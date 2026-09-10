Banco Azteca lleva Educación Financiera a las aulas con “Finanzas de la A a la Z”

Materia Pionera, Prosperidad Integral

El programa subsana deficiencias educativas históricas; necesario aprender conceptos y acompañar estudiantes, Maestros y Padres para hábitos financieros saludables: Lloréns —

Educación Financiera 2026 Silvia Lloréns, directora de Aprende y Crece, explica ante padres y alumnos la estructura pedagógica de la primera asignatura optativa sobre manejo del dinero en México. (Gerardo González Acosta)

Para formar hábitos financieros desde temprana edad y promover la inclusión económica y la prosperidad integral desde la infancia, Banco Azteca lanzó el programa “Finanzas de la A a la Z”, una materia pionera que integra la Educación Financiera en el currículo de nivel básico en México.

Alejandro Valenzuela, Presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, explicó a Crónica que este programa subsana deficiencias académicas históricas, recientemente expuestas en evaluaciones internacionales.

Dijo que a través del aprendizaje de la gestión del ahorro, el crédito y la ciberseguridad, desde una metodología lúdica y digital, el proyecto fomenta la cultura emprendedora y el bienestar emocional estudiantil, permite a los alumnos tomar decisiones económicas informadas, desde temprana edad.

Valenzuela habló así ante una nutrida audiencia estudiantil que le escuchaba atenta en un salón interactivo del Parque Aztlán, en Chapultepec, CDMX.

Ante niños y jóvenes explicó que el programa está diseñado para los estudiantes de primaria y secundaria; también “extiende su impacto a las familias y comunidades, ofreciendo herramientas gratuitas para combatir la exclusión financiera”.

Dijo que al priorizar el pensamiento matemático aplicado y la responsabilidad social, esta iniciativa aspira a construir una sociedad con hábitos financieros saludables que trasciendan los ciclos políticos.

Metodología Integral, Estándares Internacionales

Por su parte, Silvia Lloréns, directora del programa “Aprende y Crece”, de Banco Azteca, dijo que la Educación Financiera es parte esencial de la inclusión que realiza la institución “para acompañar responsablemente a todos los sectores de la población, incluidos niños, jóvenes, adultos, mujeres, adultos mayores, pueblos originarios y personas con capacidades diferentes”.

Presentó la materia como un “esfuerzo pionero al ser la primera asignatura optativa de Educación Financiera para primaria y secundaria en México y Latinoamérica”.

Explicó que durante mucho tiempo hablar de dinero fue un tema ausente en los hogares y las escuelas, por lo que esta materia brinda herramientas para tomar decisiones informadas que mejoren la calidad de vida personal y familiar.

Añadió que los contenidos están dirigidos a estudiantes de Quinto y Sexto de primaria, y Primero de secundaria; “pueden ser integrados como asignatura optativa por cualquier escuela pública o privada del país”.

Reveló que desde el inicio de este ciclo escolar 2026-2027, estos contenidos son ya parte de 13 instituciones en beneficio de más de mil estudiantes herramientas digitales en aula, para usar en casa a través de computadoras, tabletas o celulares.

Silvia Lloréns explicó que la materia fue desarrollada bajo cuatro campos pedagógicos; “lenguaje, conceptos financieros; pensamiento científico, elaboración de presupuestos y metas; ética y naturaleza, consumo responsable, reciclaje y cuidado del agua y energía; y de lo humano a lo comunitario, control emocional para evitar compras por impulso”.

Detalló que el proyecto se alinea con la búsqueda de la prosperidad incluyente e integra prácticas de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el Banco Mundial y los estándares de la prueba PISA.

Afirmó que “el objetivo no es solo aprender conceptos, sino acompañar a los estudiantes durante 3 años para fijar hábitos financieros saludables con la ayuda de personajes animados como Vale, Nico, Regi, Don Guille, Sari y Chiwa”.

La ejecutiva recordó que el programa ofrece Educación Financiera gratuita a través de diversos canales, “como un diplomado avalado por la UNAM, hubs interactivos digitales con tecnología 4K y realidad virtual, conferencias, talleres y publicaciones”.

Educación Financiera, Pilar para Desarrollo Infantil

Educacion Financiera 2026 Estudiantes de nivel básico celebran la llegada de los nuevos materiales didácticos y mochilas equipadas para el desarrollo del ciclo escolar 2026-2027. (Gerardo González Acosta)

Crónica platicó sobre el programa “Finanzas de la A a la Z”, con la Maestra Mayra quien resaltó la relevancia de instruir a la niñez en el manejo responsable de sus recursos.

Afirmó que “comprender la administración del dinero a temprana edad resulta indispensable en el mundo actual para fomentar el ahorro sistemático y asegurar una economía estable hacia el futuro”.

Respecto al perfil de sus estudiantes de entre 10 y 11 años, la Maestra explicó que si bien ya contaban con nociones previas gracias a dinámicas escolares, este plan curricular consolidará sus bases formativas.

Añadió que la Educación Financiera “es una necesidad universal, pues incluso los adultos continúan cayendo en compras innecesarias y el impacto negativo de los llamados gastos hormiga”.

La Miss Mayra encomió el papel crucial de la familia en el proceso de aprendizaje, reconoció el apoyo constante de las Madres y Padres en los proyectos escolares. “Espero que los tutores se integren activamente al programa “Finanzas de la A a la Z” para que las competencias adquiridas en el aula se traduzcan en beneficios concretos para la economía del hogar”, culminó.

Elian, Voz de Nuevas Generaciones

Atento a la experiencia mediática de su Profesora, el alumno Elian Emiliano Colín Cruz, de 10 años, fue llamado por ella para que compartiera su entusiasmo por comprender el funcionamiento del sistema financiero desde la educación primaria.

Elian dijo que “aprender a ahorrar e invertir le brinda las herramientas necesarias para adquirir en el futuro aquello que necesita”, y reafirmó su meta personal de convertirse en ingeniero.

Visiblemente avispado, también comentó el uso de herramientas tecnológicas; compartió que en su hogar aprendió cómo las tarjetas bancarias ofrecen mayor seguridad al resguardar el dinero y facilitar compras digitales.

Finalmente expresó su deseo “que la iniciativa de Banco Azteca llegue a todo México para que más niñas y niños mexicanos tengan la oportunidad de aprender sobre el manejo del dinero”.

El programa “Finanzas de la A a la Z” puede ser solicitado por cualquier escuela pública o privada del país.

Silvia Lloréns explicó que la capacitación a las escuelas para impartir la asignatura toma dos días por institución; durante este proceso se les capacita para aprender a enseñar la materia en el aula, utilizar los materiales pedagógicos, principalmente la guía del Maestro y la guía de la Familia.

También para que sepan cómo acceder y gestionar los contenidos digitales proporcionados para integrarse en la plataforma del colegio, o desde del portal de Educación Financiera de Banco Azteca, reveló.

Añadió que “a lo largo de 40 clases, los estudiantes son acompañados por personajes virtuales y retos interactivos, con más de 200 recursos digitales, videos, series animadas, infografías y herramientas de inteligencia artificial, además de materiales de apoyo para maestros y una guía para Padres de Familia”.

Banco Azteca lleva Educación Financiera a las aulas con “Finanzas de la A a la Z”