutrición y una de las principales causas de muerte entre niñas y niños menores de cinco años.

Dijo que entre 2013 y 2025, WVM contribuyó a que 520 mil 478 personas tuvieran acceso a agua segura; 36 mil 296 personas recibieron servicios de saneamiento digno y 68 mil 567 personas implementaron mejores prácticas e instalaciones de higiene.

Luego informó que durante 2026, uno de los esfuerzos está concentrado en el fortalecimiento de la infraestructura hídrica en escuelas.

“Hasta ahora, siete escuelas públicas que anteriormente no contaban con acceso regular al agua incorporaron Sistemas de Cosecha de Agua de Lluvia; la alternativa les permitió aprovechar el recurso para lavado de manos y el funcionamiento de sanitarios, además de contribuir a la prevención de enfermedades”, indicó.

Alianzas Estratégicas Rumbo a 2030

World Vision México 2026 Mario Valdez, director nacional de World Vision México, promueve alianzas estratégicas con la sociedad civil y la iniciativa privada para asegurar la infraestructura hídrica en comunidades vulnerables hacia 2030. (Gerardo González Acosta)

En su oportunidad, Mario Valdez, director nacional de WVM, resaltó la importancia de las alianzas estratégicas entre empresas, sociedad civil y comunidades para enfrentar el estrés hídrico hacia el año 2030.

“World Vision México busca sumar a la sociedad civil, iniciativa privada, gobiernos y comunidades para impulsar soluciones que permitan garantizar el acceso sostenible al agua y generar condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos y construir el futuro que desean”, señaló.

Estrés Hídrico en México afecta 4.3 millones de niños sin agua segura: World Vision México